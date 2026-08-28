Ex-lutador investe quase 5 milhões em mega academia em Curitiba

Um dos nomes mais conhecidos das artes marciais brasileiras, o carioca Cristiano Marcello, que adotou Curitiba como casa há mais de duas décadas, está prestes a inaugurar aquele que considera um dos maiores projetos de sua trajetória de 40 anos nos tatames.

No dia 15 de setembro, a CM System abre uma nova unidade no Ecoville, em Curitiba, com 2 mil metros quadrados, dois grandes tatames, octógono, academia climatizada, vestiários, spas com sauna, restaurante assinado por dois chefs e áreas de convivência para as famílias. O investimento, conforme o lutador, é próximo dos R$ 5 milhões.

Marcello já tinha uma CM System em Curitiba, porém totalmente voltada ao treino de atletas profissionais. Agora, o projeto é diferente. O objetivo é levar para crianças, adolescentes, adultos e famílias inteiras parte da estrutura e da experiência que ajudaram a consolidar a academia no cenário mundial das lutas.

“É a realização de mais uma etapa, de um sonho. São 40 anos dentro do tatame. Pelos lugares que andei pelo mundo, eu não consegui ver algo igual ao que estou fazendo aqui”, disse Cristiano Marcello em entrevista exclusiva à Tribuna do Paraná.

Do treinamento profissional para toda a família

A CM System já é conhecida pelo trabalho com atletas de alto rendimento e tem lutadores presentes em alguns dos principais eventos mundiais de MMA. Agora, Cristiano Marcello quer aproximar esse universo do público em geral.

A nova unidade terá capacidade para atender até 500 alunos por dia, com aulas entre 6h e 22h. O espaço terá modalidades como jiu-jitsu, MMA, boxe e outras artes marciais, além de aulas específicas para mulheres, crianças, adolescentes e alunos que preferirem treinamento particular.

A estrutura contará com um tatame de 700 metros quadrados, outro de 500 metros quadrados e um octógono. Na parte destinada às modalidades de striking, como boxe e MMA, haverá ainda dois vestiários e dois espaços com spa e sauna. Tudo será climatizado, em especial para minimizar os impactos do frio em Curitiba no treino.

“É uma experiência para que as pessoas não apenas lutem. Queremos criar uma experiência para quem fizer parte. É um lifestyle. Uma estrutura absurda de qualidade, com tudo do melhor”, afirma.

A expectativa é reunir mais de 20 profissionais entre funcionários e professores.

Além de dois enormes tatames, a nova CM System terá um octógono. (Imagem do projeto: Divulgação / CM System) A nova CM System em Curitiba terá dois enormes tatames, um deles com 700 metros quadrados. (Foto: Bruno Decker / CM System)

“A Harvard da luta”

Durante a entrevista, Cristiano Marcello brincou ao definir o tamanho da ambição do projeto.

“É como se fosse uma Harvard do jiu-jitsu, uma Harvard dentro da luta. Uma universidade da luta”, resumiu brincando.

A comparação, embora feita em tom descontraído, ajuda a explicar o conceito da nova CM System.

Conforme Cristiano, a ideia é reunir professores com experiência prática nas competições e transformar essa vivência em método de ensino. Entre os profissionais estarão quatro faixas-pretas formados pela tradicional academia Gracie, além de especialistas em muay thai, luta livre e outras modalidades.

“Juntamos a minha expertise de 40 anos dentro do esporte, como atleta, empresário, professor e mestre, com professores que têm experiência em campo e agora levam isso para dentro do tatame”, explica.

A proposta também prevê a interação entre os atletas profissionais e os alunos da academia.

“Os atletas que estão nos maiores eventos do mundo estarão aqui. A criança, o pai, a mãe e a família terão convivência com esses atletas e poderão aprender com o que existe de melhor dentro do esporte”, afirma.

Estrutura para famílias e espaço de convivência

Um dos principais diferenciais da nova unidade será justamente o foco nas famílias. Cristiano Marcello diz que o objetivo não é simplesmente oferecer aulas de luta, mas criar um ambiente em que pais e filhos possam frequentar o mesmo espaço e incorporar as artes marciais à rotina.

As aulas para crianças serão divididas por faixas etárias, começando com alunos entre 3 e 5 anos. Depois, haverá turmas para crianças de 5 a 10 anos, adolescentes de 10 a 14 anos e adultos. Para o lutador, as artes marciais podem ajudar no desenvolvimento e também em questões que vão além do esporte.

“Quando você vê na internet uma criança que agrediu outra, que se envolveu em uma confusão, muita gente já diz: ‘Tem que expulsar’. Eu não concordo. Nós temos que consertar essa criança. Por causa de um deslize, ela vai ter o resto da vida condenado? Não. Temos que assumir essa responsabilidade e ‘equalizar’ esse jovem. A criança que coloca o pé no tatame aprende a lidar melhor com as frustrações e também com os êxitos, de forma moderada”, diz Cristiano.

Ele também cita o potencial das atividades para tirar crianças do excesso de tempo diante das telas, ajudar adolescentes a encontrar novos caminhos e oferecer aos adultos uma alternativa à rotina de trabalho.

“Você tira a criança do computador, tira o adulto da correria do dia a dia. Até networking e negócios podem acontecer aqui no tatame e nas áreas de convivência.”

Restaurante e mais de 300 vagas de estacionamento

A nova CM System será instalada na Rua José Nicco, 179, no Ecoville. Além da estrutura voltada às lutas, o empreendimento terá restaurante com a assinatura de dois chefs, espaços de convivência e mais de 300 vagas de estacionamento. Conforme Cristiano Marcello, a localização também faz parte da proposta de oferecer uma experiência diferente da academia tradicional.

“É uma estrutura do tamanho que esse bairro merece e em uma cidade que é vanguarda em tecnologia”, afirma.

A academia ficará próxima a uma área de floresta, reforçando a ideia de criar um ambiente que vá além do treinamento esportivo, mas de trazer qualidade de vida.

Cristiano Marcello, apesar de carioca, se diz um atleta “curitibano”, pois adotou a cidade como seu lar há mais de 20 anos. (Foto: Bruno Decker / CM System)

Cristiano Marcello: carioca de nascimento, curitibano nos tatames

Nascido no Rio de Janeiro, Cristiano Marcello construiu grande parte de sua trajetória profissional em Curitiba. Desde 2001, atua como técnico e lutador, viajando pelo Brasil e pelo mundo para acompanhar competições e atletas. Mesmo assim, faz questão de lembrar que todas as lutas de sua carreira foram disputadas representando Curitiba.

“Eu sou carioca, mas me sinto abraçado por Curitiba. É aqui que eu me sinto em casa”, diz.

A relação com a cidade ajuda a explicar por que um projeto dessa dimensão está sendo lançado justamente na capital paranaense. “Curitiba funciona. As pessoas são educadas. É uma cidade em que eu me sinto seguro e à vontade.”

Agora, depois de décadas formando atletas profissionais, Cristiano Marcello quer abrir os tatames para um público muito maior.

“Tatame é o lugar mais democrático do mundo. Você não entra ali com a sua situação financeira, sua religião ou partido político. Você deixa tudo isso para fora. No tatame, todos são iguais.”