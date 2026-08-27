Gigante dos alimentos fatura R$ 40 bilhões em três meses e tem seis fábricas no Paraná

Uma das maiores empresas globais de alimentos, a MBRF fechou o segundo trimestre de 2026 com R$ 40,7 bilhões em receita líquida. O resultado, referente a apenas três meses de operação, ajuda a dimensionar o tamanho de uma companhia cuja estrutura industrial tem forte base no Paraná.

A MBRF mantém seis plantas industriais no estado, localizadas em Carambeí, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Paranaguá, Ponta Grossa e Toledo. A companhia também possui dois centros de distribuição paranaenses, em Londrina e São José dos Pinhais.

O Paraná, portanto, ocupa um espaço relevante dentro da operação brasileira de uma empresa que está presente em 117 países, reúne cerca de 130 mil colaboradores no mundo e produz aproximadamente 8,2 milhões de toneladas de alimentos por ano.

O resultado divulgado pela companhia também trouxe um recorde para o período. Entre abril e junho, a MBRF vendeu 1,969 milhão de toneladas, o maior volume já registrado pela empresa em um segundo trimestre. A receita líquida cresceu 4,9% na comparação com o mesmo período de 2025.

MBRF no Paraná reúne seis plantas industriais

As unidades paranaenses estão distribuídas por diferentes regiões do estado e fazem parte da estrutura da companhia voltada à produção e à industrialização de alimentos. Conforme MBRF, a escolha do Paraná para concentrar a maior parte das duas plantas industriais tem explicação no agronegócio.

Tratando-se de uma companhia de produção alimentar multiproteínas, a vocação do estado para a produção de grãos e proteínas foi um dos pilares de escolha. Isso forma mais rápida e direta de se conectar com o agronegócio, a logística facilitada e o acesso que isso traz a mercados consumidores.

No Brasil, a operação da BRF registrou receita líquida de R$ 15,4 bilhões no segundo trimestre. O volume vendido cresceu 4,6% em relação ao primeiro trimestre, segundo a companhia, impulsionado pela ampliação da base de clientes e pela manutenção dos níveis de serviço.

A integração comercial também permitiu ampliar a presença do portfólio de produtos bovinos, que chegou a mais de 20 mil novos pontos de venda.

Resultado bilionário e ganhos com integração

No consolidado, o EBITDA ajustado da MBRF alcançou R$ 3,2 bilhões no segundo trimestre, alta de 5,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido foi de R$ 69 milhões.

A integração dos negócios gerou R$ 158 milhões em sinergias durante o trimestre, envolvendo áreas como comercial, suprimentos, logística e estrutura corporativa. Já o programa MBRF+, voltado para produtividade e eficiência, gerou outros R$ 328 milhões no período.

As despesas administrativas consolidadas também foram reduzidas em 13% na comparação anual, enquanto o fluxo de caixa operacional chegou a R$ 2,2 bilhões.

Operação global também avança

O desempenho da companhia não ficou restrito ao mercado brasileiro. A Sadia Halal, operação da empresa voltada ao mercado internacional, alcançou receita líquida de US$ 590 milhões, crescimento de 16,6%. O EBITDA ajustado avançou 104,3%, chegando a US$ 95 milhões e atingindo margem recorde de 16,1%.

Na América do Sul, as operações de bovinos registraram receita líquida de R$ 6,389 bilhões, alta de 26,4%, enquanto o EBITDA ajustado cresceu 22,1%, para R$ 570 milhões.