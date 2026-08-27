Ney Matogrosso em Curitiba: ingressos e valores para show na Arena

O cantor Ney Matogrosso se apresenta em Curitiba no dia 3 de abril de 2027, um sábado, na Ligga Arena (Arena da Baixada). O espetáculo integra a turnê nacional “85 Anos de Ousadia”, projeto que comemora a trajetória do artista com a recriação de figurinos históricos e direção visual do fotógrafo David LaChapelle. Os portões do estádio abrem às 17h e a apresentação começa às 20h.

A comercialização dos bilhetes ocorre de forma online pela plataforma Eventim Brasil, com atendimento presencial na bilheteria oficial do Hard Rock Café Curitiba. A venda antecipada conta com cronograma dividido entre clientes do banco Itaú Unibanco e o público geral.

Ingressos Ney Matogrosso Curitiba – Calendário de vendas e pré-vendas

27 e 28 de agosto de 2026 (a partir das 10h): pré-venda exclusiva online para clientes Itaú Private e Personnalité.

pré-venda exclusiva online para clientes Itaú Private e Personnalité. 28 a 30 de agosto de 2026 (a partir das 10h): pré-venda exclusiva online para os demais cartões de crédito Itaú.

pré-venda exclusiva online para os demais cartões de crédito Itaú. 31 de agosto de 2026: abertura para o público geral às 12h no site e às 13h na bilheteria física.

Clientes Itaú têm 30% de desconto na compra de até quatro ingressos do tipo inteira por CPF, além de parcelamento em até três vezes sem juros no site. Na venda geral, o limite é de seis ingressos por CPF (máximo de duas meias-entradas), com parcelamento em até 10 vezes com juros na compra online.

O benefício do Ingresso Social fica disponível para qualquer comprador mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível na entrada do evento.

Valores e setores disponíveis

Cadeira Superior: R$ 97,50 (meia) | R$ 136,50 (cliente Itaú) | R$ 156,00 (social) | R$ 195,00 (inteira)

R$ 97,50 (meia) | R$ 136,50 (cliente Itaú) | R$ 156,00 (social) | R$ 195,00 (inteira) Pista: R$ 147,50 (meia) | R$ 206,50 (cliente Itaú) | R$ 236,00 (social) | R$ 295,00 (inteira)

R$ 147,50 (meia) | R$ 206,50 (cliente Itaú) | R$ 236,00 (social) | R$ 295,00 (inteira) Cadeira Inferior: R$ 197,50 (meia) | R$ 276,50 (cliente Itaú) | R$ 316,00 (social) | R$ 395,00 (inteira)

R$ 197,50 (meia) | R$ 276,50 (cliente Itaú) | R$ 316,00 (social) | R$ 395,00 (inteira) Pista Premium Itaú Personnalité: R$ 297,50 (meia) | R$ 416,50 (cliente Itaú) | R$ 476,00 (social) | R$ 595,00 (inteira)

R$ 297,50 (meia) | R$ 416,50 (cliente Itaú) | R$ 476,00 (social) | R$ 595,00 (inteira) Lounge Premium: R$ 347,50 (meia) | R$ 486,50 (cliente Itaú) | R$ 556,00 (social) | R$ 695,00 (inteira)

Experiências VIP

Pacote VIP Super Fã Itaú Silver: inclui ingresso para a Pista Premium, acesso à passagem de som, kit exclusivo com credencial e entrada antecipada à loja oficial. Preços: R$ 797,50 (meia) | R$ 916,50 (cliente Itaú) | R$ 976,00 (social) | R$ 1.095,00 (inteira).

inclui ingresso para a Pista Premium, acesso à passagem de som, kit exclusivo com credencial e entrada antecipada à loja oficial. Preços: R$ 797,50 (meia) | R$ 916,50 (cliente Itaú) | R$ 976,00 (social) | R$ 1.095,00 (inteira). Pacote VIP Super Fã Itaú Platinum: inclui ingresso para a Pista Premium, encontro com o cantor, acesso à passagem de som, kit com credencial e entrada antecipada à loja. Restrito a maiores de 18 anos. Preços: R$ 3.297,50 (meia) | R$ 3.416,50 (cliente Itaú) | R$ 3.476,00 (social) | R$ 3.595,00 (inteira).

Acesso e bilheteria presencial

A bilheteria física oficial funciona no Hard Rock Café Curitiba (Rua Buenos Aires, 50, Batel), de segunda a sexta-feira, das 11h às 21h, e aos sábados e domingos, das 9h às 21h (sujeito a taxa de processamento).

A entrada no dia do evento será feita exclusivamente por meio do aplicativo Eventim.PASS, com liberação do QR Code 24 horas antes do show. Capturas de tela ou bilhetes impressos não serão aceitos no acesso ao estádio. A classificação etária permite a entrada de jovens de 5 a 15 anos acompanhados dos pais ou responsáveis legais, e de 16 e 17 anos desacompanhados.