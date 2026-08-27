Dívidas das famílias de baixa renda ameaçam travar o consumo brasileiro em 2027

O endividamento das famílias brasileiras atingiu o recorde de 82% em julho de 2026, com impacto severo na população que ganha até três salários mínimos. Analistas alertam que o esgotamento de estímulos fiscais e os juros elevados podem comprometer o consumo das famílias em 2027, prejudicando o crescimento econômico e afetando diretamente a principal base eleitoral do presidente Lula.

Qual é a gravidade da situação financeira das famílias mais pobres hoje?

A situação é crítica, especialmente para quem ganha até três salários mínimos. Nessa faixa de renda, o endividamento saltou para quase 85% em julho de 2026. Mais preocupante ainda é a inadimplência: 38,5% dessas famílias têm contas em atraso e quase 18% admitem que não terão condições de pagar o que devem. O problema foi alimentado pela facilidade de crédito via digitalização e pelo Pix, que permitiram o acesso a empréstimos muito caros, como o cartão de crédito e o crédito pessoal, criando uma bola de neve difícil de resolver com o orçamento apertado atual.

Como o cenário atual se compara com a crise econômica de 2014?

Os indicadores mostram que as famílias estão em uma posição muito mais frágil do que na véspera da recessão de 2014, no governo Dilma Rousseff. Naquela época, as dívidas representavam cerca de 38% da renda disponível; hoje, esse número chega a quase 50%. Além disso, o comprometimento da renda mensal com o pagamento de juros e parcelas está em patamares recordes, atingindo 29,3%. Isso significa que sobra muito menos dinheiro no bolso do brasileiro para gastos essenciais e lazer do que há dez anos, deixando o fluxo de caixa doméstico sob uma pressão patrimonial sem precedentes.

Por que os juros continuam altos para o consumidor mesmo com cortes na Selic?

Existe uma grande diferença entre a taxa básica de juros do país, a Selic, e o que os bancos cobram dos clientes. Enquanto a Selic caiu recentemente de 15% para 14% ao ano, os juros médios cobrados do consumidor subiram para impressionantes 64% ao ano. Esse fenômeno acontece porque as instituições financeiras enxergam um risco de crédito muito elevado devido à alta inadimplência. Para se proteger de possíveis calotes, os bancos mantêm as taxas de empréstimos e cartões elevadas, o que torna as dívidas existentes muito mais pesadas e desestimula a tomada de novos créditos saudáveis.

Quais são as previsões para o desempenho da economia em 2027?

As projeções dependem do comportamento das famílias e do governo. No cenário mais provável, o crescimento do consumo deve cair drasticamente para apenas 0,8% em 2027, à medida que as pessoas tentam organizar suas finanças. Porém, há riscos maiores: se o governo mantiver estímulos artificiais que elevem a dívida familiar a 51% da renda, o crédito pode encolher 6% no próximo ano. Isso causaria uma queda no consumo e levaria o Brasil a uma recessão. A estabilização real só é esperada para 2028, desde que a renda cresça de forma sustentável e não baseada em endividamento excessivo.

Conteúdo produzido a partir de informações apuradas pela equipe de repórteres da Gazeta do Povo. Para acessar a informação na íntegra e se aprofundar sobre o tema leia a reportagem abaixo.