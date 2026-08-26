Nova Havan perto de Curitiba será uma das maiores lojas da rede no Brasil

A nova megaloja da Havan em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, não será apenas a segunda unidade da rede na cidade. Com 20 mil metros quadrados, o empreendimento ficará entre as maiores lojas da rede no Brasil, com metragem semelhante à de algumas das principais megastores da varejista no país.

A informação é do próprio empresário Luciano Hang, dono da Havan – ou o “véio da Havan”, como o público o chama – que pessoalmente conferiu o início das obras. A loja está sendo construída na Avenida Rui Barbosa, próximo à Avenida das Torres e ao aeroporto e em frente ao Atacadão.

Em vídeos publicados nas redes sociais, Hang chamou atenção para o tamanho do empreendimento. O terreno tem quase 40 mil metros quadrados, segundo o empresário. “Olha só o tamanho dessa loja, pessoal. Uma das maiores lojas do Brasil”, afirmou Hang num stories.

A previsão, diz o empresário, é que a inauguração ocorra ainda em 2026, possivelmente em dezembro.

Havan de São José dos Pinhais terá tamanho de algumas das maiores da rede

Os 20 mil metros quadrados previstos para São José dos Pinhais colocam a nova unidade no mesmo patamar de outras grandes lojas da rede espalhadas pelo país. A Havan do bairro Santa Cândida, em Curitiba, por exemplo, foi inaugurada com mais de 20 mil metros quadrados de área construída e, na época, foi apresentada pela própria empresa como a maior filial da rede no Paraná.

Outras unidades com metragem semelhante são as de Porto Alegre, São Bernardo do Campo e Osasco, todas com 20 mil metros quadrados. A loja de Lajeado, no Rio Grande do Sul, também tem aproximadamente 20 mil m². Ainda, a unidade de Montes Claros, em Minas Gerais, inaugurou com quase 20 mil m². A própria matriz da Havan, em Brusque, em Santa Catarina, passou por amplicação e hoje tem 21 mil metros quadrados.

Com isso, São José dos Pinhais passará a ter uma unidade com dimensões próximas às maiores estruturas da varejista brasileira.

A nova Havan terá estacionamento, praça de alimentação e a tradicional Estátua da Liberdade, símbolo presente nas megastores da rede. A empresa também prevê a geração de cerca de 200 empregos. As contratações, porém, ainda não começaram.

Antigo proprietário do terreno

A visita de Luciano Hang à área das obras também teve alguns momentos curiosos. No local, o empresário encontrou o antigo proprietário do terreno, o senhor Moletta, de 98 anos, que também acompanhava os trabalhos de terraplanagem. Os dois conversaram brevemente e o idoso demonstrou sua satisfação de ver o investimento que o empresário está fazendo no local.

Depois de conferir o andamento das obras, Hang ainda aproveitou para comer um pastel, na pastelaria localizada bem ao lado do terreno da nova megaloja.

Veja os vídeos da visita do empresário: