Do escurinho do cinema aos grandes shows: Cine Lido volta transformado em Curitiba

O novo Cine Lido de Curitiba inaugura oficialmente nesta quarta-feira (26). O show do ícone da Tropicália Caetano Veloso é o primeiro de uma rica lista de apresentações já confirmadas para a nova casa de espetáculos.

Durante décadas, ir ao Cine Lido era um programa conhecido dos curitibanos. O endereço no Centro da cidade recebeu grandes filmes, emocionou diferentes gerações e também foi cenário de encontros, amizades e muitos namoros no tradicional escurinho do cinema.

Agora, o prédio que durante anos exibiu histórias na telona volta a abrir as portas para o público, mas com uma função completamente diferente. O cinema deu lugar a uma casa de espetáculos. E, onde antes o público se sentava para assistir a filmes, agora até 2,5 mil pessoas poderão se reunir para acompanhar grandes shows.

Depois de Caetano, a nova casa recebe Marisa Monte, Sven Väth e Fresno. A programação já anunciada para os próximos meses inclui ainda nomes como Zé Ramalho, Tiago Iorc, Maiara & Maraísa, Capital Inicial, Victor & Leo, Ana Carolina, Gilsons e Os Garotin.

A diversidade da agenda não é por acaso. O antigo cinema foi transformado em um espaço pensado para receber diferentes tipos de espetáculos e públicos, com possibilidade de mudar a configuração interna de acordo com cada atração.

Do cinema aos grandes shows

O retorno do Cine Lido, conforme os novos donos, também representa uma nova fase para um endereço que fez parte da história cultural de Curitiba. Durante décadas, o prédio esteve associado ao cinema de rua, em uma época em que assistir a um filme na região central fazia parte da rotina de muitos curitibanos.

Com o passar dos anos e as mudanças no próprio mercado cinematográfico, o espaço perdeu a força que teve em outras décadas. Agora, volta a receber público com uma proposta diferente, mas mantendo sua ligação com a cultura e o entretenimento.

“Agora, queremos que o espaço volte a ocupar o lugar que merece, com grandes nomes e diferentes públicos. Caetano Veloso, Marisa Monte, Sven Väth e Fresno representam momentos, estilos e gerações muito diferentes, e essa diversidade traduz o que imaginamos para o Cine Lido”, afirma Gian Zambon, um dos sócios do empreendimento.

A nova casa é uma iniciativa dos empresários Malu Cornelsen e Patrik Cornelsen, da Planeta Brasil Entretenimento, e de Gian Zambon e Bruno Neves, da SevenX.

O Cine Lido, conforme os idealizadores, terá espaços adaptáveis a diversos tipos de espetáculos e experiências. (Crédito: Divulgação / Cine Lido)

Cine Lido: flexível a cada espetáculo

Se antes o Cine Lido tinha uma função bastante definida (apagar as luzes e exibir um filme na grande tela), a nova versão do espaço aposta justamente na possibilidade de transformação.

A casa tem cerca de 3 mil metros quadrados, pé-direito de 18 metros e capacidade para até 2,5 mil pessoas. O térreo funciona como pista premium, aproximando o público do palco. No primeiro andar ficam lounges e camarotes que, conforme os idealizadores, podem ganhar diferentes configurações conforme a proposta do evento. Já o segundo andar é uma plateia superior.

Além disso, a estrutura de som e iluminação também foi pensada para manter público e artista mais próximos. Assim, a ideia é que a mesma estrutura possa receber experiências bastante diferentes, com possibilidade de adaptar o ambiente para diferentes formatos de espetáculos. “O Cine Lido foi pensado para que o público não apenas assista a um show, mas realmente viva a experiência”, afirma Malu Cornelsen.

Caetano abre uma programação para diferentes gerações

A semana de inauguração dá uma amostra da diversidade que os empresários pretendem levar ao endereço. Caetano Veloso abre a programação nesta quarta-feira, seguido por Marisa Monte na quinta-feira, cujo show já está com ingressos esgotados.

Na sexta-feira (28), o palco recebe o DJ alemão Sven Väth. A banda Fresno encerra a programação inaugural no sábado (29).

A agenda já segue preenchida nos próximos meses. Em setembro, estão confirmados Zé Ramalho e Tiago Iorc. Em outubro, Maiara & Maraísa e Capital Inicial. Já novembro terá shows de Victor & Leo, Ana Carolina, Gilsons e Os Garotin.

A variedade de estilos reforça a estratégia da nova casa: transformar o antigo cinema em um espaço capaz de atender públicos diferentes e receber desde grandes nomes da música brasileira até artistas do rock, sertanejo, música eletrônica e novos nomes da cena nacional.

O Cine Lido fica no mesmo endereço tradicional dos “tempos antigos”: Rua Desembargador Ermelino de Leão, 160, Centro, Curitiba.

Cine Lido, que já foi espaço para os filmes na telona, agora se transforma numa casa de espetáculos. (Crédito: Divulgação / Cine Lido)