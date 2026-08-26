Trânsito muda em sete bairros de Curitiba com obras do BRT Leste-Oeste

Motoristas que circulam por regiões estratégicas de Curitiba enfrentam nesta semana bloqueios totais e parciais em importantes vias da cidade. As obras do projeto Novo Inter 2 e do novo BRT Leste-Oeste exigem interdições nas avenidas Presidente Arthur da Silva Bernardes, Sete de Setembro e em ruas dos bairros Portão, Centro, Capão Raso, Guabirotuba, Vista Alegre e Campina do Siqueira. Linhas de ônibus também tiveram itinerários alterados. Quem utiliza o transporte coletivo ou transita pelos eixos de ligação entre bairros deve planejar rotas alternativas.

Bloqueios e Interdições em Vigor

No bairro Portão, o fluxo na Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes passa por bloqueio total entre as ruas João Alencar Guimarães e Major França Gomes, no sentido Portão. A interrupção é necessária para as obras do Novo Inter 2 e altera diretamente o itinerário das linhas de ônibus 023 (Inter 2 – AH), 024 (C. Raso/C. Siqueira), 702 (Caiuá/Cachoeira) e X36 (Ref. Guadalupe/Fazendinha). A rota de desvio orientada aos veículos inclui as ruas João Alencar Guimarães, Coronel Airton Plaisant e Major França Gomes.

Ainda na região do Portão, o cruzamento da Rua Capitão Tenente Máris de Barros com a Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes segue bloqueado até este domingo, dia 30 de agosto. O tráfego de passagem deve utilizar a Rua Coronel Airton Plaisant, mantendo-se o acesso apenas para moradores e comerciantes locais.

Em outro importante eixo da cidade, um trecho da Avenida Arthur Bernardes está com bloqueio parcial entre a Rua Tamoios e a Rua Tabajaras, no sentido Campina do Siqueira. A intervenção nas faixas iniciou no último dia 24 e tem previsão de duração de 60 dias (restando 58 dias para a conclusão).

No Capão Raso, a Rua Professor João Mazzarotto permanece com interdição total entre a Vereador Adeodato Volpi e a Tenente Miguel Afonso Ribeiro Cubas. Iniciado em 24 de agosto, o bloqueio deve se estender até 22 de setembro (restando 27 dias para o fim do prazo). A recomendação é desviar pelas ruas Vereador Adeodato Volpi, Francisco Raitani, Tenente Miguel Afonso Ribeiro Cubas e Rodolpho Senff Junior.

No Centro, o tráfego da via lenta da Avenida Sete de Setembro passa por fechamento definitivo no trecho que será transformado em calçadão para as obras do BRT Leste-Oeste. Quem segue em direção à Praça do Japão precisa fazer o desvio obrigatório virando na Rua Barão do Rio Branco, acessando a Visconde de Guarapuava e a Rua Lourenço Pinto para retornar à Sete de Setembro.

Na região do Guabirotuba, a Rua José Rietmeyer apresenta bloqueio parcial na faixa da direita, entre a Avenida Canal Belém e a Avenida Senador Salgado Filho, no sentido Salgado Filho. Iniciada em 24 de agosto, a obra do Novo Inter 2 no local está prevista para terminar no dia 28 de janeiro (faltando 155 dias). A circulação dos ônibus pela via permanece mantida.

No Vista Alegre, duas faixas da Rua Doutor Roberto Barrozo seguem bloqueadas entre a Rua Jacarezinho e a Rua Tenente João Gomes da Silva. A sinalização orienta o uso de vias vicinais para evitar retenções.

Por fim, no Campina do Siqueira, as faixas de rolamento da Rua Major Heitor Guimarães foram liberadas no trecho entre a Pedro Viriato Parigor de Souza e a Ivo Zanloreni. No entanto, o cruzamento do trecho ainda opera com bloqueio parcial, exigindo atenção do motorista.

Interdição pontual nesta quarta-Feira

No Novo Mundo, a Rua João Bonat passa por bloqueio total ao longo do dia, no trecho entre a Antônio Gasparin e a Avenida República Argentina. A interrupção ocorre das 9h às 17h para intervenções do Novo Inter 2. Como desvio para quem vem pela Antônio Gasparin, a opção é virar à esquerda na Rua Deputado Waldemiro Pedroso. Quem trafega pela Rua Pedro Bonat deve utilizar a Pedro Gusso.

Mudanças permanentes de sentido e preferência

No bairro Portão, duas vias passaram por alteração definitiva de sentido. A Rua Roberto Christensen agora possui sentido único de circulação entre a Rua Jorge Borsatto e a Rua Luiz Delfino. Já a Rua Luiz Delfino passou a ter sentido único no trecho que vai da Rua Roberto Christensen até a Rua Flávio Ribeiro.

No Uberaba, a Rua Lourdes Erzinger Correia passa a ter preferência de tráfego sobre a Rua Waldomiro Daldigan. Dispositivos de segurança e nova sinalização foram implantados para garantir o fluxo.

No Santo Inácio, a prioridade nos cruzamentos também mudou: a Rua Augusto Ricciardella Correia agora tem a preferência de tráfego na intersecção com a Rua Ney Itiberê Piá de Andrade.

Obras e Manutenções com Pista Compartilhada

No Cajuru, a Rua Thomaz David Borges passa por serviço de reciclagem asfáltica a partir da Rua Doutor José Giostri Sobrinho, cobrindo uma extensão de 625 metros. Não há interrupção do tráfego, mas condutores e pedestres dividem espaço com os maquinários e trabalhadores.

Situação semelhante ocorre no Tarumã, onde a Rua Manoel Vicente de Oliveira Mello recebe obras de recuperação de asfalto entre a Rua Gottlieb Rosenau e a Marginal da Linha Verde. Interrupções pontuais podem ocorrer no decorrer dos trabalhos.