Família é encontrada morta dentro de apartamento no Água Verde

Uma família foi encontrada morta na tarde desta terça-feira (25), em um apartamento localizado no bairro Água Verde, em Curitiba. As vítimas foram identificadas como Marcos Furuyama, de 50 anos; Claudia Hitomi Shimada Furuyama, de 57 anos; e o filho deles, Rafael Furuyama, de 21 anos.

Vizinhos tentavam contato com a família desde domingo (23), mas não tinham retorno. Quando o cachorro começou a latir muito, eles chamaram um chaveiro e encontraram a cena do crime. O apartamento fica no 9º andar, na rua Guilherme Pugsley.

As circunstâncias da morte ainda estão sendo apuradas. Alguns canais de notícia afirmam que a empresa de Marcos tinha ido à falência e que o apartamento da família tinha sido penhorado, situação que não era de conhecimento da esposa. Então há uma hipótese de crime de feminicídio motivado por problemas financeiros.

Marcos era engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Sua esposa era médica pediatra com mais de duas décadas de experiência. Já o filho estava se formando em engenharia mecatrônica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).