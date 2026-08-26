Criada em Curitiba, marca completa 18 anos e celebra maturidade e expansão

O que começou como uma marca ligada ao skate e à cultura de rua completa 18 anos em 2026 e aproveita a data para inaugurar uma nova fase. A curitibana ÖUS promove, entre os dias 25 e 29 de agosto, uma programação especial em sua flagship store e café, no Centro de Curitiba. Haverá lançamento de coleção, customização de tênis, gastronomia, DJs, skate e apresentações musicais gratuitas.

Batizado de Golden Era, o evento marca os 18 anos da empresa, fundada em 25 de agosto de 2008. A marca também apresenta a coleção cápsula 18K, inspirada nos 18 quilates do ouro.

A proposta vai além de uma comemoração de aniversário. Durante cinco dias, a sede da marca, instalada em um edifício histórico de 1919 na Rua Saldanha Marinho, será transformada em palco para diferentes expressões da cultura urbana.

Do skate à experiência de marca

A ÖUS construiu sua trajetória ligada principalmente ao universo do skate. Mas, expandiu sua atuação ao longo dos anos para o streetwear, com tênis, roupas e acessórios.

Em dezembro do ano passado, a empresa abriu sua primeira flagship store no mesmo prédio histórico onde funciona sua sede, no Centro de Curitiba. Agora, o endereço será o centro das comemorações pelos 18 anos da marca.

A programação começa no dia 25, às 10h, com o lançamento da coleção 18K. A cápsula comemorativa traz novas versões do tênis Hevea 25. Ele é produzido com diferentes texturas de couros premium. Além disso, a loja apresenta a jaqueta de chenille com detalhes em couro, camiseta em malha heavy, boné e um anel banhado a ouro 18K.

As primeiras 18 unidades do modelo Hevea 18K vendidas na flagship ganharão customização gratuita com efeito dourado.

ÖUS tem a sua identidade ligada ao skate e ao streetwear. (Crédito: Divulgação / ÖUS)

ÖUS Cinco dias de eventos gratuitos

A programação da Golden Era inclui diferentes atividades ao longo da semana. No primeiro dia, além do lançamento da coleção, haverá customização de tênis, DJ e hambúrguer do Fatz Delícias.

Na quarta-feira, dia 26, a programação terá limpeza express e impermeabilização de tênis em parceria com a Zero Sneakers. Além disso, haverá visitas guiadas ao museu da ÖUS, com vagas limitadas.

O happy hour de quinta-feira terá drinks do Oidē. Já na sexta, dia 28, está prevista a estreia de Golden Era, com a presença do time de skate da ÖUS.

O encerramento acontece no sábado, dia 29, com apresentações gratuitas na varanda da flagship. Estão confirmados TZ da Coronel, DJ KL Jay com participação de Hanifah, Dow Raiz, Pecaos, Pedro Afara e Mitay. A programação também terá projeção mapeada em 3D, hambúrguer do Fatz Delícias e pizzas da Mathilda.

A programação gratuita acontece na ÖUS Flagship Store e Café, na Rua Saldanha Marinho, 98, no Centro de Curitiba.

Marca curitibana ÖUS comemora 18 anos com evento de cinco dias na capital. (Crédito: Divulgação / ÖUS)