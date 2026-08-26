Mulher é baleada pelo ex-companheiro enquanto trabalhava em salão de beleza em Curitiba

Uma mulher de 30 anos foi baleada pelo ex-companheiro na tarde desta terça-feira (25), enquanto trabalhava em seu salão de beleza no bairro Santa Quitéria, em Curitiba.

Segundo informou a Guarda Municipal (GM) ao programa Boa Noite Paraná, da RPC, o homem disparou duas vezes contra ela e, em seguida, tentou tirar a própria vida. Ainda segundo a GM, a Polícia Militar (PM) levantou que a vítima tinha medida protetiva contra o agressor.

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Os dois foram socorridos pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate). Depois de receber os primeiros atendimentos na viatura do Siate, ela foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Evangélico Mackenzie. O homem foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador.