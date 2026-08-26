GR Corolla de 304 cv com câmbio manual é confirmado para o Brasil

A GAZOO Racing, divisão de desempenho da Toyota, confirmou a chegada do novo GR Corolla ao mercado brasileiro. O hatch esportivo de alta performance traz visual atualizado e melhorias no motor 1.6 turbo de três cilindros. A novidade faz sua primeira aparição pública no país entre os dias 27 e 30 de agosto, durante o Festival Interlagos 2026 – Edição Auto, em São Paulo. Atualmente*, a versão 2024 do GR Corolla que é vendida pela Toyota custa a partir de R$ 416.990,00.

Mantendo a proposta voltada aos entusiastas da condução esportiva, o modelo será vendido exclusivamente com transmissão manual de seis marchas. O GR Corolla é o representante da marca na categoria de hatches de competição ajustados para as ruas.

O que mudou no motor do GR Corolla?

O motor 1.6 turbo de três cilindros passou por aprimoramentos técnicos. O conjunto mecânico entrega 304 cv de potência e 40,8 kgfm de torque.

O torque é a força mecânica que empurra o veículo contra o solo, essencial para garantir retomadas de velocidade e acelerações vigorosas. Toda essa força é gerenciada pelo câmbio manual de seis velocidades, sem opção de troca automática de marchas.

Novo GR Corolla será exibido no Autódromo de Interlagos antes do lançamento oficial no Brasil. Foto: Divulgação/Toyota.

Quando o novo GR Corolla chega ao Brasil?

A divisão esportiva confirmou que as vendas do novo GR Corolla começam ainda neste ano no Brasil. Antes de chegar às concessionárias, o veículo será exibido no estande da GAZOO Racing no Autódromo de Interlagos.

Além do esportivo, o espaço da marca contará com a exibição do hot hatch GR Yaris, lançado em março no país, e de um veículo da Stock Car. O público do evento também poderá realizar testes na pista com os modelos Corolla Sedan GR-Sport e Corolla Cross GR-Sport.

O espaço da marca contará com a exibição do hot hatch GR Yaris, lançado em março no país. Foto: Divulgação/Toyota.

Presença de modelos elétricos e híbridos da Lexus

O evento em São Paulo também reúne novidades da Lexus, divisão de luxo do Grupo Toyota. A marca exibe o SUV híbrido RX 500h F-Sport e o RZ 500e, seu primeiro modelo 100% elétrico no mercado nacional.

A Lexus também confirmou a chegada da nova geração do sedan ES ao Brasil em versões híbrida e elétrica.

Quanto custa o GR Corolla e o GR Yaris?

*Preços atuais (agosto de 2026):

GR Corolla 2024 – Versão Core a partir de: R$ 416.990,00 e versão Circuit a partir de R$ 461.990,00.

GR Yaris 2026 – A partir de: R$ 359.990,00,

O que é a GAZOO Racing?

A GAZOO Racing é a divisão da Toyota que usa o automobilismo de alta competição para testar carros em condições extremas. A ideia é simples: aprender com os desafios das pistas para desenvolver tecnologias inovadoras e criar carros de rua cada vez melhores, mantendo a sensação e o prazer de dirigir.