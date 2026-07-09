Cupê místico da Honda, Novo Prelude chega com três motores e 203 cavalos

A Honda começou oficialmente a contagem regressiva de 50 dias para o lançamento do Prelude no mercado brasileiro. Para marcar o período que antecede a estreia do cupê híbrido, a fabricante japonesa colocou no ar uma página exclusiva para que os interessados realizem um cadastro e recebam novidades em primeira mão. O modelo, que une a motorização eletrificada à estrutura de alto desempenho do conhecido Civic Type R, promete acirrar a disputa entre os esportivos importados no país.

Novo Honda Prelude chega com “três motores”

A grande novidade do Honda Prelude é a sua engenharia inédita. Ele é o primeiro carro da marca a combinar um sistema híbrido com a plataforma esportiva do Civic Type R.

Foto: Reprodução/Site Oficial Honda. O novo cupê Honda Prelude inicia contagem regressiva para sua estreia oficial no mercado brasileiro com design inspirado em planadores. Foto: Reprodução/Site Oficial Honda. Com carroceria cupê de linhas suaves, o modelo combina um motor 2.0 a gasolina com dois propulsores elétricos para gerar 203 cv. Foto: Reprodução/Site Oficial Honda.

O conjunto mecânico traz dois motores elétricos — sendo um para tração e outro atuando como gerador — trabalhando em parceria com um motor 2.0 a gasolina de injeção direta com ciclo Atkinson, feito para priorizar a eficiência energética. Juntos, eles entregam 203 cavalos de potência combinada e um torque de até 32,1 kgfm, força que melhora as retomadas de velocidade e saídas de curvas.

Tecnologia simula trocas de marcha virtuais

Para os entusiastas que valorizam o comportamento dinâmico, o cupê traz o sistema Honda S+ Shift. Essa tecnologia simula as mudanças de marcha em um carro eletrificado, apresentando reduções virtuais com ajustes na rotação do motor a combustão para aumentar a conexão de quem está ao volante com o veículo. Visualmente, o modelo aposta em linhas fluidas inspiradas no desenho de um planador.

Detalhes da cabine do esportivo híbrido que utiliza a estrutura de base do Civic Type R para entregar desempenho e conforto diário. Foto: Reprodução/Site Oficial Honda. O interior do Honda Prelude conta com o sistema Honda S+ Shift, tecnologia que simula reduções de marcha virtuais na condução eletrificada. Foto: Reprodução/Site Oficial Honda.

Quando chega ao mercado brasileiro?

O veículo foi exibido pela primeira vez no país como conceito durante o Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro de 2025. Agora, a versão final de produção inicia os preparativos finais para as vendas, com desembarque programado exatamente para o término dos 50 dias de contagem regressiva. Detalhes sobre os preços sugeridos e o pacote completo de equipamentos de série para o Brasil ainda não foram revelados pela Honda.

O retorno de uma lenda – dos anos 90 para 2026

O Honda Prelude foi vendido oficialmente no Brasil entre 1992 e 1995, quando o modelo chegou ao país logo após a abertura das importações pelo governo brasileiro. Ele veio na esteira de outros modelos icônicos da marca, como o Accord, o Civic e o CRX. Nos anos 90, a versão chegava ao Brasil na versão “S” com motor 2.2 de 135 cv, “Si“m, com motor 2.3 de 160 cv e a topo de linha VTEC, com motor 2.2 de 190 cv.

Honda Prelude chegou a ser vendido no Brasil nos anos 90, logo após a abertura das importações pelo governo brasileiro. Foto: Reprodução/Site Oficial honda.com