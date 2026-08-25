O RAV4 mais potente da história chega ao Brasil; veja o preço do novo Toyota

A Toyota anunciou a expansão da sua linha de veículos eletrificados no Brasil com o lançamento do RAV4 Híbrido Plug-in (PHEV) na inédita versão XSE. Importada para o mercado nacional com preço fixado em R$ 399.990, a novidade passa a ser a opção mais potente da história do utilitário esportivo comercializada no país.
RAV4 Híbrido Plug-in XSE – O mais potente da história
O conjunto motriz combina um motor a combustão 2.5L Dual VVT-i 16V DOHC, que entrega 189 cv e 24,2 kgfm de torque, a três motores elétricos. A propulsão elétrica adiciona 206 cv no eixo dianteiro e 55 cv no traseiro. Juntos, os sistemas geram uma potência combinada de 329 cv.
Segundo a fabricante, essa configuração permite ao SUV acelerar de 0 a 100 km/h em 5,7 segundos, atingindo a velocidade máxima de 180 km/h. O modelo traz tração integral AWD e disponibiliza quatro modos de operação para o motorista: Normal, ECO, EV (prioriza o uso 100% elétrico) e Sport, além das opções de gerenciamento de propulsão EV, HEV e Auto.
Toyota RAV4 XSE Plug-in Hybrid – Autonomia e recarga da bateria
Equipado com uma bateria de íons de lítio de 22,7 kWh, o RAV4 XSE tem autonomia de até 61 km em modo puramente elétrico, de acordo com as medições do Inmetro.
Para a recarga em corrente alternada (AC) via conector Tipo 2, o sistema suporta até 11 kW. O modelo também aceita carregamento rápido em corrente contínua (DC) de até 50 kW utilizando o padrão CCS2. A tomada de abastecimento fica localizada no para-lama dianteiro esquerdo.
Design e dimensão visual
Visualmente, a versão XSE traz a linguagem de design “Hammerhead” na dianteira, além de pintura bi-tone com teto em Preto como item exclusivo da configuração PHEV. As opções de cores para a carroceria são Cinza Titan, Azul Topázio, Imperial Aureum e Branco Lunar. A lista de itens externos inclui rodas de liga leve de 20 polegadas com acabamento em preto, spoiler traseiro integrado, trilhos no teto e antena estilo shark fin.
Tecnologia interior e equipamentos
A cabine abriga um painel de instrumentos digital configurável de 12,3 polegadas e uma nova central multimídia de 12,9 polegadas, compatível com Apple CarPlay e Android Auto, integrada ao sistema de som JBL. O veículo oferece ainda Head-Up Display colorido, ar-condicionado digital Dual Zone, teto solar panorâmico, carregador de celular por indução, quatro portas USB-C e iluminação ambiente em LED.
Os bancos dianteiros contam com aquecimento e ventilação, sendo o do motorista equipado com ajustes elétricos em dez posições, memórias e sistema Easy Access. O assento do passageiro dianteiro dispõe de ajustes elétricos em oito posições.
O porta-malas tem capacidade para 421 litros e traz cobertura retrátil, iluminação em LED e tampa com acionamento elétrico por chave ou sensor de movimento (Kick Sensor).
Segurança ativa e passiva
O modelo estreia o pacote Toyota Safety Sense 4.0 (TSS 4.0), composto por:
- Sistema de Pré-Colisão com Detecção de Pedestres (PCS + PD);
- Controle de Cruzeiro Adaptativo Dinâmico (DRCC);
- Alerta de saída de faixa (LDA) com Assistente de Centralização na Faixa (LTA);
- Farol Alto Adaptativo (AHS);
- Assistente de Sinalização de Trânsito (RSA);
- Assistente Proactive de Condução (PDA);
- Assistente de Saída Segura (SEA).
A estrutura de segurança do SUV reúne sete airbags (frontais, laterais, de cortina e de joelho para o motorista), controles eletrônicos de estabilidade (VSC) e tração (TRC), assistentes de subida e descida (HAC e DAC), câmera 360°, sensor de chuva, monitoramento de pressão dos pneus e Park Assist.
Garantia e plano de revisões do Toyota RAV4 XSE Plug-in Hybrid
A Toyota divulga os seguintes valores para as revisões programadas do modelo:
- 1ª revisão: R$ 714,77
- 2ª revisão: R$ 1.114,77
- 3ª revisão: R$ 954,77
- 4ª revisão: R$ 1.705,77
- 5ª revisão: R$ 954,77
O veículo possui garantia de fábrica de 5 anos, além de 8 anos de cobertura para o sistema híbrido/elétrico. O modelo é elegível ao programa Toyota 10, que permite estender a garantia geral por até 10 anos caso as revisões sejam feitas na rede autorizada. O RAV4 XSE também será oferecido para locação e assinatura por meio das modalidades KINTO ONE Fleet e ONE Personal.
Qual é o preço do novo Toyota RAV4 XSE Plug-in Hybrid? O modelo chega ao mercado brasileiro por R$ 399.990.
Qual a potência e o desempenho do SUV? O sistema híbrido entrega 329 cv de potência combinada, permitindo aceleração de 0 a 100 km/h em 5,7 segundos e velocidade máxima de 180 km/h.
Quanto o RAV4 PHEV consegue rodar apenas no modo elétrico? A bateria de 22,7 kWh garante uma autonomia de até 61 km no modo puramente elétrico, conforme medição do Inmetro.
Tudo sobre o Toyota RAV4 XSE Plug-in Hybrid
|Característica
|Especificação
|Preço
|R$ 399.990
|Motor a combustão
|2.5L Dual VVT-i (189 cv / 24,2 kgfm)
|Motores elétricos
|Dianteiro (206 cv) / Traseiro (55 cv)
|Potência Combinada
|329 cv
|Aceleração (0-100 km/h)
|5,7 segundos
|Velocidade Máxima
|180 km/h
|Bateria / Autonomia EV
|22,7 kWh / Até 61 km (Inmetro)
|Capacidade do Porta-malas
|421 litros