Rival de Dolphin e EX2? Leapmotor revela B05, que roda até 482 km com arranque invejável

Com motor de 218 cv e tração traseira, o hatch médio elétrico Leapmotor B05 faz sua aparição na edição 2026 do Festival Interlagos. Sucesso de vendas na Ásia e na Europa, o modelo foi trazido ao Brasil para que a fabricante estude a receptividade do público local antes de definir uma comercialização oficial.

A apresentação ocorre no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, onde a montadora exibe sua gama atual vendida no país e mostra novidades globais.

Qual é a potência e a autonomia do Leapmotor B05?

O modelo adota um motor elétrico de 218 cv acoplado exclusivamente ao eixo traseiro. Equipado com modo de arrancada, o veículo acelera de 0 a 100 km/h em 6,7 segundos.

A bateria garante uma autonomia de até 482 km por carga completa, considerando o ciclo de medição global WLTP.

Hatch médio Leapmotor B05 traz motor elétrico de 218 cv, tração traseira e aceleração de 0 a 100 km/h em 6,7 segundos. Foto: Divulgação/Stallantis Midia.

Qual é o tamanho e o espaço interno do hatch?

O Leapmotor B05 é um hatch médio com 4,43 m de comprimento, 1,88 m de largura e entre-eixos de 2,73 m. A medida de entre-eixos é generosa para a categoria, o que beneficia o espaço para as pernas dos passageiros no banco traseiro.

O acabamento do habitáculo traz materiais macios ao toque nos revestimentos e aplicação de tecido premium nos bancos e painéis.

abine do Leapmotor B05 conta com revestimento de tecido premium e aplicação de materiais macios ao toque na estrutura. Foto: Divulgação/Stallantis Midia.

Quando o modelo chega ao mercado brasileiro?

A exibição do B05 no evento paulista serve como um estudo de percepção de mercado. A Leapmotor não confirmou data de lançamento ou preços para o hatch no país.

Por outro lado, a marca confirmou para breve o lançamento nacional do SUV B10 Ultra-Híbrido, que traz tecnologia REEV de alcance estendido.

Leapmotor B05 – Ficha técnica completa

Especificação Dados do Veículo Categoria Hatch Médio Elétrico Motorização Elétrico de 218 cv Tração Traseira Aceleração (0 a 100 km/h) 6,7 segundos Autonomia Até 482 km (Ciclo WLTP) Comprimento / Entre-eixos 4,43 m / 2,73 m Largura 1,88 m Status no Brasil Em exibição / Estudo de mercado