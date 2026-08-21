Rival de Dolphin e EX2? Leapmotor revela B05, que roda até 482 km com arranque invejável

Com motor de 218 cv e tração traseira, o hatch médio elétrico Leapmotor B05 faz sua aparição na edição 2026 do Festival Interlagos. Sucesso de vendas na Ásia e na Europa, o modelo foi trazido ao Brasil para que a fabricante estude a receptividade do público local antes de definir uma comercialização oficial.
A apresentação ocorre no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, onde a montadora exibe sua gama atual vendida no país e mostra novidades globais.
Qual é a potência e a autonomia do Leapmotor B05?
O modelo adota um motor elétrico de 218 cv acoplado exclusivamente ao eixo traseiro. Equipado com modo de arrancada, o veículo acelera de 0 a 100 km/h em 6,7 segundos.
A bateria garante uma autonomia de até 482 km por carga completa, considerando o ciclo de medição global WLTP.
Qual é o tamanho e o espaço interno do hatch?
O Leapmotor B05 é um hatch médio com 4,43 m de comprimento, 1,88 m de largura e entre-eixos de 2,73 m. A medida de entre-eixos é generosa para a categoria, o que beneficia o espaço para as pernas dos passageiros no banco traseiro.
O acabamento do habitáculo traz materiais macios ao toque nos revestimentos e aplicação de tecido premium nos bancos e painéis.
Quando o modelo chega ao mercado brasileiro?
A exibição do B05 no evento paulista serve como um estudo de percepção de mercado. A Leapmotor não confirmou data de lançamento ou preços para o hatch no país.
Por outro lado, a marca confirmou para breve o lançamento nacional do SUV B10 Ultra-Híbrido, que traz tecnologia REEV de alcance estendido.
Leapmotor B05 – Ficha técnica completa
|Especificação
|Dados do Veículo
|Categoria
|Hatch Médio Elétrico
|Motorização
|Elétrico de 218 cv
|Tração
|Traseira
|Aceleração (0 a 100 km/h)
|6,7 segundos
|Autonomia
|Até 482 km (Ciclo WLTP)
|Comprimento / Entre-eixos
|4,43 m / 2,73 m
|Largura
|1,88 m
|Status no Brasil
|Em exibição / Estudo de mercado