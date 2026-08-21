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Rival de Dolphin e EX2? Leapmotor revela B05, que roda até 482 km com arranque invejável

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 21/08/26 09h48
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Leapmotor B05. Destaque para a traseira do hatch na cor amarela da Leapmotor.
Com 4,43 metros de comprimento, modelo elétrico tem autonomia para rodar até 482 quilômetros pelo ciclo de testes WLTP. Divulgação/Stallantis Midia.

Com motor de 218 cv e tração traseira, o hatch médio elétrico Leapmotor B05 faz sua aparição na edição 2026 do Festival Interlagos. Sucesso de vendas na Ásia e na Europa, o modelo foi trazido ao Brasil para que a fabricante estude a receptividade do público local antes de definir uma comercialização oficial.

A apresentação ocorre no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, onde a montadora exibe sua gama atual vendida no país e mostra novidades globais.

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Qual é a potência e a autonomia do Leapmotor B05?

O modelo adota um motor elétrico de 218 cv acoplado exclusivamente ao eixo traseiro. Equipado com modo de arrancada, o veículo acelera de 0 a 100 km/h em 6,7 segundos.

A bateria garante uma autonomia de até 482 km por carga completa, considerando o ciclo de medição global WLTP.

Leapmotor B05. Destaque para a dianteira do hatch na cor amarela da Leapmotor.
Hatch médio Leapmotor B05 traz motor elétrico de 218 cv, tração traseira e aceleração de 0 a 100 km/h em 6,7 segundos. Foto: Divulgação/Stallantis Midia.

Qual é o tamanho e o espaço interno do hatch?

O Leapmotor B05 é um hatch médio com 4,43 m de comprimento, 1,88 m de largura e entre-eixos de 2,73 m. A medida de entre-eixos é generosa para a categoria, o que beneficia o espaço para as pernas dos passageiros no banco traseiro.

O acabamento do habitáculo traz materiais macios ao toque nos revestimentos e aplicação de tecido premium nos bancos e painéis.

Leapmotor B05. Imagem mostra o destaque da parte interna do hatch.
abine do Leapmotor B05 conta com revestimento de tecido premium e aplicação de materiais macios ao toque na estrutura. Foto: Divulgação/Stallantis Midia.

Quando o modelo chega ao mercado brasileiro?

A exibição do B05 no evento paulista serve como um estudo de percepção de mercado. A Leapmotor não confirmou data de lançamento ou preços para o hatch no país.

Por outro lado, a marca confirmou para breve o lançamento nacional do SUV B10 Ultra-Híbrido, que traz tecnologia REEV de alcance estendido.

Leapmotor B05Ficha técnica completa

EspecificaçãoDados do Veículo
CategoriaHatch Médio Elétrico
MotorizaçãoElétrico de 218 cv
TraçãoTraseira
Aceleração (0 a 100 km/h)6,7 segundos
AutonomiaAté 482 km (Ciclo WLTP)
Comprimento / Entre-eixos4,43 m / 2,73 m
Largura1,88 m
Status no BrasilEm exibição / Estudo de mercado
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