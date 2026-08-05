Novo BYD Song Pro Flex promete autonomia recorde de 1.105 km no Brasil

O novo BYD Song Pro Super-Híbrido Flex Fuel chega ao mercado brasileiro com opção de abastecimento por etanol ou gasolina e autonomia total que supera os 1.100 km. Disponível nas concessionárias de todo o país, o SUV médio parte de R$ 176.990 na versão GL (preço de venda direta) e R$ 199.990 na opção top de linha GS. O maior diferencial do modelo é a estreia da tecnologia híbrida flex da marca, aliando o motor elétrico a um propulsor a combustão recalibrado para o combustível vegetal.

Quanto custa e quais são as novidades do BYD Song Pro Flex?

O utilitário esportivo é vendido no Brasil em duas configurações:

Song Pro GL: R$ 176.990 (valor promocional para venda direta)

R$ 176.990 (valor promocional para venda direta) Song Pro GS: R$ 199.990

A principal mudança está no conjunto mecânico DM-i 5.0, que traz o motor 1.5 de ciclo Atkinson adaptado pela engenharia da marca para aceitar etanol. Além disso, o visual externo adota a nova identidade visual “Dragon Face”, apresentando faróis, grade frontal com aletas ativas e para-choque reestilizados. Na cabine, o seletor de marchas passou para a coluna de direção, o painel de instrumentos de 8,8 polegadas foi integrado ao acabamento em black piano e a central multimídia ganhou sistema Google nativo.

O que é ciclo Atkinson? O ciclo Atkinson é um ciclo termodinâmico para motores de combustão interna criado por James Atkinson em 1882. Ele prioriza a eficiência energética e a economia de combustível em vez da potência máxima. Nos motores atuais, isso é feito mantendo a válvula de admissão aberta por mais tempo durante a subida do pistão, o que reduz o consumo.

Qual é o consumo e a autonomia do SUV híbrido flex?

Com o reservatório de combustível de 52 litros cheio, a autonomia varia conforme a versão e o combustível utilizado:

Autonomia com gasolina (padrão NEDC): Até 1.105 km na versão GS e até 1.075 km na GL.

Até 1.105 km na versão GS e até 1.075 km na GL. Autonomia com etanol (padrão NEDC): Até 805 km na versão GS e até 775 km na GL.

Até 805 km na versão GS e até 775 km na GL. Alcance 100% elétrico (tabela PBEV): Até 72 km na versão GS (bateria Blade de 18,3 kWh) e até 57 km na versão GL (bateria de 13,1 kWh).

Segundo os dados oficiais do PBEV/Inmetro, o consumo energético do utilitário é de 0,53 MJ/km na opção GL e de 0,55 MJ/km na GS.

Cabine do modelo conta com quadro de instrumentos de 8,8 polegadas integrado ao painel e seletor de marchas posicionado na coluna de direção Foto: Reprodução/Site oficial BYD.

Como funciona a tecnologia híbrida flex do BYD Song Pro

O conjunto de propulsão entrega torque combinado de 300 Nm e potência total de 218 cv na versão GL e 219 cv na GS, permitindo aceleração de 0 a 100 km/h em até 8,6 segundos e velocidade máxima de 180 km/h. A tração do motor a combustão atua prioritariamente para gerar energia para a bateria, tracionando as rodas apenas em demandas extremas de carga.

Na parte de segurança e conveniência, a versão de entrada GL traz de série o pacote ADAS 2, que inclui controle de cruzeiro adaptativo (ACC), frenagem autônoma de emergência (AEB), assistente de permanência em faixa (LKA) e seis airbags. A opção GS adiciona monitoramento de ponto cego (BSD), alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA), teto solar panorâmico, bancos dianteiros com ajustes elétricos e carregador de celular por indução de 50 W com ventilação. O modelo conta ainda com a tecnologia V2L (Vehicle to Load), que permite utilizar a energia da bateria para alimentar aparelhos elétricos externos.

BYD Song Pro Flex são o teto solar panorâmico, sensor de chuva e retrovisor interno fotocrômico, que passaram a integrar a relação de itens de série da versão GS, Foto: Reprodução/Site oficial BYD. Central multimídia rotativa de 12,8 polegadas vem equipada com o sistema Google Automotive Services e conexão sem fio para smartphones. Foto: Reprodução/Site oficial BYD.

Vale a pena? Comparação BYD Song Pro Super-Híbrido Flex GL x GS

Item Especificação (Versão GL) Especificação (Versão GS) Preço R$ 176.990 (Venda Direta) R$ 199.990 Motor 1.5 Flex + Elétrico (DM-i 5.0) 1.5 Flex + Elétrico (DM-i 5.0) Potência / Torque 218 cv / 300 Nm 219 cv / 300 Nm Autonomia Total Até 1.075 km (Gasolina) / 775 km (Etanol) Até 1.105 km (Gasolina) / 805 km (Etanol) Autonomia Elétrica Até 57 km Até 72 km Rivais Toyota Corolla Cross, Jeep Compass, GWM Haval H6 Toyota Corolla Cross, Jeep Compass, GWM Haval H6