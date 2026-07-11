BYD Dolphin G super-híbrido roda até 1.040 km com única carga e tanque cheio

A BYD apresentou na Europa o Dolphin G DM-i, o primeiro hatchback compacto da marca equipado com tecnologia super-híbrida plug-in. O modelo foi exibido no Festival de Goodwood, na Inglaterra, e pode desembarcar no mercado brasileiro entre o final de 2026 e o início de 2027, ainda sem um preço oficial definido.

O grande diferencial do compacto é a arquitetura DM-i (Inteligência de Modo Duplo), que prioriza a propulsão elétrica. O sistema une um motor elétrico de 163 cv a um motor a gasolina Xiaoyun de 1,5 litro. Em trajetos urbanos diários, o veículo pode rodar até 105 quilômetros sem gastar uma única gota de combustível.

Com o tanque cheio e a bateria Blade de 18,3 kWh totalmente carregada, a autonomia combinada atinge impressionantes 1.040 quilômetros, registrando um consumo médio ponderado de até 85,6 km/l.

O que mudou no motor e como funciona a tecnologia

Diferente dos sistemas híbridos plug-in tradicionais, o Dolphin G DM-i utiliza o motor a combustão prioritariamente como um gerador para manter a bateria carregada. Na maior parte do tempo, quem traciona as rodas dianteiras é o motor elétrico de alto torque, que entrega respostas imediatas e aceleração de 0 a 100 km/h em 8,3 segundos. O gerenciamento entre os modos elétrico e híbrido é feito de forma automática por unidades eletrônicas, sem exigir intervenção do motorista.

A marca disponibilizará quatro versões de acabamento na Europa. A opção de entrada Active traz uma bateria menor de 7,42 kWh (com 40 km de autonomia elétrica) e carregador de bordo de 3,3 kW. As configurações Boost, Comfort e Sport utilizam a bateria maior de 18,3 kWh e contam com suporte para carga rápida em corrente contínua de até 39 kW, permitindo reabastecer de 10% a 80% da bateria em apenas 26 minutos.

O novo BYD Dolphin G DM-i apresenta o visual inspirado no oceano com linhas fluidas e postura marcante para o mercado europeu. Foto: Reprodução/ BYD UK Media. Apesar do tamanho de hatch, o modelo traz porta-malas de 425 litros com ganchos para sacolas e espaço oculto sob o assoalho. Foto: Reprodução/ BYD UK Media. traseira do hatchback exibe barra de luz em LED integrada e defletor de teto que reforça o estilo dinâmico do compacto. Foto: Reprodução/ BYD UK Media.

Espaço interno de SUV e porta-malas de 425 litros

Apesar de medir 4.160 mm de comprimento — tamanho típico de um hatch compacto —, o modelo se destaca pelo aproveitamento de espaço. Graças à plataforma eletrificada, a distância entre-eixos é de 2.610 mm, superando rivais equivalentes movidos exclusivamente a combustão e garantindo acomodação para cinco adultos.

O porta-malas tem capacidade de 425 litros, volume que supera o de muitos hatches médios e utilitários esportivos compactos. O compartimento traz ganchos para sacolas e um espaço oculto de 45 litros sob o assoalho. Com os bancos traseiros rebatidos, a capacidade de carga é ampliada para 1.225 litros.

Cabine traz console central em dois níveis, painel digital de 8,8 polegadas e central multimídia destacada para facilitar o acesso. Foto: Reprodução/ BYD UK Media. Detalhe do acabamento interno que preza pelo espaço ergonômico e oferece distância entre-eixos de 2.610 mm para os passageiros e teto solar panorâmico. Foto: Reprodução/ BYD UK Media. Interior do Dolphin G DM-i destaca a central multimídia com sistema Google nativo, que gerencia o veículo capaz de rodar até 1.040 km com um tanque e uma carga. Foto: Reprodução/ BYD UK Media.

Tecnologias e itens de segurança a bordo

O interior adota um console central de dois níveis com seletor de marchas na coluna de direção e painel de instrumentos digital de 8,8 polegadas. A partir da versão Comfort, a central multimídia traz o ecossistema Google integrado de forma nativa (com Google Maps e Google Assistente), projeção de informações no para-brisa e teto solar panorâmico. O modelo também conta com a tecnologia que transforma o veículo em uma fonte de energia móvel para alimentar aparelhos externos.

Em termos de segurança, o pacote de assistentes eletrônicos inclui controle de cruzeiro adaptativo, assistente de permanência em faixa, alerta de ponto cego, monitoramento de atenção do condutor e alerta de tráfego cruzado com frenagem autônoma de emergência.

No mercado europeu, as vendas começam no próximo trimestre, com entregas programadas entre setembro e outubro de 2026. O desembarque do veículo na América do Sul ocorrerá na sequência.