Novo BYD Atto 2 é capaz de rodar mais de 1.000 km com uma única carga e tanque cheio

A BYD oficializou o lançamento do inédito BYD Atto 2 DM-i Flex no mercado brasileiro. O modelo estreia mundialmente a tecnologia híbrida da marca associada a um motor flex, permitindo que o motorista abasteça com etanol ou gasolina. Entre as versões, o destaque é possibilidade de autonomia combinada de mais de 1000 km.

Dividido em duas versões, o veículo já pode ser reservado na rede de concessionárias brasileiras, com preços que começam em R$ 149.990. As entregas das primeiras unidades estão programadas para o terceiro trimestre de 2026.

Motor flex atua como gerador para garantir alta eficiência

A grande novidade mecânica é o sistema DualMode 5.0 da BYD adaptado para o combustível nacional. Na prática, o veículo utiliza o motor elétrico para tracionar as rodas na maior parte do tempo. O motor a combustão 1.5 flex funciona principalmente como um gerador de energia para a bateria, assumindo a tração direta das rodas apenas em situações de carga pesada, como subidas íngremes ou ultrapassagens urgentes.

A engenharia combinada entrega 300 Nm de torque (a força de arrancada do motor) em ambas as configurações. Na versão de entrada GL, a potência combinada é de 177 cv, fazendo com que o carro acelere de 0 a 100 km/h em 8,5 segundos. Na topo de linha GS, a potência sobe para 197 cv, reduzindo o tempo da mesma prova para 8,4 segundos. Abastecido com gasolina, o alcance total atinge 1.045 km na versão GS e 1.000 km na GL. No modo totalmente elétrico, a autonomia é de até 110 km na versão mais cara.

O modelo híbrido terá autonomia de mais de 1.000 km na versão GS.

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Versões, preços e os equipamentos de série

O SUV será vendido em duas variantes com pacotes de equipamentos distintos:

BYD Atto 2 GL (R$ 149.990): Opção voltada para venda direta, equipada com cabine em tecido premium, painel digital de 8,8 polegadas, multimídia de 10,1 polegadas com espelhamento para celular, câmera 360º e bateria Blade de 7,85 kWh.

BYD Atto 2 GS (R$ 169.990): Adiciona teto panorâmico, bancos em couro ecológico com ajustes elétricos para o motorista, multimídia rotativa maior (12,8 polegadas) com serviços do Google integrados nativamente, carregador de celular por indução e bateria Blade maior, de 18,03 kWh.

O porta-malas do modelo tem capacidade para acomodar 455 litros de bagagem.

Foto: Divulgação/Site Oficial BYD.

Segurança e garantia

Todas as versões saem de fábrica com seis airbags, controles eletrônicos de tração e estabilidade, freio de estacionamento eletrônico e sensores de estacionamento na dianteira e na traseira. A versão de topo GS agrega ainda o pacote ADAS 2, sigla para os sistemas avançados de assistência ao motorista, que inclui recursos como controle de cruzeiro adaptativo (que acelera e freia sozinho acompanhando o tráfego), assistente de permanência em faixa e alertas de colisão iminente.

A fabricante oferece uma garantia de seis anos ou 200.000 km para o veículo completo. Já a bateria Blade, componente central do sistema eletrificado, possui cobertura separada de oito anos ou 200.000 km.