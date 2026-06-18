Carro elétrico compacto mais vendido do mundo será fabricado na grande Curitiba

A Renault Geely do Brasil confirmou que vai fabricar o hatch 100% elétrico Geely EX2 no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, até o final de 2026. O modelo compacto, que já é vendido no mercado brasileiro importado desde novembro de 2025, passará a ser montado na linha da CVU (Curitiba Veículos Utilitários) para atender ao crescimento da demanda no país.

Hatch elétrico ganha cidadania paranaense

O Geely EX2 será o segundo modelo da marca chinesa a ganhar produção nacional no Paraná. Antes dele, a fábrica paranaense inicia no segundo semestre deste ano a produção do Geely EX5 EM-i, um modelo super híbrido.

A decisão de produzir o hatch elétrico em São José dos Pinhais foi impulsionada pelo desempenho comercial do veículo no exterior e pelo crescimento consistente das vendas no mercado brasileiro. Em 2025, o compacto se destacou globalmente ao fechar o ano como o carro elétrico mais vendido na China, somando mais de 465 mil unidades emplacadas.

A viabilização do novo projeto na unidade fabril do Paraná foi consolidada após um acordo coletivo de trabalho celebrado em abril entre a empresa, os colaboradores e o sindicato da categoria.

Tecnologia e segurança no modelo compacto

O Geely EX2 é construído sobre a plataforma GEA (Global Intelligent Electric Architecture), uma arquitetura moderna voltada para veículos elétricos inteligentes. O hatch foi projetado para o uso urbano e foca no custo-benefício para competir tanto com modelos de entrada a bateria quanto com automóveis tradicionais movidos a combustão.

Mesmo posicionado em um segmento de entrada, o modelo traz tecnologias que costumam figurar em categorias superiores. Dependendo da versão escolhida, o hatch conta com itens como o sistema ADAS (mecanismo de assistência avançada ao motorista que inclui recursos de segurança ativa), câmera panorâmica com visão de 540 graus, banco do motorista com regulagens elétricas e teto com pintura contrastante.

Parceria estratégica expande produção local

A fabricação local do veículo faz parte do plano estratégico global FutuREady do Grupo Renault, que prioriza parcerias específicas fora da Europa para acelerar o seu crescimento internacional. No cenário nacional, a cooperação começou oficialmente em novembro de 2025, quando o grupo chinês Geely assumiu uma participação de 26,4% nas operações da Renault do Brasil.

Atualmente, o Complexo Ayrton Senna emprega cerca de 5 mil colaboradores e abriga duas estruturas produtivas principais: a CVP (Curitiba Veículos de Passeio) e a CVU (Curitiba Veículos Utilitários), onde o novo hatch elétrico será montado.