Volkswagen confirma vendas do ID.4 no Brasil em 2026; veja o que muda no SUV elétrico

A Volkswagen confirmou o início das vendas do ID.4, seu primeiro SUV 100% elétrico, no mercado brasileiro ainda em 2026. Sem revelar o preço final de tabela, a marca alemã adiantou que o modelo desembarca no país em uma configuração mecânica atualizada e mais potente do que o lote importado anteriormente para o serviço de assinaturas da empresa.

Mais potência e carregamento rápido para o SUV elétrico

A versão do ID.4 destinada às concessionárias brasileiras trará evoluções técnicas importantes na comparação com as unidades que rodavam pelo sistema de locação por assinatura. O modelo terá ganhos em potência e no torque — a força instantânea que garante acelerações mais ágeis —, além de maior autonomia de rodagem com uma única carga na bateria.

A marca também confirmou um incremento na velocidade de recarga em corrente contínua (DC). Isso significa que o motorista precisará de menos tempo parado em estações de carregamento rápido em rodovias ou centros urbanos para recuperar a energia do veículo.

Espaço interno modular com plataforma exclusiva

O utilitário esportivo aposta no amplo espaço para os passageiros e bagagens como um de seus principais argumentos frente aos rivais. De acordo com as informações divulgadas, o ID.4 chega com um dos maiores entre-eixos — a distância central entre as rodas dianteiras e traseiras que determina o espaço para as pernas — e porta-malas da categoria.

Volkswagen confirma vendas do ID.4 no Brasil em 2026 com mais potência, autonomia ampliada e recarga mais rápida. Veja o que muda.. Divulgação/ Site Oficial Volkswagen.

A arquitetura interna é baseada na plataforma MEB, uma base estrutural desenvolvida pelo Grupo Volkswagen exclusivamente para a construção de seus veículos elétricos. Por não precisar acomodar um motor a combustão tradicional ou túnel de transmissão no assoalho, o projeto consegue otimizar a área da cabine e melhorar a distribuição de peso do carro.

Estratégia global e volume de mercado internacional

Lançado para liderar a estratégia de descarbonização da fabricante, o ID.4 acumula mais de 700 mil unidades comercializadas globalmente desde o seu lançamento internacional.

A base mecânica MEB utilizada no SUV já equipa cerca de 3 milhões de carros elétricos do grupo automotivo ao redor do mundo. A chegada definitiva do modelo ao varejo brasileiro faz parte da expansão da linha de veículos eletrificados na América do Sul.