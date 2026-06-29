Volkswagen Tukan 2027: nova picape com tecnologia paranaense vai aposentar a Saveiro

A Volkswagen deu detalhes da Tukan, sua primeira picape eletrificada desenvolvida e produzida no Brasil. Com 76% de peças nacionais, o modelo marca uma nova estratégia regional da marca e traz uma forte identidade paranaense. A fábrica de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, é a responsável exclusiva pela complexa estamparia que molda o design da tampa traseira e usa inteligência artificial para monitorar a qualidade do processo. A Tukan chega em 2027 para substituir a Saveiro e entrar na briga contra Fiat Strada, Toro, Chevrolet Montana no segmento de picapes leves .

Fábrica do Paraná lidera inovação no design

O desenvolvimento da nova picape demandou alta tecnologia de engenharia e produção da fábrica da Volkswagen em São José dos Pinhais. A Tukan é o primeiro modelo da marca no País a trazer o nome do veículo estampado diretamente na chapa metálica da tampa traseira.

Para viabilizar o visual sem perder a resistência, o projeto utilizou softwares avançados e realidade virtual. O grande desafio técnico envolveu estampar as letras em uma área com inversão de curvatura, o que exigiu uma fonte exclusiva para o lettering e a união de duas partes da tampa por solda a laser — técnica de alta precisão que garante acabamento refinado e resistência estrutural.

A Tukan chega para entrar na briga contra Fiat Strada, Toro, Chevrolet Montana no segmento de picapes leves. Foto: Divulgação/Site Oficial Volkswagen Tukan é o primeiro modelo da marca no País a trazer o nome do veículo estampado diretamente na chapa metálica da tampa traseira. Foto: Divulgação/Site Oficial Volkswagen Nova Tukan chega em 2027. Foto: Divulgação/Site Oficial Volkswagen

Inteligência artificial comanda controle de qualidade

A estamparia paranaense opera com um sistema avançado de inteligência artificial chamado Smart Inspection. Câmeras instaladas nas esteiras de saída das linhas de prensa avaliam em tempo real 100% das peças de superfície fabricadas.

A tecnologia analisa toda a área metálica em segundos e grava um QR Code apagável para manter a rastreabilidade do lote. Na unidade do Paraná, a IA avalia uma média de seis peças por minuto, totalizando cerca de 1,7 milhão de componentes monitorados por ano. Caso ocorra qualquer inconsistência, o sistema alerta os operadores em telas digitais, o que agiliza o processo e evita o desperdício de materiais.

“A Tukan nascerá com 76% de conteúdo nacional, um índice elevado que fortalece a indústria brasileira, valoriza fornecedores com operação no País e contribui para a geração de empregos e riqueza para o Brasil”, afirma Ciro Possobom, CEO e Presidente da Volkswagen do Brasil.

Plataforma MQB e o início da era eletrificada

A Tukan é montada sobre a plataforma MQB, arquitetura modular focada em otimização de peso, estabilidade e segurança. A suspensão traseira utiliza feixe de molas para equilibrar o conforto de rodagem com a capacidade de carga exigida para o segmento.

O modelo inaugura o cronograma de eletrificação da montadora na América do Sul. A partir de 2026, todos os novos veículos da marca desenvolvidos na região contarão com versões eletrificadas, impulsionados pelo plano de investimentos de R$ 16 bilhões programados até 2028 no Brasil.