Briga entre elétricos de entrada: GAC Aion UT chega com amplo espaço e autonomia de 310 km

A fabricante chinesa GAC iniciou sua ofensiva no mercado brasileiro com o lançamento do GAC Aion UT. O primeiro hatch urbano 100% elétrico da marca desembarca no País em duas versões, Premium e Elite, que custam R$ 139.990 e R$ 159,990, respectivamente, segundo preços atuais. Em uma semana o modelo, que chega para brigar com Geely EX2 e BYD Dolphin, já recebeu mil pedidos nas concessionárias da marca.

Motor elétrico e desempenho na cidade

Desenvolvido sobre uma plataforma dedicada exclusivamente para veículos elétricos (chamada de AEP 3.0), o modelo é equipado com um motor elétrico síncrono de ímã permanente na dianteira. O conjunto entrega 204 cavalos de potência máxima e torque instantâneo de 210 Nm.

Na prática, isso se traduz em agilidade para o trânsito urbano. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 7,3 segundos na versão Elite e em 8,6 segundos na configuração Premium, com velocidade máxima limitada a 160 km/h em ambos os casos.

Muita tecnologia e telas que conversam entre si

O interior do hatch elétrico aposta forte na conectividade. O painel central é dominado por uma tela flutuante de 14,6 polegadas para o sistema de entretenimento, acompanhada por um painel de instrumentos digital de 8,88 polegadas logo atrás do volante. O sistema traz conexão sem fio para os sistemas Apple CarPlay e Android Auto.

Uma função prática para o motorista é a possibilidade de espelhar o mapa de navegação diretamente da central multimídia para a tela menor na frente do condutor. Isso evita distrações e melhora a segurança ao olhar os caminhos no trânsito. A versão de topo, Elite, soma a essa estrutura um carregador de celular por indução — que recarrega a bateria do aparelho por contato físico, sem fios — com potência rápida de 50W. O veículo ainda vem de fábrica com conexão Wi-Fi nativa e integração com um aplicativo de celular que permite comandar funções do carro à distância.

Autonomia, bateria e preços das versões

A principal diferença entre as duas opções está na capacidade do armazenamento de energia, que utiliza baterias de fosfato de ferro-lítio (LFP).

GAC Aion UT Premium (R$ 139.990): Conta com bateria de 44,12 kWh e autonomia de 253 quilômetros pelo ciclo de testes do Inmetro. Para o lançamento, a marca oferece um bônus de R$ 4 mil sobre este valor.

Hatch urbano 100% elétrico desembarca no País com amplo espaço interno.

Foto: Divulgação/GAC. O modelo alcança velocidade máxima de 160 km/h e aceleração de 0 a 100 km/h em até 7,3 segundos na versão Elite e 8,6 segundos na versão Premium. Foto: Divulgação/GAC. O novo hatch elétrico já vem equipado com o carregador wallbox, próprio da GAC Energy. Foto: Divulgação/GAC. A versão Premium tem valor de R$ 139.990, segundo preços de julho de 2026. Foto: Divulgação/GAC.

GAC Aion UT Elite (R$ 159.990): Possui bateria de 60 kWh, elevando a autonomia homologada pelo Inmetro para até 310 quilômetros.

Versão Elite tem teto panorâmico com cortina elétrica. Foto: Divulgação/GAC. Aion UT Elite tem 4.270 mm de comprimento, 1.850 mm de largura, 1.575 mm de altura e entre-eixos de 2.750 mm. Foto: Divulgação/GAC. teto panorâmico com cortina elétrica. Foto: Divulgação/GAC. GAC Aion UT tem motor elétrico com 150 kW (204 cv) e torque instantâneo de 210 Nm. Foto: Divulgação/GAC. é possível acomodar três cadeirinhas de bebê nos bancos traseiros. Foto: Divulgação/GAC.

Em estações de carregamento rápido (corrente contínua de até 87 kW), o hatch consegue recuperar de 30% a 80% da carga em cerca de 24 minutos. O modelo traz ainda a tecnologia V2L (Vehicle-to-Load), que permite usar a energia do próprio carro para ligar aparelhos eletrônicos externos.

Espaço interno e itens de segurança

O veículo tem porte compacto para o dia a dia, medindo 4,27 metros de comprimento, 1,85 metro de largura e 2,75 metros de entre-eixos. Segundo a fabricante, o aproveitamento interno permite acomodar até três cadeirinhas infantis no banco traseiro. O porta-malas tem capacidade para 340 litros.

Na parte de segurança, as duas versões trazem de série seis airbags, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, piloto automático e pneu estepe físico.

A versão topo de linha Elite adiciona o pacote ADAS nível 2 (sistemas avançados de assistência ao motorista), composto por 11 funções como frenagem autônoma de emergência, alerta de colisão frontal e traseira, monitoramento de ponto cego, assistente de permanência em faixa, piloto automático adaptativo (ACC) e câmera com visão 360 graus.

GAC Aion UT – Garantia da bateria

A garantia de fábrica é de oito anos ou 160 mil quilômetros para o veículo, subindo para até 200 mil quilômetros no caso da bateria.