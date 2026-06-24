Novo GWM Ora 5 tem autonomia 435 km e recarga rápida de 20 min

A GWM Brasil confirmou a chegada do ORA 5, o seu primeiro SUV 100% elétrico no mercado nacional. O modelo começa a ser vendido nas concessionárias do país a partir desta quinta-feira (24) com o preço de lançamento de R$ 159.000. O carro chega com o objetivo de atuar como a porta de entrada da fabricante na categoria de utilitários esportivos compactos, apostando em espaço e tecnologia para o dia a dia.

Motor elétrico e autonomia da bateria

O veículo vem equipado com um motor elétrico de 204 cv e torque de 260 Nm — a força imediata do motor —, o que garante respostas rápidas nas acelerações e uma condução silenciosa. A bateria de íons de lítio do tipo LFP possui capacidade de 58,3 kWh, gerando uma autonomia de 349 quilômetros pelo ciclo de testes do Inmetro e de 435 quilômetros no ciclo internacional WLTP.

Para quem precisa de praticidade, o tempo de recarga rápida em estações de corrente contínua (DC) de até 120 kW leva somente 20 minutos para ir de 30% a 80% da carga. O modelo conta ainda com frenagem regenerativa ajustável (que recarrega a bateria ao desacelerar) e a tecnologia Vehicle-to-Load, permitindo usar a energia do próprio carro para ligar aparelhos eletrônicos externos.

Cabine conectada e inteligência artificial

O espaço interno do ORA 5 supera o do irmão menor, o hatch ORA 03. Ele tem 4.471 mm de comprimento (236 mm a mais) e 2.720 mm de entre-eixos (70 mm a mais), garantindo mais conforto para até cinco ocupantes. Mesmo maior, o SUV pesa 1.669 kg, um quilo a menos que o hatch. O vão livre em relação ao solo é de 175 mm, adequado para enfrentar as imperfeições das ruas.

Por dentro, a central multimídia chama a atenção com uma tela de alta definição de 14,6 polegadas com o sistema operacional Coffee OS 3. Essa plataforma integra mais de 300 comandos de voz auxiliados por Inteligência Artificial, navegação nativa em três dimensões e conexão sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. O painel de instrumentos digital do motorista tem 10,25 polegadas.

Entre os destaques, o Ora 5 conta com carregador por indução de 50 W, painel digital de 10,25 polegadas, central multimídia de 14,6 polegadas, conectividade com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Foto: Divulgação/ GWM.

Pacote de segurança semiautônoma

A lista de equipamentos traz teto panorâmico de vidro fixo com cortina elétrica, bancos revestidos de couro sintético com ventilação e ajustes elétricos na frente, além de um sistema de som com nove alto-falantes e subwoofer. Outro detalhe importante para o mercado brasileiro é a presença de um estepe desenvolvido especificamente para as necessidades locais.

Ora 5 traz teto panorâmico de vidro fixo com cortina elétrica. Foto: Divulgação/ GWM.

Em segurança, o modelo traz recursos avançados de assistência de nível 2+, incluindo seis airbags, frenagem autônoma de emergência, controle de cruzeiro adaptativo (que acelera e freia sozinho acompanhando o trânsito) com função para curvas, assistente de permanência em faixa e monitoramento de ponto cego. Manobrar o SUV em garagens apertadas fica mais simples com a câmera 540°, que permite uma visão “transparente” da carroceria na tela.

Novo Ora 5 chega equipado com motor elétrico de 204 cv e torque de 260 Nm. Foto: Divulgação/ GWM.