Novo Toyota bZ4X elétrico chega por R$ 420 mil com motor de 343 cv

A Toyota lançou oficialmente no mercado brasileiro o bZ4X, o seu primeiro veículo 100% elétrico global. O modelo chega importado em versão única com tração integral, lote inicial restrito a 99 unidades e preço fixado em R$ 419.990. As entregas nas concessionárias começam no fim deste mês de junho.

Dois motores e tração integral para qualquer terreno

O bZ4X é construído sobre a plataforma e-TNGA, desenvolvida especificamente para baterias, que ficam posicionadas na base do chassi para reduzir o centro de gravidade. O SUV traz dois motores elétricos distribuídos entre os eixos, gerando potência combinada de 343 cv e tração integral. A bateria tem 73,1 kWh de capacidade, garantindo autonomia de até 361 km pelo padrão do Inmetro.

Para o uso fora do asfalto, o modelo estreia o sistema X-MODE, uma tecnologia inteligente que gerencia a força nas rodas e a frenagem em pisos escorregadios, com modos para terra, lama e neve. O visual adota o conceito Hammerhead (formato que lembra um tubarão-martelo) focado na aerodinâmica.

O novo bZ4X apresenta tração integral (AWD) e alta performance. Foto: Divulgação/ Toyota.

Cabine conectada e revisões com preço fixo

Por dentro, o utilitário esportivo traz central multimídia com tela de 14 polegadas, seis alto-falantes com amplificador assinados pela JBL, carregador de celular por indução e quatro portas USB-C, duas na dianteira e duas na traseira. O porta-malas tem 452 litros e abertura elétrica por sensor de movimento sob o para-choque.

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E as revisões?

Para o pós-venda, a marca fixou o preço das revisões periódicas. A manutenção de 10.000 km custa R$ 899, enquanto as paradas seguintes (de 20 mil até 60 mil km) têm valor tabelado de R$ 1.099 cada. O modelo também estará disponível para assinaturas mensais e terceirização de frotas corporativas por meio da divisão de mobilidade Kinto.

A conectividade interna ainda conta com a presença de quatro portas USB-C, duas na dianteira e duas na traseira. Foto: Divulgação/ Toyota. Os bancos dianteiros são equipados com aquecimento e ventilação. Foto: Divulgação/ Toyota. O novo bZ4X da Toyota chega com dois carregadores com a função de indução. Foto: Divulgação/ Toyota. O interior do bZ4X tem central multimídia com tela de 14″, que integra navegação nativa, seis alto-falantes da JBL, além de conexão com Android Auto e Apple CarPlay. Foto: Divulgação/ Toyota.

Toyota Safety com Sense

O bZ4X traz o pacote de segurança ativa Toyota Safety Sense (TSS 3.0), que reúne tecnologias de assistência ao motorista como frenagem automática de emergência com detecção de veículos, pedestres, ciclistas e motociclistas, alerta e assistente de permanência em faixa, farol alto adaptativo, assistente de saída segura ao abrir as portas e controle de cruzeiro adaptativo. O sistema utiliza câmeras e sensores para ampliar a capacidade de detecção de riscos, contribuindo para uma condução mais segura e confortável em diferentes condições de uso

Cobertura de longo prazo sem custo adicional

O principal argumento da marca para atrair o consumidor é o programa Toyota 10, que estende a garantia do veículo para até 10 anos. O benefício é ativado de forma automática a cada revisão programada realizada na rede autorizada após o término da garantia de fábrica inicial, que é de 5 anos.

Essa cobertura adicional é renovável a cada 12 meses ou 10.000 km, o que ocorrer primeiro, e contempla peças de carroceria, sistema de arrefecimento, componentes elétricos e eletrônicos, motor, transmissão e freios até o limite máximo de 60 meses (totalizando 120 meses quando somados à garantia inicial) e 200.000 km para uso particular ou 100.000 km para uso comercial – o que ocorrer primeiro.