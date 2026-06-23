Quais carros entram no Move Brasil? Guia completo dos 43 veículos elegíveis e preços

O Move Brasil, programa do Governo Federal focado na renovação da frota de taxistas e motoristas de aplicativo, disponibiliza até R$ 30 bilhões em crédito para a compra de veículos novos. Voltado a quem usa o carro como ferramenta de trabalho, o programa limita o financiamento a automóveis com preço final de nota fiscal de até R$ 150 mil (já com os descontos aplicados), atendendo aos critérios de sustentabilidade estabelecidos.
As taxas de juros chegam a 0,99% ao mês para homens e 0,91% ao mês para mulheres, com prazo de financiamento de até 72 meses e carência que pode atingir seis meses para o início dos pagamentos.
Quem pode participar do Move Brasil?
O programa possui regras de elegibilidade específicas para os profissionais das categorias integradas:
- Motoristas de aplicativo: Devem possuir cadastro ativo há pelo menos 12 meses na mesma plataforma e ter realizado no mínimo 100 corridas ao longo desse período.
- Taxistas: Precisam estar devidamente registrados e com a autorização ativa para atuação no respectivo município, cuja comprovação ocorre por meio da Receita Federal.
Lista oficial de carros elegíveis (Move Brasil)
Segundo a listagem do site do Move Brasil (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), os seguintes modelos e fabricantes estão habilitados para o programa:
|Montadora / Fabricante
|Marca
|Modelo
|BYD AUTO DO BRASIL LTDA
|BYD
|Dolphin
|BYD AUTO DO BRASIL LTDA
|BYD
|Dolphin Mini
|GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
|Chevrolet
|Montana
|GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
|Chevrolet
|Onix
|GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
|Chevrolet
|Onix Plus
|GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
|Chevrolet
|Sonic
|GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
|Chevrolet
|Spark EUV
|GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
|Chevrolet
|Spin
|GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
|Chevrolet
|Tracker
|GREAT WALL MOTOR BRASIL LTDA
|GWM
|Ora 03
|HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA
|Honda
|City Hatchback
|HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA
|Honda
|City Sedan
|HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA
|Honda
|HR-V
|HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA
|Honda
|WR-V
|HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA
|Hyundai
|Creta
|HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA
|Hyundai
|HB20
|HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA
|Hyundai
|HB20S
|NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
|Nissan
|Kait
|NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
|Nissan
|Kicks
|NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
|Nissan
|Versa
|RENAULT DO BRASIL S.A.
|Geely
|EX2
|RENAULT DO BRASIL S.A.
|Renault
|Duster
|RENAULT DO BRASIL S.A.
|Renault
|Kardian
|RENAULT DO BRASIL S.A.
|Renault
|Kwid
|STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL
|Citroën
|Aircross
|STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL
|Citroën
|Basalt
|STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL
|Citroën
|C3
|STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL
|Fiat
|Argo
|STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL
|Fiat
|Cronos
|STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL
|Fiat
|Fastback
|STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL
|Fiat
|Mobi
|STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL
|Fiat
|Pulse
|STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL
|Jeep
|Compass
|STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL
|Jeep
|Renegade
|STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL
|Peugeot
|208
|STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL
|Peugeot
|2008
|TOYOTA DO BRASIL LTDA
|Toyota
|Yaris Cross
|VOLKSWAGEN DO BRASIL
|Volkswagen
|Nivus
|VOLKSWAGEN DO BRASIL
|Volkswagen
|Polo
|VOLKSWAGEN DO BRASIL
|Volkswagen
|Saveiro
|VOLKSWAGEN DO BRASIL
|Volkswagen
|T-Cross
|VOLKSWAGEN DO BRASIL
|Volkswagen
|Tera
|VOLKSWAGEN DO BRASIL
|Volkswagen
|Virtus
Modelos em destaque e condições comerciais*
Abaixo constam as condições específicas, preços informados e dados de motorização divulgados pelas fabricantes parceiras para as categorias de transporte elegíveis:
Grupo Stellantis
Para taxistas sem isenção e motoristas de aplicativo, as marcas Citroën, Jeep e Fiat oferecem uma condição de financiamento unificada: sem entrada, com taxa de juros de 0,99% ao mês e 6 meses de carência, dividido em 72 parcelas. A Peugeot adota o mesmo padrão de juros e carência em 72 meses sem entrada. Confira os valores de cada marca:
Citroën
A marca disponibiliza ofertas especiais para os modelos C3, Basalt e Aircross. Para os taxistas com isenção de ICMS e IPI, as versões YOU! Turbo, Basalt Feel, Basalt Dark Edition e Aircross Shine incluem o emplacamento no valor.
- Para Taxistas com isenção de ICMS e IPI:
- C3 Live Go: De R$ 87.450 por R$ 65.090
- C3 Live Plus: De R$ 93.590 por R$ 75.090
- C3 YOU! Turbo 200 AT: De R$ 112.590 por R$ 87.690
- Basalt Feel Turbo 200 AT: De R$ 117.990 por R$ 90.890
- Basalt Dark Edition Turbo 200 AT: De R$ 129.890 por R$ 99.190
- Aircross Shine 7 Turbo 200 AT: De R$ 154.490 por R$ 107.590
- Para Taxistas sem isenção e Motoristas de Aplicativo (72 parcelas):
- C3 YOU! Turbo 200 AT: De R$ 112.590 por R$ 106.990 (parcelas a partir de R$ 2.200)
- Basalt Feel Turbo 200 AT: De R$ 117.990 por R$ 109.790 (parcelas a partir de R$ 2.220)
- Basalt Dark Edition Turbo 200 AT: De R$ 129.890 por R$ 119.700 (parcelas a partir de R$ 2.440)
- Aircross Shine 7 Turbo 200 AT: De R$ 154.490 por R$ 131.320 (parcelas a partir de R$ 2.670)
Jeep
As condições especiais da Jeep englobam os modelos Compass e Renegade, trazendo emplacamento incluso nas ofertas destinadas aos taxistas com isenção.
- Para Taxistas com isenção de ICMS e IPI:
- Compass Sport: De R$ 174.990,00 por R$ 119.990,00
- Renegade Longitude Híbrido MHEV: De R$ 158.670,00 por R$ 119.990,00
- Para Taxistas sem isenção e Motoristas de Aplicativo (72 parcelas):
- Renegade Longitude Híbrido MHEV: 72 parcelas fixas de R$ 2.900
- Compass Sport: 72 parcelas fixas de R$ 2.950
Fiat
A Fiat participa com quatro versões: Fastback Impetus T200 MHEV (híbrido-leve), Fastback T200 com pack Smart Drive, Cronos Drive e Argo Drive. O emplacamento está incluso para taxistas que contam com isenção de ICMS e IPI.
- Para Taxistas com isenção de ICMS e IPI:
- Argo Drive 1.3 MT: De R$ 97.990,00 por R$ 74.390,00
- Cronos Drive 1.0 MT: De R$ 109.990,00 por R$ 79.990,00
- Fastback T200 c/ pack Smart Drive: De R$ 126.990,00 por R$ 99.990,00
- Fastback Impetus T200 MHEV: De R$ 173.490,00 por R$ 116.490,00
- Para Taxistas sem isenção e Motoristas de Aplicativo (72 parcelas):
- Argo Drive 1.3 MT: Parcelas fixas de R$ 1.830
- Cronos Drive 1.0 MT: Parcelas fixas de R$ 1.950
- Fastback T200 c/ pack Smart Drive: Parcelas fixas de R$ 2.460
- Fastback Impetus T200 MHEV: Parcelas fixas de R$ 2.780
Peugeot
As ofertas exclusivas da Peugeot contemplam os modelos 208 e 2008, destacando um desconto de até R$ 35 mil para motoristas de aplicativo ou sem isenção na versão Allure.
- Para Taxistas com isenção de ICMS e IPI:
- Peugeot 208 Active: De R$ 115.550 por R$ 88.990
- Peugeot 2008 Active: De R$ 153.990 por R$ 103.790
- Para Taxistas sem isenção e Motoristas de Aplicativo:
- Financiamento em 72 meses com taxa de 0,99% e 6 meses de carência, incluindo desconto de até R$ 35 mil na versão Peugeot 2008 Allure T200 AT.
Toyota Yaris Cross XR
O Yaris Cross XR, SUV compacto da marca, conta com motor 1.5L Dual VVT-i 16V Flex e transmissão CVT, gerando até 122 cv de potência e 15,3 kgfm de torque. O consumo médio com gasolina é de 12,6 km/l em perímetro urbano e 14,3 km/l em rodovias (com etanol, os índices são de 8,8 km/l e 10,2 km/l, respectivamente). Ele traz central multimídia de 10 polegadas, partida por botão, seis airbags e controles de tração e estabilidade. O modelo faz parte do programa Toyota 10, que possibilita estender a garantia por até 10 anos ao realizar as revisões regulares na rede autorizada (com limite de 100.000 km para uso comercial).
- Preço sugerido original: R$ 149.990,00
- Preço para Taxistas: R$ 112.480,63 (inclui aplicação de 10% sobre o preço sugerido e demais isenções vigentes).
- Preço para Motoristas de Aplicativo: R$ 134.991,00.
Geely (Representada pela Renault do Brasil)
A marca participa com duas versões do modelo compacto, disponibilizando a carência de até 6 meses do programa para o início das parcelas. As condições comerciais abaixo são válidas até 31/07/2026:
- Geely EX2 Pro: A partir de R$ 99.001,00 para taxistas (com isenção de IPI e ICMS) e a partir de R$ 117.610,00 para motoristas de aplicativo.
- Geely EX2 Max: A partir de R$ 109.396,00 para taxistas (com isenção de IPI e ICMS) e a partir de R$ 129.690,00 para motoristas de aplicativo.
Nissan
A montadora japonesa disponibiliza três modelos flex com condições especiais direcionadas a taxistas, vigentes para o período de 03/06/2026 a 02/07/2026:
- Versa 1.6 Sense 2027 (Sedã – Motor Flex): Ofertas a partir de R$ 90.390.
- Kait 1.6 Active CVT 2026 (SUV Compacto – Motor Flex): Ofertas a partir de R$ 92.790, com opção de taxa 0% em 18 vezes (mediante entrada de 70%).
- Kicks 220T Sense 2026 (SUV – Motor Turbo Flex): Ofertas a partir de R$ 118.390, com opção de taxa 0% em 36 vezes (mediante entrada de 65%).
BYD
A fabricante disponibiliza modelos 100% elétricos e híbridos que se enquadram no teto de R$ 150 mil do programa. As condições promocionais são válidas para o encerramento do mês de junho de 2026 e o financiamento é intermediado por instituições financeiras credenciadas junto ao BNDES.
- BYD Dolphin GS
- Para Taxistas com isenção de IPI: R$ 129.990,00 (valor obtido após a aplicação do benefício legal).
- Para Motoristas de Aplicativo e Taxistas sem isenção: R$ 139.990,00.
- BYD Dolphin Mini GL
- Para Motoristas de Aplicativo e Taxistas sem isenção de ICMS e IPI: R$ 109.990,00.
Nota sobre outros modelos: A montadora também indica em seus canais oficiais que os modelos BYD King e BYD Song Pro GL cumprem os critérios de sustentabilidade e estão posicionados dentro do teto de R$ 150 mil estipulado pelo Governo Federal, restando ao profissional consultar a rede autorizada para verificar a tabela de descontos atualizada para cada categoria.
*Os valores citados nesta matéria foram apurados em 22 de junho de 2026.