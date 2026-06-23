Quais carros entram no Move Brasil? Guia completo dos 43 veículos elegíveis e preços

O Move Brasil, programa do Governo Federal focado na renovação da frota de taxistas e motoristas de aplicativo, disponibiliza até R$ 30 bilhões em crédito para a compra de veículos novos. Voltado a quem usa o carro como ferramenta de trabalho, o programa limita o financiamento a automóveis com preço final de nota fiscal de até R$ 150 mil (já com os descontos aplicados), atendendo aos critérios de sustentabilidade estabelecidos.

As taxas de juros chegam a 0,99% ao mês para homens e 0,91% ao mês para mulheres, com prazo de financiamento de até 72 meses e carência que pode atingir seis meses para o início dos pagamentos.

Quem pode participar do Move Brasil?

O programa possui regras de elegibilidade específicas para os profissionais das categorias integradas:

Motoristas de aplicativo: Devem possuir cadastro ativo há pelo menos 12 meses na mesma plataforma e ter realizado no mínimo 100 corridas ao longo desse período.

Devem possuir cadastro ativo há pelo menos 12 meses na mesma plataforma e ter realizado no mínimo 100 corridas ao longo desse período. Taxistas: Precisam estar devidamente registrados e com a autorização ativa para atuação no respectivo município, cuja comprovação ocorre por meio da Receita Federal.

Lista oficial de carros elegíveis (Move Brasil)

Segundo a listagem do site do Move Brasil (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), os seguintes modelos e fabricantes estão habilitados para o programa:

Montadora / Fabricante Marca Modelo BYD AUTO DO BRASIL LTDA BYD Dolphin BYD AUTO DO BRASIL LTDA BYD Dolphin Mini GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA Chevrolet Montana GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA Chevrolet Onix GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA Chevrolet Onix Plus GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA Chevrolet Sonic GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA Chevrolet Spark EUV GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA Chevrolet Spin GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA Chevrolet Tracker GREAT WALL MOTOR BRASIL LTDA GWM Ora 03 HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA Honda City Hatchback HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA Honda City Sedan HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA Honda HR-V HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA Honda WR-V HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA Hyundai Creta HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA Hyundai HB20 HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA Hyundai HB20S NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA Nissan Kait NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA Nissan Kicks NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA Nissan Versa RENAULT DO BRASIL S.A. Geely EX2 RENAULT DO BRASIL S.A. Renault Duster RENAULT DO BRASIL S.A. Renault Kardian RENAULT DO BRASIL S.A. Renault Kwid STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL Citroën Aircross STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL Citroën Basalt STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL Citroën C3 STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL Fiat Argo STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL Fiat Cronos STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL Fiat Fastback STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL Fiat Mobi STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL Fiat Pulse STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL Jeep Compass STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL Jeep Renegade STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL Peugeot 208 STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL Peugeot 2008 TOYOTA DO BRASIL LTDA Toyota Yaris Cross VOLKSWAGEN DO BRASIL Volkswagen Nivus VOLKSWAGEN DO BRASIL Volkswagen Polo VOLKSWAGEN DO BRASIL Volkswagen Saveiro VOLKSWAGEN DO BRASIL Volkswagen T-Cross VOLKSWAGEN DO BRASIL Volkswagen Tera VOLKSWAGEN DO BRASIL Volkswagen Virtus

Modelos em destaque e condições comerciais*

Abaixo constam as condições específicas, preços informados e dados de motorização divulgados pelas fabricantes parceiras para as categorias de transporte elegíveis:

Grupo Stellantis

Para taxistas sem isenção e motoristas de aplicativo, as marcas Citroën, Jeep e Fiat oferecem uma condição de financiamento unificada: sem entrada, com taxa de juros de 0,99% ao mês e 6 meses de carência, dividido em 72 parcelas. A Peugeot adota o mesmo padrão de juros e carência em 72 meses sem entrada. Confira os valores de cada marca:

Citroën

A marca disponibiliza ofertas especiais para os modelos C3, Basalt e Aircross. Para os taxistas com isenção de ICMS e IPI, as versões YOU! Turbo, Basalt Feel, Basalt Dark Edition e Aircross Shine incluem o emplacamento no valor.

Para Taxistas com isenção de ICMS e IPI: C3 Live Go: De R$ 87.450 por R$ 65.090 C3 Live Plus: De R$ 93.590 por R$ 75.090 C3 YOU! Turbo 200 AT: De R$ 112.590 por R$ 87.690 Basalt Feel Turbo 200 AT: De R$ 117.990 por R$ 90.890 Basalt Dark Edition Turbo 200 AT: De R$ 129.890 por R$ 99.190 Aircross Shine 7 Turbo 200 AT: De R$ 154.490 por R$ 107.590

Para Taxistas sem isenção e Motoristas de Aplicativo (72 parcelas): C3 YOU! Turbo 200 AT: De R$ 112.590 por R$ 106.990 (parcelas a partir de R$ 2.200) Basalt Feel Turbo 200 AT: De R$ 117.990 por R$ 109.790 (parcelas a partir de R$ 2.220) Basalt Dark Edition Turbo 200 AT: De R$ 129.890 por R$ 119.700 (parcelas a partir de R$ 2.440) Aircross Shine 7 Turbo 200 AT: De R$ 154.490 por R$ 131.320 (parcelas a partir de R$ 2.670)



Jeep

As condições especiais da Jeep englobam os modelos Compass e Renegade, trazendo emplacamento incluso nas ofertas destinadas aos taxistas com isenção.

Jeep Renegade Longitude Híbrido MHEV: está com preço especial para o Move Brasil. Foto: Divulgação/Jeep/Site Oficial.

Para Taxistas com isenção de ICMS e IPI: Compass Sport: De R$ 174.990,00 por R$ 119.990,00 Renegade Longitude Híbrido MHEV: De R$ 158.670,00 por R$ 119.990,00

Para Taxistas sem isenção e Motoristas de Aplicativo (72 parcelas): Renegade Longitude Híbrido MHEV: 72 parcelas fixas de R$ 2.900 Compass Sport: 72 parcelas fixas de R$ 2.950



Fiat

A Fiat participa com quatro versões: Fastback Impetus T200 MHEV (híbrido-leve), Fastback T200 com pack Smart Drive, Cronos Drive e Argo Drive. O emplacamento está incluso para taxistas que contam com isenção de ICMS e IPI.

O maior destaque fica para o Fastback Impetus, SUV híbrido-leve da marca, que teve o preço reduzido em R$ 57 mil. Foto: Divulgação/Fiat/Site Oficial.

Para Taxistas com isenção de ICMS e IPI: Argo Drive 1.3 MT: De R$ 97.990,00 por R$ 74.390,00 Cronos Drive 1.0 MT: De R$ 109.990,00 por R$ 79.990,00 Fastback T200 c/ pack Smart Drive: De R$ 126.990,00 por R$ 99.990,00 Fastback Impetus T200 MHEV: De R$ 173.490,00 por R$ 116.490,00

Para Taxistas sem isenção e Motoristas de Aplicativo (72 parcelas): Argo Drive 1.3 MT: Parcelas fixas de R$ 1.830 Cronos Drive 1.0 MT: Parcelas fixas de R$ 1.950 Fastback T200 c/ pack Smart Drive: Parcelas fixas de R$ 2.460 Fastback Impetus T200 MHEV: Parcelas fixas de R$ 2.780



Peugeot

As ofertas exclusivas da Peugeot contemplam os modelos 208 e 2008, destacando um desconto de até R$ 35 mil para motoristas de aplicativo ou sem isenção na versão Allure.

Para Taxistas com isenção de ICMS e IPI: Peugeot 208 Active: De R$ 115.550 por R$ 88.990 Peugeot 2008 Active: De R$ 153.990 por R$ 103.790

Para Taxistas sem isenção e Motoristas de Aplicativo: Financiamento em 72 meses com taxa de 0,99% e 6 meses de carência, incluindo desconto de até R$ 35 mil na versão Peugeot 2008 Allure T200 AT .



Toyota Yaris Cross XR

O Yaris Cross XR, SUV compacto da marca, conta com motor 1.5L Dual VVT-i 16V Flex e transmissão CVT, gerando até 122 cv de potência e 15,3 kgfm de torque. O consumo médio com gasolina é de 12,6 km/l em perímetro urbano e 14,3 km/l em rodovias (com etanol, os índices são de 8,8 km/l e 10,2 km/l, respectivamente). Ele traz central multimídia de 10 polegadas, partida por botão, seis airbags e controles de tração e estabilidade. O modelo faz parte do programa Toyota 10, que possibilita estender a garantia por até 10 anos ao realizar as revisões regulares na rede autorizada (com limite de 100.000 km para uso comercial).

Yaris Cross XR é uma opção da Toyota para o Move Brasil. Foto: Reprodução/Site Oficial Toyota.

Preço sugerido original: R$ 149.990,00

R$ 149.990,00 Preço para Taxistas: R$ 112.480,63 (inclui aplicação de 10% sobre o preço sugerido e demais isenções vigentes).

R$ 112.480,63 (inclui aplicação de 10% sobre o preço sugerido e demais isenções vigentes). Preço para Motoristas de Aplicativo: R$ 134.991,00.

Geely (Representada pela Renault do Brasil)

A marca participa com duas versões do modelo compacto, disponibilizando a carência de até 6 meses do programa para o início das parcelas. As condições comerciais abaixo são válidas até 31/07/2026:

Geely EX2 Pro: A partir de R$ 99.001,00 para taxistas (com isenção de IPI e ICMS) e a partir de R$ 117.610,00 para motoristas de aplicativo.

A partir de R$ 99.001,00 para taxistas (com isenção de IPI e ICMS) e a partir de R$ 117.610,00 para motoristas de aplicativo. Geely EX2 Max: A partir de R$ 109.396,00 para taxistas (com isenção de IPI e ICMS) e a partir de R$ 129.690,00 para motoristas de aplicativo.

Renault Geely do Brasil confirma a produção do hatch 100% elétrico Geely EX2 até o final do ano. Foto: Divulgação/ Site Oficial Geely Renault.

Nissan

A montadora japonesa disponibiliza três modelos flex com condições especiais direcionadas a taxistas, vigentes para o período de 03/06/2026 a 02/07/2026:

Versa 1.6 Sense 2027 (Sedã – Motor Flex): Ofertas a partir de R$ 90.390.

Ofertas a partir de R$ 90.390. Kait 1.6 Active CVT 2026 (SUV Compacto – Motor Flex): Ofertas a partir de R$ 92.790, com opção de taxa 0% em 18 vezes (mediante entrada de 70%).

Ofertas a partir de R$ 92.790, com opção de taxa 0% em 18 vezes (mediante entrada de 70%). Kicks 220T Sense 2026 (SUV – Motor Turbo Flex): Ofertas a partir de R$ 118.390, com opção de taxa 0% em 36 vezes (mediante entrada de 65%).

Kicks 220T Sense 2026 é opção da Nissan para o Move Brasil. Reprodução/Site Oficial Nissan.

BYD

A fabricante disponibiliza modelos 100% elétricos e híbridos que se enquadram no teto de R$ 150 mil do programa. As condições promocionais são válidas para o encerramento do mês de junho de 2026 e o financiamento é intermediado por instituições financeiras credenciadas junto ao BNDES.

Dolphin GS, da BYD. Foto: Reprodução/Site oficial BYD.

BYD Dolphin GS Para Taxistas com isenção de IPI: R$ 129.990,00 (valor obtido após a aplicação do benefício legal). Para Motoristas de Aplicativo e Taxistas sem isenção: R$ 139.990,00.

BYD Dolphin Mini GL Para Motoristas de Aplicativo e Taxistas sem isenção de ICMS e IPI: R$ 109.990,00.



Nota sobre outros modelos: A montadora também indica em seus canais oficiais que os modelos BYD King e BYD Song Pro GL cumprem os critérios de sustentabilidade e estão posicionados dentro do teto de R$ 150 mil estipulado pelo Governo Federal, restando ao profissional consultar a rede autorizada para verificar a tabela de descontos atualizada para cada categoria.

*Os valores citados nesta matéria foram apurados em 22 de junho de 2026.