Fiat dá desconto de até R$ 57 mil em carros zero; Entenda

A Fiat lançou uma ofensiva de vendas voltada para taxistas e motoristas de aplicativo em todo o Brasil por meio do Programa Move Brasil, uma iniciativa do Governo Federal. A campanha traz reduções expressivas de preço, facilidades de financiamento e benefícios como emplacamento gratuito e isenção de impostos.

Segundo a Fiat, o maior destaque fica para o Fastback Impetus, SUV híbrido-leve da marca, que teve o preço reduzido em R$ 57 mil para os profissionais da categoria de táxi com isenção fiscal, saindo por R$ 116.490. A Jeep, também do grupo Stellantis, tem condições especiais para o Renegade e Compass.

Descontos pesados X isenção fiscal

Para os taxistas que contam com a isenção de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), a montadora preparou cortes drásticos nos valores de tabela. Além do Fastback Impetus T200 MHEV, que baixou de R$ 173.490 para R$ 116.490, a versão de entrada do Fastback com o pacote Smart Drive caiu de R$ 126.990 para R$ 99.990.

Os sedãs e hatches também entraram na onda de reduções. O Cronos Drive 1.0 com câmbio manual teve o preço reduzido de R$ 109.990 para R$ 79.990. Já o Argo Drive 1.3 manual passou de R$ 97.990 para R$ 74.390. Para fechar o pacote e diminuir o custo inicial do veículo zero-quilômetro, a marca oferece o emplacamento gratuito para esse grupo de compradores.

Financiamento sem entrada para aplicativos

Os motoristas de aplicativo e os taxistas que não têm direito às isenções fiscais receberam uma linha de crédito específica montada pelo Banco Stellantis, credenciado ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). O plano de financiamento permite a compra sem necessidade de entrada, com taxa de juros de 0,99% ao mês, prazo de pagamento em 72 meses e uma carência de seis meses para começar a pagar as parcelas.

Nessa modalidade, os motoristas contam ainda com o abatimento total nos custos do IPVA 2026 e do emplacamento. As parcelas fixas para cada modelo são as seguintes:

Argo Drive 1.3 MT: 72 vezes de R$ 1.830

Cronos Drive 1.0 MT: 72 vezes de R$ 1.950

Fastback T200 com pack Smart Drive: 72 vezes de R$ 2.460

Fastback Impetus T200 MHEV: 72 vezes de R$ 2.780

O que cada modelo oferece no dia a dia

Os veículos selecionados trazem características focadas no uso profissional intenso. O Fastback se destaca pelo formato de SUV cupê e traz um porta-malas de 600 litros. A versão topo de linha Impetus vem com motor T200 MHEV (tecnologia híbrida-leve que auxilia na economia de combustível), painel digital de 7 polegadas, central multimídia de 10,1 polegadas, carregador de celular por indução (sem fio) e assistentes de segurança como o AEB (frenagem autônoma de emergência) e o Lane Keep Assist (assistente de permanência em faixa).

O Cronos Drive foca no espaço interno e no porta-malas de 525 metros cúbicos de capacidade líquida (525 litros). O modelo vem equipado com direção elétrica, sensor de estacionamento traseiro, central multimídia de 7 polegadas e conexões USB para quem viaja no banco de trás. Por fim, o Argo Drive entrega itens de segurança de série como controle eletrônico de estabilidade, controle de tração e o sistema Hill Holder, que auxilia a saída do veículo em subidas impedindo que ele recue.