BYD apresenta novo SUV elétrico com autonomia de 360 km em Curitiba

A BYD Servopa lança nesta terça-feira (23) o novo SUV elétrico da montadora chinesa no mercado brasileiro. Irmão do já conhecido BYD Seal, o Sealion 7 chega ao país com proposta esportiva, acabamento premium, tração integral e potência de 531 cavalos, com preço inicial de R$ 399 mil.

O modelo combina desempenho com a versatilidade de um SUV. Segundo a fabricante, o Sealion 7 acelera de 0 a 100 km/h em 4,5 segundos e oferece autonomia de até 360 quilômetros por carga. Entre os destaques, o veículo também incorpora avanços em segurança, com carroceria composta por 81,6% de aço de alta resistência e nove airbags.

Para marcar a chegada do novo modelo, a BYD Servopa preparou uma experiência temática inspirada no universo marítimo. O showroom da concessionária foi transformado em uma galeria de arte, tendo o Sealion 7 como peça central da exposição.

“Queríamos criar uma experiência capaz de traduzir tudo o que esse SUV cupê representa, colocando o carro no centro da cena como uma verdadeira obra de arte”, destacou o gestor da BYD Servopa, William Mendes.

O showroom da BYD fica localizado na Rua Rockefeller, nº 1.217, no bairro Rebouças.