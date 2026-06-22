Jeep com desconto de até R$ 55 mil para taxistas e motoristas de app

A Jeep anunciou condições especiais com foco em taxistas e motoristas de aplicativo para a compra dos modelos Jeep Compass Sport e Novo Jeep Renegade Longitude híbrido MHEV. As ofertas fazem parte do Move Brasil, programa do Governo Federal para a aquisição de veículos de trabalho.

Os descontos chegam a R$ 55 mil para quem tem isenção fiscal, mas também há opções de financiamento sem entrada e com juros reduzidos para profissionais sem o benefício.

Preços despencam para taxistas com isenção

Para os taxistas que possuem direito às isenções de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), as reduções no preço final são expressivas.

O Jeep Compass Sport teve o preço reduzido de R$ 174.990,00 para R$ 119.990,00. Já o Jeep Renegade Longitude Híbrido MHEV passou de R$ 158.670,00 para os mesmos R$ 119.990,00. O modelo Renegade traz a tecnologia MHEV (veículo elétrico híbrido leve), sistema que utiliza um pequeno motor elétrico para auxiliar o motor a combustão, ajudando a reduzir o consumo de combustível e a emissão de poluentes.

Para esta categoria com isenção, a marca também incluiu o serviço de emplacamento gratuito no pacote.

Financiamento sem entrada e carência de 6 meses

Os motoristas de aplicativo e os taxistas que não têm direito às isenções fiscais contam com uma modalidade de crédito facilitada pelo Banco Stellantis. Os planos foram montados sem exigência de valor de entrada, com taxa de juros de 0,99% ao mês e carência de seis meses para o pagamento da primeira parcela.

Nesta condição, as parcelas fixas são divididas em 72 meses:

Jeep Renegade Longitude Híbrido MHEV: 72 prestações de R$ 2.900

Jeep Compass Sport: 72 prestações de R$ 2.950

Para os profissionais que optarem pelo financiamento, a Jeep cobre integralmente os custos do emplacamento e do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do ano de 2026.