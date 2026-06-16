GWM lança nova versão do Haval H9 com sete lugares por R$ 339 mil

A versão Selection do Haval H9 adota uma proposta de estilo diferenciada, oferecida unicamente na cor Cinza Zenith. Por fora, o modelo traz detalhes em preto brilhante instalados na grade dianteira e na moldura dos faróis, além de rodas de liga leve de 19 polegadas com desenho inédito. Na cabine, o destaque fica por conta do acabamento na tonalidade Marrom Saibro, focado na personalização do ambiente.

Motor turbo diesel e tração 4×4

Sob o capô, a GWM manteve o conjunto mecânico das demais configurações. O utilitário esportivo carrega um motor 2.4 Turbo Diesel de 184 cv (cavalos de potência) e torque de 480 Nm (força de arrancada do motor). O câmbio é automático de nove marchas e trabalha em conjunto com o sistema de tração integral 4×4 com reduzida, recurso que permite rodar por terrenos difíceis ou estradas de terra com maior aderência.

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Por fora, o modelo traz detalhes em preto brilhante instalados na grade dianteira e na moldura dos faróis, além de rodas de liga leve de 19 polegadas com desenho inédito. Foto: Divulgação/GWM. SUV a diesel de sete lugares chega com visual exclusivo por R$ 339.000. Foto: Divulgação/GWM. A versão Selection do Haval H9 adota uma proposta de estilo diferenciada, oferecida unicamente na cor Cinza Zenith. Foto: Divulgação/GWM. Na cabine, o destaque fica por conta do acabamento na tonalidade Marrom Saibro, focado na personalização do ambiente. Foto: Divulgação/GWM.

Tecnologias de série e grande garantia

Em termos de tecnologia e comodidade, o modelo entrega painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas, central multimídia com tela de alta definição de 14,6 polegadas compatível com espelhamento de celular sem fio, além de carregador por indução rápida de 50W.

O lançamento ocorre em meio ao bom momento do Haval H9 no Brasil, que emplacou 1.220 unidades em maio e assumiu a liderança do segmento de SUVs grandes após sete meses de comercialização no país. O fabricante oferece 10 anos de garantia para o veículo.