GWM Tank 700: Gigante da GWM chega com motor biturbo e muito luxo

Um verdadeiro tanque de guerra sobre rodas acaba de desembarcar no Brasil. O GWM Tank 700 Hi4-T, SUV híbrido plug-in de luxo e alto desempenho off-road, é apresentado no Salão do Automóvel 2025 e já causa impacto entre os apaixonados por veículos robustos.

Trata-se de um veículo de grande porte com motorização híbrida que combina um motor V6 3.0 biturbo com um motor elétrico, entregando algo brutal: potência combinada superior a 500 cavalos (entre 517 cv e 524 cv) e aproximadamente 80 kgfm de torque. O desempenho impressiona – acelera de 0 a 100 km/h em apenas 5 segundos.

A bateria de 37,1 kWh oferece quase 100 km de autonomia no modo totalmente elétrico (ciclo WLTP), um diferencial importante para uso urbano deste gigante.

Para os aventureiros, o Tank 700 vem preparado com chassi de longarinas, diferenciais de bloqueio mecânicos dianteiro, central e traseiro, suspensão a ar adaptativa e impressionantes 35 cm de altura do solo – algo realmente desumano para enfrentar os terrenos mais desafiadores.

Maior que o GWM Tank 300, o design “brutalista” e imponente, com rodas de 22 polegadas, posiciona o veículo como concorrente direto do Mercedes-AMG G 63, mas com proposta híbrida.

Qual o valor do tank 700 da GWM?

A confirmação para o mercado brasileiro já existe, com lançamento previsto para 2026. O preço estimado deve ficar entre R$ 600 mil e R$ 750 mil – bem acima dos valores praticados na China, onde custa entre 428 mil e 468 mil yuans (aproximadamente R$ 294 mil a R$ 320 mil em conversão direta).

O interior é algo de outro mundo: bancos com funções de aquecimento, resfriamento e massagem, sistema de áudio Harman Kardon e diversas telas de alta resolução que complementam a experiência premium deste verdadeiro monstro sobre rodas.

