Nissan Kait: novo SUV compacto será produzido no Brasil, mas e o preço?

A Nissan confirmou que o novo SUV compacto Kait será produzido no Brasil, mais precisamente no complexo industrial de Resende, no Rio de Janeiro. O lançamento está previsto para 2026, quando o modelo chegará para disputar o acirrado segmento de entrada dos SUVs compactos. Mas e o preço do novo Nissan Kait? A Nissan ainda não revelou.

Revelado no Japan Mobility Show 2025, o Kait chega para substituir o atual Nissan Kicks Play e terá a difícil missão de enfrentar concorrentes já estabelecidos como o VW Tera, Renault Kardian e Fiat Pulse. Por aqui, apenas uma imagem da frente do Kait foi publicada pela Nissan.

O investimento na fábrica fluminense também viabilizou a produção da nova geração do Kicks, mostrando que a Nissan aposta pesado no mercado brasileiro de utilitários esportivos.

Embora a fabricante ainda mantenha segredo sobre todos os detalhes técnicos, algumas especificações já foram confirmadas. O Kait deve manter o conhecido motor 1.6 flex aspirado, que entrega até 113 cv e 15,2 kgfm, combinado com câmbio automático CVT – uma estratégia que visa manter custos baixos e manutenção acessível para o consumidor.

As dimensões prometem ser generosas para a categoria. Com 4,3 metros de comprimento e entre-eixos de 2,62 metros, o novo SUV terá espaço interno compatível com o que oferece o Kicks Play. O porta-malas também impressiona para um compacto: 432 litros.

No visual, o Kait adotará o novo padrão de design da Nissan, incluindo conjunto ótico dividido em dois níveis, com três feixes horizontais de iluminação na parte inferior. Algumas versões contarão com capas dos retrovisores externos em pintura contrastante, dando um toque mais moderno ao modelo.

Nissan Kait Preço

Com este lançamento, a Nissan espera recuperar terreno no mercado brasileiro, apostando em um segmento que representa uma parcela significativa das vendas no país. A expectativa é que o Kait se torne um dos carros mais vendidos da marca por aqui, principalmente pelo seu posicionamento de preço e atributos como espaço interno e design atualizado. Os preços do novo Nissan Kait ainda não foram revelados. Estima-se, porém, que custe perto do valor de seus concorrentes, entre R$ 110 mil a R$ 150 mil, dependo das versões.

