A Suzuki alterou o preço de tabela definitivo do e Vitara 4Style no mercado brasileiro, reduzindo o valor de R$ 269.990 para R$ 219.990 a partir de julho de 2026, segundo o site oficial da marca. O modelo é um SUV compacto com sistema 100% elétrico que conta com tração integral e chega para aumentar a disputa no segmento de utilitários esportivos eletrificados.

Tração integral e dois motores elétricos

O utilitário japonês vem equipado com a tração integral ALLGRIPe, movida por dois motores elétricos que geram potência combinada de 184 cv e torque de 31,2 kgfm. O veículo é montado sobre a plataforma HEARTECT-e, projetada para aprimorar a segurança em colisões e o conforto de rodagem em veículos elétricos.

O modelo é um SUV compacto com sistema 100% elétrico que conta com tração integral e chega para aumentar a disputa no segmento de utilitários esportivos eletrificados. Foto: Divulgação/Site Oficial Suzuki. Por dentro, o E Vitara une o painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas à tela da central multimídia de 10,1 polegadas em uma peça contínua. Foto: Divulgação/Site Oficial Suzuki. O utilitário japonês vem equipado com a tração integral ALLGRIPe, movida por dois motores elétricos que geram potência combinada de 184 cv e torque de 31,2 kgfm. Foto: Divulgação/Site Oficial Suzuki.

Para enfrentar diferentes tipos de terrenos, o condutor dispõe de quatro modos de condução configuráveis. De acordo com a fabricante, o tempo de recarga rápida (em estações de corrente contínua – DC) leva cerca de 45 minutos para elevar o nível da bateria de 10% a 80%.

Telas integradas e som premium na cabine

Por dentro, o e Vitara adota o sistema IDS (Integrated Display System), que une o painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas à tela da central multimídia de 10,1 polegadas em uma peça contínua. O sistema oferece conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto.

A lista de equipamentos da versão 4Style traz acabamento interno com revestimento que combina couro e tecido, iluminação interna em LED, rodas de liga leve de 18 polegadas e um sistema de som premium Infinity dotado de seis alto-falantes e subwoofer.

Assistentes de condução e segurança ativa

No quesito segurança, o modelo traz de fábrica sete airbags (frontais, laterais, de cortina e um de joelho para o motorista), além de controles eletrônicos de estabilidade e tração (ESP/ESC) que atuam modulando os freios e o torque do motor para corrigir a trajetória em caso de perda de aderência.

O SUV elétrico também incorpora o assistente de permanência em faixa (LKA), que realiza pequenas correções automáticas no volante para manter o carro centralizado nas marcações das rodovias. O conjunto óptico é totalmente em LED e traz acendimento automático com a função que mantém os faróis acesos temporariamente após o desligamento do motor.