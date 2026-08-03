Nova Renault Niagara? flagra mostra picape que aposenta Oroch e entra na disputa contra Toro e Tukan

Um protótipo camuflado circulando pelas ruas do Bairro Alto, em Curitiba ,neste final de semana chamou a atenção de motoristas e entusiastas do setor automotivo. O veículo em testes pode ser a nova Renault Niagara, picape intermediária da marca francesa que promete movimentar o mercado nacional ainda em 2026.

O lançamento oficial do utilitário está agendado para setembro. Produzida na fábrica de Santa Isabel, na Argentina, a picape deve substituir a Oroch e rivalizar diretamente com Fiat Toro, Ram Rampage, Chevrolet Montana e a futura Volkswagen Tukan, que você pode conhecer mais detalhes aqui.

Imagem mostra a traseira da nova picape da Renault: Niagara. Foto: Leonardo Coleto/Tribuna do Paraná.

Design inspirado no SUV Boreal e dimensões generosas

Visualmente, a nova picape ostenta a mesma identidade visual e estrutura frontal até a coluna B do SUV Renault Boreal. A proposta é entregar um visual robusto combinado com linhas modernas.

Suspensão multilink e conjunto mecânico turbo

O principal diferencial de conforto da picape está na adoção da suspensão traseira independente do tipo multilink, conforme indicam as imagens. O sistema garante estabilidade e dirigibilidade similares às de um carro de passeio, mesmo em pisos irregulares ou com a caçamba carregada. Sob o capô, a Niágara deve contar com o motor 1.3 turbo.

Estimativa de preços no mercado brasileiro

A expectativa da fabricante é posicionar a Renault Niagara na mesma faixa de preço das versões flex da rival Fiat Toro. Estimativas apontam que os valores iniciais podem variar entre R$ 165 mil e R$ 200 mil.

Renault Niagara conceito foi apresentada em 2023

Foto: Divulgação/Renault Site oficial Foto: Divulgação/Renault Site oficial Foto: Divulgação/Renault Site oficial

A revelação mundial do protótipo da Renault Niagara aconteceu em 2023, quando a fabricante lançou o SUV compacto Kardian e anunciou sua nova estratégia global de produtos para mercados fora da Europa.

Segundo a Renault, a Niagara Concept simbiliza o plano de renovação internacional da marca previsto até 2027. Com uma presença imponente que une sofisticação, robustez e alta tecnologia, o modelo conceito destacou-se pela inovadora motorização E-Tech 4×4, que combina um sistema semi-híbrido avançado no eixo dianteiro a um motor elétrico dedicado na traseira, garantindo eficiência e tração integral otimizada.

No visual, a picape conceito apresentava linhas musculosas e acabamentos esculpidos, projetados para transmitir dinamismo e forte personalidade. O grande destaque estético fica por conta da nova assinatura luminosa em Pixel Art, onde a tecnologia e a arte digital se encontram com a emoção automotiva para reforçar o caráter contemporâneo do protótipo sem abrir mão da confiabilidade da gama Renault.