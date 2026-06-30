Novo superesportivo da Audi acelera como Fórmula 1 e carrega em 18 minutos

A Audi do Brasil lançou no mercado nacional o RS e-tron GT Performance, a nova evolução de seu superesportivo 100% elétrico. Disponível sob encomenda em toda a rede de concessionárias da marca, o modelo desembarca com modificações visuais, baterias aprimoradas e preço sugerido de R$ 1.334.990,00. Sobre potência, o RS e-tron GT Performance acelera de 0 a 100 km/h em apenas 2,5 segundos e atinge a velocidade máxima de 250 km/h, limitada eletronicamente

Motor mais leve e aceleração impressionante

O modelo ganhou uma nova motorização elétrica síncrona de ímãs permanentes (PSM) — tecnologia que entrega alto torque com menor peso. O motor traseiro ficou 10 quilos mais leve e compacto.

No modo Launch Control (sistema eletrônico que otimiza a arrancada), o veículo desenvolve 925 cavalos de potência e 1.027 Nm de torque (força imediata do motor). Com isso, o carro acelera de 0 a 100 km/h em apenas 2,5 segundos e atinge a velocidade máxima de 250 km/h, limitada eletronicamente. O volante traz o botão Boost, que libera 95 cavalos extras por 10 segundos para facilitar ultrapassagens.

O volante traz o botão Boost, que libera 95 cavalos extras por 10 segundos para facilitar ultrapassagens. Foto: Divulgação/Agência Audi/Site Oficial.

Autonomia e recarga em 18 minutos

A bateria de íons de lítio foi ampliada para 105 kWh e utiliza uma arquitetura de 800V. Em estações de carregamento ultrarrápido por corrente contínua (DC de até 320 kW), é possível recarregar a bateria de 0% a 100% em cerca de 18 minutos. Já em tomadas convencionais de corrente alternada (AC de até 11 kW), a recarga completa consome nove horas.

A engenharia alemã focou na aerodinâmica, resultando em um coeficiente de arrasto de 0,26. O veículo conta com tração integral elétrica, diferencial traseiro com bloqueio eletrônico e suspensão pneumática ativa, que regula a altura do solo dinamicamente para conter a rolagem da carroceria em curvas ou facilitar o acesso dos ocupantes.

O veículo conta com tração integral elétrica, diferencial traseiro com bloqueio eletrônico e suspensão pneumática ativa. Foto: Divulgação/Agência Audi/Site Oficial. O modo Launch Control (sistema eletrônico que otimiza a arrancada), o veículo desenvolve 925 cavalos de potência e 1.027 Nm de torque (força imediata do motor). Foto: Divulgação/Agência Audi/Site Oficial.

Tecnologias de assistência e garantia

O pacote de itens de série inclui faróis Full LED Matrix com tecnologia laser — que dobra o alcance do facho alto para até 600 metros —, teto solar panorâmico com transparência ajustável e rodas de 21 polegadas com pneus Pirelli PZero.

Em termos de segurança ativa, o veículo vem equipado com o pacote ADAS (sistemas avançados de assistência ao condutor), composto por controle de cruzeiro adaptativo (ACC), monitor de ponto cego, frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa e câmeras de visão 360 graus. A Audi oferece garantia de quatro anos para o veículo e de oito anos para o conjunto de baterias.