Dakota Ram Big Horn chega por R$ 250 mil: na briga contra as tradicionais

A Ram ampliou a gama da sua picape média no mercado brasileiro com a chegada da inédita versão Dakota Big Horn. O modelo já está disponível para reservas nas concessionárias da marca em todo o país. Focada no canal de venda direta, a novidade estreia com o preço de lançamento de R$ 249.990, posicionando-se como a nova opção de entrada para a linha do utilitário, que chega para brigar contra as tradicionais Ford Ranger e Mitsubishi L200, que estão na mesma linha de preço.

Nova porta de entrada da linha

A Dakota Big Horn chega para atuar como a versão mais acessível da família da picape. Até então, a primeira picape média da marca desde a sua independência, em 2009, contava apenas com as configurações Laramie, Laramie Night Edition e Warlock. Com a nova opção, a Ram busca atrair o consumidor que necessita de um utilitário para o trabalho pesado ou para o transporte familiar.

Condições especiais nas concessionárias

O modelo já pode ser encomendado na rede de lojas espalhada pelo Brasil. Enquanto a novidade inicia sua trajetória sob encomenda, as demais versões do portfólio — Warlock, Laramie e Laramie Night Edition — seguem sendo comercializadas com pronta entrega. Para essas variantes veteranas, a montadora oferece condições especiais, que incluem taxa zero de juros e supervalorização do veículo usado do cliente na troca.

Estratégia do grupo Stellantis

A expansão da linha Dakota faz parte da estratégia global da Ram, marca que pertence ao portfólio do grupo Stellantis. Desde que se tornou uma divisão independente no mercado automotivo, o foco da empresa tem sido o atendimento especializado a compradores de picapes de diferentes portes. A nova versão Big Horn chega para acirrar a concorrência no competitivo segmento de picapes médias no país.