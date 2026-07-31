BYD Ti 7: Suv híbrido de 7 lugares acelera de 0 a 100 km/h em 4,8 segundos

A BYD oficializou para o Reino Unido o início das encomendas e os detalhes técnicos do seu novo utilitário esportivo de grande porte para o mercado britânico: o BYD Ti 7. Com preço inicial fixado em £ 47.995 (aproximadamente R$ 347 mil numa conversão direta e sem impostos), o SUV familiar de sete lugares marca a estreia da motorização de alta performance DM-p (Dual Mode performance) da fabricante no país europeu. Não há informações sobre a comercialização do SUV familiar TI 7 no Brasil.

O Ti 7 desembarca na Europa para disputar espaço no concorrido segmento de SUVs de sete lugares, combinando aceleração de esportivo com a eficiência da propulsão híbrida plug-in.

Novo SUV familiar da marca chinesa conta com Teto solar panorâmico e revestimento dos bancos em couro nas cores preta, cinza ou marrom. Foto: Reprodução Site Oficial BYD. Com tração integral e motorização híbrida DM-p de 408 cv, o BYD Ti 7 combina visual robusto a aceleração de 0 a 100 km/h em 4,8 segundos. Foto: Reprodução Site Oficial BYD.

Como funciona a motorização híbrida DM-p do SUV?

O coração mecânico do BYD Ti 7 é a tecnologia Super Hybrid DM-p de modo duplo. O conjunto reúne três motores: dois elétricos (posicionados um em cada eixo, garantindo tração integral AWD) e um motor a gasolina de 1,5 litro turboalimentado instalado em posição longitudinal.

A potência combinada atinge 408 cv, permitindo ao veículo de sete assentos acelerar de 0 a 100 km/h em 4,8 segundos e atingir a velocidade máxima de 190 km/h. O torque imediato das unidades elétricas garante ultrapassagens e retomadas de velocidade vigorosas com resposta rápida.

O motor a combustão entrega 150 cv e opera predominantemente como gerador de energia para a Bateria Blade de 35,6 kWh. Esse sistema garante ao utilitário rodar até 119 km em modo totalmente elétrico (sem gastar gasolina), permitindo cobrir a maior parte dos trajetos urbanos sem emissões de poluentes.

Quais equipamentos de série o modelo oferece?

Comercializado no Reino Unido exclusivamente na versão de topo Excellence AWD, o Ti 7 traz uma extensa lista de itens de tecnologia, conforto e segurança ativa (ADAS — conjunto de assistentes eletrônicos para prevenção de acidentes).

Na parte externa, o visual robusto de linhas retas traz rodas de liga leve de 20 polegadas, vidros traseiros escurecidos e conjunto óptico 100% em LED com faróis adaptativos e luzes de cortesia nos retrovisores. O isolamento acústico é reforçado por vidros laminados especiais no para-brisa e nas janelas dianteiras.

A cabine do Ti 7 destaca-se pela central multimídia de 15,6 polegadas, carregadores sem fio duplos de 50 W e refrigerador interno posicionado no console central.

Foto: Reprodução Site Oficial BYD. A segunda fileira oferece assentos com regulagem manual ou elétrica em quatro direções, priorizando o espaço para pernas e cabeça dos ocupantes. Foto: Reprodução Site Oficial BYD. Projetado para até sete ocupantes, o interior oferece bancos de couro aquecidos e ventilados, além de porta-malas que atinge até 1.830 litros de capacidade total. Foto: Reprodução Site Oficial BYD.

O interior é equipado com:

Central multimídia com tela sensível ao toque de 15,6 polegadas;

Painel de instrumentos totalmente digital de 10,25 polegadas;

Sistema de som imersivo com 18 alto-falantes;

Dois carregadores por indução (sem fio) de 50 W para celulares;

Refrigerador e aquecedor veicular integrado ao console central dianteiro;

Ar-condicionado automático com três zonas independentes de temperatura;

Teto solar panorâmico e revestimento dos bancos em couro (nas cores preta, cinza ou marrom);

Assentos dianteiros e laterais da segunda fileira com aquecimento e ventilação.

Qual é a capacidade do porta-malas e do espaço interno?

A configuração de cabine com três fileiras de assentos foi adaptada aos requisitos de uso da Europa. A segunda fileira oferece assentos com regulagem manual ou elétrica em quatro direções, priorizando o espaço para pernas e cabeça dos ocupantes.

A capacidade do compartimento de bagagens varia conforme a disposição dos assentos:

7 lugares em uso: 126 litros;

126 litros; 3ª fileira rebatida (5 lugares): 970 litros;

970 litros; 2ª e 3ª fileiras rebatidas: 1.830 litros.

Especificações Técnicas (Resumo Rápido)

Item Especificação Oficial Preço para o Reino Unido £ 47.995 Motorização Híbrida Plug-in DM-p (1.5 Turbo + 2 Motores Elétricos) Potência Combinada 408 cv Aceleração (0-100 km/h) 4,8 segundos Bateria / Autonomia Elétrica Blade 35,6 kWh / Até 119 km puramente elétrico Tração Integral (AWD) Capacidade de Passageiros 7 lugares Porta-malas 126 L (7 lugares) a 1.830 L (bancos rebatidos) Principais Rivais SUVs grandes de 7 lugares com tração integral

Qual é a autonomia elétrica do BYD Ti 7?

Resposta: O BYD Ti 7 pode rodar até 119 km utilizando apenas a energia de sua bateria Blade de 35,6 kWh.