BYD Ti 7: Suv híbrido de 7 lugares acelera de 0 a 100 km/h em 4,8 segundos

A BYD oficializou para o Reino Unido o início das encomendas e os detalhes técnicos do seu novo utilitário esportivo de grande porte para o mercado britânico: o BYD Ti 7. Com preço inicial fixado em £ 47.995 (aproximadamente R$ 347 mil numa conversão direta e sem impostos), o SUV familiar de sete lugares marca a estreia da motorização de alta performance DM-p (Dual Mode performance) da fabricante no país europeu. Não há informações sobre a comercialização do SUV familiar TI 7 no Brasil.
O Ti 7 desembarca na Europa para disputar espaço no concorrido segmento de SUVs de sete lugares, combinando aceleração de esportivo com a eficiência da propulsão híbrida plug-in.
Como funciona a motorização híbrida DM-p do SUV?
O coração mecânico do BYD Ti 7 é a tecnologia Super Hybrid DM-p de modo duplo. O conjunto reúne três motores: dois elétricos (posicionados um em cada eixo, garantindo tração integral AWD) e um motor a gasolina de 1,5 litro turboalimentado instalado em posição longitudinal.
A potência combinada atinge 408 cv, permitindo ao veículo de sete assentos acelerar de 0 a 100 km/h em 4,8 segundos e atingir a velocidade máxima de 190 km/h. O torque imediato das unidades elétricas garante ultrapassagens e retomadas de velocidade vigorosas com resposta rápida.
O motor a combustão entrega 150 cv e opera predominantemente como gerador de energia para a Bateria Blade de 35,6 kWh. Esse sistema garante ao utilitário rodar até 119 km em modo totalmente elétrico (sem gastar gasolina), permitindo cobrir a maior parte dos trajetos urbanos sem emissões de poluentes.
Quais equipamentos de série o modelo oferece?
Comercializado no Reino Unido exclusivamente na versão de topo Excellence AWD, o Ti 7 traz uma extensa lista de itens de tecnologia, conforto e segurança ativa (ADAS — conjunto de assistentes eletrônicos para prevenção de acidentes).
Na parte externa, o visual robusto de linhas retas traz rodas de liga leve de 20 polegadas, vidros traseiros escurecidos e conjunto óptico 100% em LED com faróis adaptativos e luzes de cortesia nos retrovisores. O isolamento acústico é reforçado por vidros laminados especiais no para-brisa e nas janelas dianteiras.
O interior é equipado com:
- Central multimídia com tela sensível ao toque de 15,6 polegadas;
- Painel de instrumentos totalmente digital de 10,25 polegadas;
- Sistema de som imersivo com 18 alto-falantes;
- Dois carregadores por indução (sem fio) de 50 W para celulares;
- Refrigerador e aquecedor veicular integrado ao console central dianteiro;
- Ar-condicionado automático com três zonas independentes de temperatura;
- Teto solar panorâmico e revestimento dos bancos em couro (nas cores preta, cinza ou marrom);
- Assentos dianteiros e laterais da segunda fileira com aquecimento e ventilação.
Qual é a capacidade do porta-malas e do espaço interno?
A configuração de cabine com três fileiras de assentos foi adaptada aos requisitos de uso da Europa. A segunda fileira oferece assentos com regulagem manual ou elétrica em quatro direções, priorizando o espaço para pernas e cabeça dos ocupantes.
A capacidade do compartimento de bagagens varia conforme a disposição dos assentos:
- 7 lugares em uso: 126 litros;
- 3ª fileira rebatida (5 lugares): 970 litros;
- 2ª e 3ª fileiras rebatidas: 1.830 litros.
Especificações Técnicas (Resumo Rápido)
|Item
|Especificação Oficial
|Preço para o Reino Unido
|£ 47.995
|Motorização
|Híbrida Plug-in DM-p (1.5 Turbo + 2 Motores Elétricos)
|Potência Combinada
|408 cv
|Aceleração (0-100 km/h)
|4,8 segundos
|Bateria / Autonomia Elétrica
|Blade 35,6 kWh / Até 119 km puramente elétrico
|Tração
|Integral (AWD)
|Capacidade de Passageiros
|7 lugares
|Porta-malas
|126 L (7 lugares) a 1.830 L (bancos rebatidos)
|Principais Rivais
|SUVs grandes de 7 lugares com tração integral
Qual é a autonomia elétrica do BYD Ti 7?
Resposta: O BYD Ti 7 pode rodar até 119 km utilizando apenas a energia de sua bateria Blade de 35,6 kWh.