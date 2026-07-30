Automóveis

Apresentado na China, novo Leapmotor A05 promete até 510 km de autonomia e cabine versátil

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 30/07/26 11h47
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Imagem mostra um carro azul em um fundo azul. O Leapmotors A05 tem teto preto e motor 100% elétrico.
O novo hatchback elétrico compacto Leapmotor A05 apresenta 4,17 metros de comprimento e linhas sóbrias alinhadas com a identidade visual global da marca chinesa. Foto: Reprodução/ Stellantis Media.

A fabricante chinesa Leapmotor apresentou oficialmente na China o inédito Leapmotor A05, hatchback compacto elétrico que adotará a denominação global B03. Projetado para o público jovem e urbano, o veículo é apresentado na China com a missão de expandir o acesso a tecnologias de alto padrão, combinando alcance elétrico anunciado de até 510 quilômetros pelo ciclo internacional WLTC com ampla versatilidade para a rotina diária.

Com um projeto focado em praticidade urbana e eficiência, o hatch estabelece seu conceito em quatro pilares fundamentais: visual atraente, condução facilitada, usabilidade intuitiva e assistentes eletrônicos avançados de segurança.

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Quais são as dimensões e o espaço interno do Leapmotor A05?

Apesar de ser enquadrado como um compacto para facilidade de manobras no trânsito urbano, o Leapmotor A05 traz medidas externas que priorizam a habitabilidade na cabine. O modelo possui 4,17 metros de comprimento, 1,79 metro de largura, 1,56 metro de altura e uma distância entre-eixos de 2,60 metros.

Essa arquitetura permite entregar uma cabine com bom espaço aproveitável para passageiros e bagagens. O acabamento interno conta com revestimento macio ao toque em pontos de contato e elementos personalizáveis de cores. Além disso, a versatilidade é reforçada por bancos com configurações flexíveis, portas-objetos inteligentes e um porta-malas equipado com divisória em dois níveis.

Como funciona a motorização, bateria e autonomia do modelo?

O conjunto propulsor 100% elétrico foi projetado para entregar uma condução sem esforço em trajetos urbanos e rodoviários. O modelo dispõe de capacidade de recarga rápida em estações de alta potência e registra autonomia de até 510 quilômetros por carga, conforme as medições do ciclo padrão internacional de testes para homologação de veículos (WLTC).

A experiência digital do condutor é gerenciada por recursos acionados por inteligência artificial, que integram as funções de entretenimento, conectividade do painel e o pacote de assistentes eletrônicos de suporte à condução (ADAS), focados em evitar acidentes e ampliar o conforto ao rodar.

Qual é a autonomia do Leapmotor A05? O hatchback elétrico Leapmotor A05 oferece autonomia de até 510 quilômetros segundo o ciclo oficial de testes WLTC.

Quem seriam os principais concorrentes do novo hatch compacto no Brasil?

No mercado global de veículos elétricos compactos voltados ao uso urbano, o Leapmotor A05 disputaria espaço diretamente com modelos consolidados na categoria de entrada de emissão zero, como o BYD Dolphin e o GWM Ora 03. A marca não informou dados sobre a comercialização do modelo no Brasil.

Resumo Técnico do Leapmotor A05 (B03)

EspecificaçãoDados do Veículo
CategoriaHatchback Compacto Elétrico
Comprimento / Entre-eixos4,17 m / 2,60 m
Autonomia ElétricaAté 510 km (Ciclo WLTC)
RecargaSuporta recarga rápida em corrente contínua
Diferenciais da CabinePorta-malas em 2 níveis e assentos flexíveis
TecnologiaAssistentes de condução (ADAS) e Inteligência Artificial
Rivais de CategoriaBYD Dolphin e GWM Ora 03
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