MG4 Urban estreia por R$ 129 mil e porta-malas de 577 litros para enfrentar Dolphin e EX2

A marca MG Motor lança no mercado nacional o MG4 Urban, novo hatch 100% elétrico que já está disponível com preço inicial de R$ 129.990. O veículo chega com o diferencial de oferecer um porta-malas de 479 litros com compartimento extra de 98 litros sob o assoalho (totalizando 577 litros), entregando espaço interno superior ao padrão das opções urbanas da mesma categoria. Por conta do espaço, autonomia e preço, o novo MG4 Urban chega para encarar concorrentes consolidados no mercado nacional: Byd Dolphin e Geely EX2, além do “novato” GAC Aion UT.
Quanto custa e versões disponíveis do MG4 Urban
O novo modelo é comercializado em três configurações distintas para atender diferentes perfis de orçamento e exigências de acabamento:
- MG4 Urban Comfort (43 kWh): Vendida por R$ 129.990, a opção de entrada traz rodas de aro 16, central multimídia com tela sensível ao toque de 12,8 polegadas, painel de instrumentos digital de 7 polegadas e bancos em tecido.
- MG4 Urban Luxury (43 kWh): Tabelada em R$ 139.990, adiciona rodas de aro 17, câmera de visão 360 graus em alta definição, carregamento de celular sem fio, iluminação interna personalizável com 64 cores, além de volante e bancos dianteiros aquecidos com regulagem elétrica em seis posições para o motorista.
- MG4 Urban Luxury (54 kWh): Opção de topo por R$ 149.990, mantém todos os itens de conforto da intermediária, diferenciando-se pelo conjunto de baterias maior e potência elevada.
O hatch chega para disputar mercado diretamente em um segmento competitivo, onde enfrentará concorrentes conhecidos como o BYD Dolphin e o Geely EX2, além do recém lançado GAC Aion UT.
Como é o motor e a autonomia
Nas versões com bateria de 43 kWh (Comfort e Luxury), o hatch desenvolve 150 cavalos de potência. Já na configuração Luxury de 54 kWh, a potência máxima sobe para 160 cavalos. A autonomia homologada pelo selo do Inmetro atinge até 358 quilômetros na opção com a bateria maior.
Equipado com tração dianteira e cinco modos de condução selecionáveis (incluindo a opção Sport), o modelo conta com sistema de frenagem regenerativa, tecnologia que recupera energia para a bateria sempre que o motorista desacelera o automóvel. Em estações de carregamento rápido, o veículo é capaz de recuperar de 10% a 80% da carga em 28 minutos.
Tecnologia embarcada e segurança
O habitáculo conta com espelhamento sem fio para os sistemas Apple CarPlay e Android Auto, dispensando o uso de cabos físicos. Aplicativos de música e vídeo já vêm integrados de fábrica na central touchscreen, cujos comandos de climatização permanecem posicionados em botões físicos logo abaixo do painel.
Em relação à proteção dos ocupantes, todas as versões do veículo trazem de série sete airbags e o pacote de segurança ativa ADAS (conjunto de assistentes eletrônicos que ajudam a evitar acidentes). Batizado comercialmente de MG Pilot, o sistema inclui recursos como controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa com correção de desvios e monitoramento de ponto cego. A estrutura do veículo obteve pontuação máxima de cinco estrelas nos testes de colisão independentes do instituto europeu Euro NCAP.