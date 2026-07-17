MG4 Urban estreia por R$ 129 mil e porta-malas de 577 litros para enfrentar Dolphin e EX2

A marca MG Motor lança no mercado nacional o MG4 Urban, novo hatch 100% elétrico que já está disponível com preço inicial de R$ 129.990. O veículo chega com o diferencial de oferecer um porta-malas de 479 litros com compartimento extra de 98 litros sob o assoalho (totalizando 577 litros), entregando espaço interno superior ao padrão das opções urbanas da mesma categoria. Por conta do espaço, autonomia e preço, o novo MG4 Urban chega para encarar concorrentes consolidados no mercado nacional: Byd Dolphin e Geely EX2, além do “novato” GAC Aion UT.

Quanto custa e versões disponíveis do MG4 Urban

O novo modelo é comercializado em três configurações distintas para atender diferentes perfis de orçamento e exigências de acabamento:

MG4 Urban Comfort (43 kWh): Vendida por R$ 129.990, a opção de entrada traz rodas de aro 16, central multimídia com tela sensível ao toque de 12,8 polegadas, painel de instrumentos digital de 7 polegadas e bancos em tecido.

Vendida por R$ 129.990, a opção de entrada traz rodas de aro 16, central multimídia com tela sensível ao toque de 12,8 polegadas, painel de instrumentos digital de 7 polegadas e bancos em tecido. MG4 Urban Luxury (43 kWh): Tabelada em R$ 139.990, adiciona rodas de aro 17, câmera de visão 360 graus em alta definição, carregamento de celular sem fio, iluminação interna personalizável com 64 cores, além de volante e bancos dianteiros aquecidos com regulagem elétrica em seis posições para o motorista.

Tabelada em R$ 139.990, adiciona rodas de aro 17, câmera de visão 360 graus em alta definição, carregamento de celular sem fio, iluminação interna personalizável com 64 cores, além de volante e bancos dianteiros aquecidos com regulagem elétrica em seis posições para o motorista. MG4 Urban Luxury (54 kWh): Opção de topo por R$ 149.990, mantém todos os itens de conforto da intermediária, diferenciando-se pelo conjunto de baterias maior e potência elevada.

O hatch chega para disputar mercado diretamente em um segmento competitivo, onde enfrentará concorrentes conhecidos como o BYD Dolphin e o Geely EX2, além do recém lançado GAC Aion UT.

O interior do veículo é equipado com central multimídia de doze polegadas e botões físicos posicionados de forma didática para o controle do sistema de climatização. Foto: Reprodução/ Site Oficial MG Motors.

Como é o motor e a autonomia

Nas versões com bateria de 43 kWh (Comfort e Luxury), o hatch desenvolve 150 cavalos de potência. Já na configuração Luxury de 54 kWh, a potência máxima sobe para 160 cavalos. A autonomia homologada pelo selo do Inmetro atinge até 358 quilômetros na opção com a bateria maior.

Equipado com tração dianteira e cinco modos de condução selecionáveis (incluindo a opção Sport), o modelo conta com sistema de frenagem regenerativa, tecnologia que recupera energia para a bateria sempre que o motorista desacelera o automóvel. Em estações de carregamento rápido, o veículo é capaz de recuperar de 10% a 80% da carga em 28 minutos.

Tecnologia embarcada e segurança

O habitáculo conta com espelhamento sem fio para os sistemas Apple CarPlay e Android Auto, dispensando o uso de cabos físicos. Aplicativos de música e vídeo já vêm integrados de fábrica na central touchscreen, cujos comandos de climatização permanecem posicionados em botões físicos logo abaixo do painel.

Em relação à proteção dos ocupantes, todas as versões do veículo trazem de série sete airbags e o pacote de segurança ativa ADAS (conjunto de assistentes eletrônicos que ajudam a evitar acidentes). Batizado comercialmente de MG Pilot, o sistema inclui recursos como controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa com correção de desvios e monitoramento de ponto cego. A estrutura do veículo obteve pontuação máxima de cinco estrelas nos testes de colisão independentes do instituto europeu Euro NCAP.

Com rodas de liga leve de até 17 polegadas nas versões mais caras, o veículo oferece recarga rápida de dez a oitenta por cento em vinte e oito minutos. Foto: Reprodução/ Site Oficial MG Motors.