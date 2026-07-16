Jetour T2: um ‘jipão’ com 3 motores para emparedar BYD e GWM no mercado de SUVs híbridos

O segmento de utilitários esportivos eletrificados conta com um concorrente de peso no mercado brasileiro: o Jetour T2. Com visual robusto e estilo quadrado (“box”), o SUV conta com duas versões — Advance (R$ 289.900) e Premium (R$ 299.900) — equipado com um sistema híbrido plug-in (que pode ser recarregado na tomada e roda em modo puramente elétrico) capaz de entregar consumo urbano impressionante de até 27,6 km/l e autonomia total combinada de até 1.100 quilômetros.

A marca conta com pontos de venda ativos no Paraná em Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta Grossa.

Quanto consome e qual a autonomia do Jetour T2

O grande diferencial do SUV está sob o capô. O sistema híbrido inteligente une um motor 1.5 Turbo a combustão (de 135 cv e 20,4 kgfm de torque) a outros dois motores elétricos (de 102 cv e 122 cv). Juntos, os três motores entregam uma força combinada de expressivos 62,2 kgfm de torque, o que garante acelerações rápidas e retomadas seguras, levando o grandalhão de 0 a 100 km/h em 7,5 segundos.

Traseira do SUV híbrido chinês que conta com suspensão multilink e capacidade homologada para rebocar até 1.600 kg nas viagens. Foto: Divulgação/Jetour O novo Jetour T2 traz visual robusto com linhas quadradas no estilo aventureiro e detalhes decorativos no para-choque dianteiro. Foto: Divulgação/Jetour

De acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro, o consumo do veículo rodando no modo puramente elétrico é de:

Na cidade: 27,6 km/l

27,6 km/l Na estrada: 23,4 km/l

23,4 km/l Consumo combinado: 25,7 km/l

A bateria de 26,7 kWh permite rodar até 75 quilômetros usando apenas eletricidade antes que o motor a gasolina precise intervir. Quando o tanque de 70 litros e a bateria estão completamente cheios, o alcance total estimado chega a 1.100 km.

Para a recarga rápida em eletropostos de corrente contínua (DC), o T2 precisa de 42 minutos para recuperar de 20% a 80% da energia. Em tomadas residenciais comuns, o tempo total para preenchimento da bateria é de 7 horas e 54 minutos.

O que muda nas versões e quais as tecnologias de segurança

O Jetour T2 aposta no conforto acústico e na rigidez de sua estrutura. A cabine utiliza vidros dianteiros laminados com dupla camada, tecnologia que reduz o ruído externo do vento e do motor, além de proteger os passageiros contra estilhaços e raios solares.

O espaço interno é generoso graças aos 2.800 mm de entre-eixos, superando a média da categoria e oferecendo ótimo espaço para pernas na fileira traseira. Na cabine, o destaque fica para a enorme tela de 15,6 polegadas da central multimídia com espelhamento sem fio para celulares e o painel de instrumentos digital de 10,3 polegadas.

Cabine traz acabamento em tom vermelho e preto com painel digital de 10,3 polegadas e central multimídia flutuante de 15,6 polegadas. Foto: Divulgação/Jetour Cabine traz acabamento em tom vermelho e preto com painel digital de 10,3 polegadas e central multimídia flutuante de 15,6 polegadas. Foto: Divulgação/Jetour

Na parte de segurança ativa, as duas versões trazem de série o pacote ADAS — conjunto de assistentes eletrônicos que ajudam a evitar colisões. Ele traz piloto automático adaptativo (que acelera e freia sozinho acompanhando o trânsito), assistente de congestionamento, frenagem automática de emergência, monitoramento de ponto cego e alerta de saída de faixa. Um diferencial do modelo é o sistema “chassi transparente” integrado à câmera de visão 540°, permitindo enxergar obstáculos logo abaixo do motor em manobras difíceis.

Jetour T2 Advance (R$ 289.900): Traz rodas de 19 polegadas, ar-condicionado de duas zonas, teto solar panorâmico, bancos ventilados com ajustes elétricos e som com oito alto-falantes.

Traz rodas de 19 polegadas, ar-condicionado de duas zonas, teto solar panorâmico, bancos ventilados com ajustes elétricos e som com oito alto-falantes. Jetour T2 Premium (R$ 299.900): Adiciona rodas de 20 polegadas, sistema de som assinado pela Sony com 12 alto-falantes, grade frontal iluminada, sensores de estacionamento na frente e ajustes extras para o banco do motorista.

O acabamento interno utiliza material sintético de alta qualidade combinado com detalhes em cristal no seletor de marchas do console Foto: Divulgação/Jetour

Quem são os rivais do novo SUV híbrido no Brasil

Pela faixa de preço e porte, o Jetour T2 enfrenta uma concorrência acirrada no mercado nacional de utilitários eletrificados. Seus rivais mais diretos em termos de tecnologia e proposta mecânica são o GWM Haval H6 (nas versões híbridas plug-in PHEV) e o BYD Song Plus, ambos consolidados no topo do ranking de vendas do segmento no país. O modelo também disputa a atenção de quem busca espaço de marcas tradicionais, posicionando-se próximo às versões turboflex e diesel do Jeep Compass e do Toyota Corolla Cross.