Fiat dá até R$ 69 mil de desconto em carros; veja quem pode comprar e quais modelos

A Fiat realiza, entre os dias 16 e 19 de julho de 2026, uma ação especial de vendas em todas as suas mais de 500 concessionárias no Brasil. Batizado de “Maior Dia D“, o evento promete reduções de preço que chegam a R$ 69.200,00 para clientes de perfil CNPJ e produtores rurais, além de bônus de até R$ 38.500,00 para compradores de varejo (pessoa física), com opções de financiamento em até 50 parcelas.

Entre os principais destaques estão a picape Strada Endurance, tabelada a R$ 87.790,00 para o público corporativo, e o SUV cupê Fastback Impetus híbrido, que sai por R$ 134.990,00 no varejo.

Quanto custa cada carro na promoção

A campanha traz tabelas de preços diferenciadas para venda direta (empresas e produtores rurais) e para o cliente comum de concessionária.

Preços para CNPJ e Produtor Rural (Festival de Picapes)

Modelo e Versão Preço de Tabela Preço na Ação Condição Especial Strada Endurance R$ 116.990,00 R$ 87.790,00 Taxa zero de juros Toro Ranch Não informado R$ 193.190,00 Desconto de R$ 45.000,00 Titano Ranch (motor 2.2 Turbodiesel) R$ 290.490,00 R$ 221.990,00 Desconto de R$ 69.200,00 com usado na troca

Preços para Varejo (Pessoa Física)

Argo Drive 1.3 Automático: parte de R$ 97.990,00.

parte de R$ 97.990,00. Fastback MHEV Impetus (Híbrido): por R$ 134.990,00 (bônus de R$ 38.500,00).

por R$ 134.990,00 (bônus de R$ 38.500,00). Fastback de entrada (com pacote Smart Drive): parte de R$ 119.990,00.

parte de R$ 119.990,00. Strada Volcano CVT: bônus de R$ 3.000,00.

bônus de R$ 3.000,00. Strada Ultra e Ranch: bônus de R$ 5.000,00.

bônus de R$ 5.000,00. Toro Freedom Flex: a partir de R$ 134.990,00 (com veículo usado incluído na troca e incentivos de até R$ 31.000,00).

Fastback Abarth teve o preço reduzido de R$ 183.990,00 para R$ 156.399,00. Foto: Divulgação/Fiat. Com visual levemente renovado, a Fiat Toro Volcano agora traz tecnologias de auxílio ao motorista de série para as viagens em rodovias. Foto: Divulgação/Fiat. A picape Fiat Titano exibe sua grade frontal robusta e novos detalhes de acabamento externo na versão topo de linha Ranch. Foto: Divulgação/Fiat.

O que oferecem as versões

As reduções de preço abrangem desde carros de entrada focados no uso diário urbano até utilitários esportivos equipados com tecnologias de assistência à condução.

O Fastback Impetus híbrido utiliza um sistema híbrido leve do tipo MHEV, que apoia o motor a combustão para reduzir o consumo e as emissões de poluentes. Ele sai de fábrica equipado com bancos de couro, painel digital de 7 polegadas e pacote ADAS — um conjunto de assistentes eletrônicos, como frenagem autônoma de emergência e alerta de mudança de faixa, que ajudam a evitar acidentes de trânsito.

Para quem busca desempenho, as versões esportivas Pulse Abarth e Fastback Abarth também receberam cortes de preço. O Pulse esportivo passou de R$ 162.490,00 para R$ 146.290,00. O Fastback Abarth teve o preço reduzido de R$ 183.990,00 para R$ 156.399,00.

Ambos usam o motor turbo T270 com 185 cavalos de potência e torque de 270 Nm — força que melhora as retomadas de velocidade e garante ultrapassagens mais seguras. Com esse conjunto, os modelos aceleram de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos. Os carros vêm de fábrica com teto solar panorâmico, pacote ADAS e serviços de conectividade via internet.

Quem são os rivais no mercado nacional

Os modelos em oferta enfrentam concorrência direta em múltiplos segmentos. O Fiat Argo, posicionado no segmento de hatches compactos de volume, compete com o Volkswagen Polo, Chevrolet Onix e Hyundai HB20.

A picape compacta Strada briga diretamente com a Volkswagen Saveiro, enquanto a intermediária Toro disputa mercado com rivais de estrutura monobloco como a Chevrolet Montana e a Renault Oroch. No campo dos SUVs compactos e crossovers, o Fastback mede forças contra o Volkswagen Nivus e modelos como o Hyundai Creta e o Chevrolet Tracker.

As concessionárias Fiat do Paraná e de todo o Brasil funcionarão em horário especial para atender a demanda entre a quinta-feira (16) e o domingo (19).