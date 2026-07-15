GWM Wey 07 tem bônus de R$ 25 mil em mega ação nacional

A GWM realiza no próximo fim de semana, entre os dias 18 e 19 de julho, uma campanha nacional de vendas com condições especiais para o Wey 07. O SUV híbrido plug-in de luxo com seis lugares, tabelado em R$ 429 mil, poderá ser adquirido com taxa zero no financiamento ou com bônus de R$ 25 mil na valorização do veículo usado oferecido na troca.

A iniciativa é voltada para as concessionárias autorizadas de todo o Brasil, incluindo as unidades da marca em Curitiba.

Quanto custa e quais são as condições de pagamento

O GWM Wey 07 da linha 2026 tem preço sugerido de R$ 429 mil. Na ação especial deste fim de semana, o comprador pode optar por dois caminhos financeiros:

Bônus de R$ 25.000 : valor adicional pago na avaliação do veículo usado que entrar no negócio;

: valor adicional pago na avaliação do veículo usado que entrar no negócio; Financiamento com taxa zero: plano com entrada de 60% e saldo dividido em 36 parcelas mensais.

A fabricante também estendeu benefícios para a linha 2027 do modelo. Quem optar pela versão mais nova do Wey 07 terá à disposição a opção de financiamento com taxa zero (com 60% de entrada e prazo de 24 meses) ou bônus de R$ 20 mil no veículo usado. As mesmas condições da linha 2027 valem para o modelo Wey 06 Dark Edition, que custa R$ 432 mil.

Como é o motor e qual a autonomia do SUV

O Wey 07 utiliza a arquitetura híbrida inteligente Hi4 da montadora. O sistema combina propulsão a combustão e elétrica para gerar 517 cv de potência e 820 Nm de torque (força que melhora retomadas e ultrapassagens rápidos), operando com tração integral inteligente. Com esse conjunto, o utilitário acelera de zero a 100 km/h em 4,9 segundos.

Por ser um híbrido plug-in, o modelo pode rodar parte do trajeto usando apenas eletricidade e ser recarregado na tomada. De acordo com dados do padrão Inmetro, o SUV entrega uma autonomia de até 128 km no modo 100% elétrico.

O tempo de carregamento rápido em corrente contínua permite elevar o nível da bateria de 30% a 80% em aproximadamente 26 minutos. Outra tecnologia disponível é a função Vehicle-to-Load, que possibilita utilizar a energia da bateria do carro para alimentar aparelhos elétricos externos.

O que o modelo oferece em espaço e tecnologia

Com 5,16 metros de comprimento e entre-eixos de 3,05 metros, o utilitário adota a configuração interna de assentos dispostos em 2+2+2. Isso significa que os seis ocupantes viajam em bancos individuais distribuídos em três fileiras.

A lista de equipamentos voltados ao conforto e conveniência traz:

Bancos dianteiros e traseiros equipados com aquecimento, ventilação e funções de massagem;

Central multimídia de 14,6 polegadas compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio;

Painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas e projeção de informações no para-brisa (head-up display);

Ar-condicionado automático com controle de temperatura para três zonas distintas da cabine;

Carregador de celular por indução (sem fio).

Na parte de segurança, o GWM Wey 07 vem equipado com um pacote de assistências avançadas à condução de nível 2+, composto por cinco radares, cinco câmeras e 12 sensores de ultrassom. Esse conjunto de assistentes eletrônicos ajuda a evitar acidentes por meio de frenagem autônoma de emergência, controle de cruzeiro adaptativo, assistente de permanência em faixa e sistema de estacionamento automático.