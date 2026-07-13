Fiat revela novos Grizzly e Grizzly Fastback: 600 l de porta mala e design ousado

A Fiat apresentou mundialmente as primeiras imagens oficiais de seus dois novos modelos globais de porte médio: o Grizzly e o Grizzly Fastback. Desenvolvidos sobre uma plataforma global compartilhada, os veículos serão lançados no segundo semestre de 2026 na Europa e no Oriente Médio, com chegada confirmada também para o mercado da América Sul (mas ainda sem data). A estratégia da marca visa expandir sua atuação no segmento de carros familiares com opções que entregam espaço e praticidade.

O maior diferencial da nova família é a versatilidade de escolhas. Com menos de 4,5 metros de comprimento, os modelos trazem propostas visuais distintas e uma ampla gama mecânica, que inclui opções a gasolina, mild hybrid (híbrido leve) e 100% elétricas, entregando potências de até 145 cv.

Novo visual e propostas dos novos carros

Embora compartilhem a mesma base técnica e a assinatura luminosa em LED, os dois modelos foram concebidos com identidades bem definidas para atender a diferentes perfis de consumidores.

O Fiat Grizzly assume a carroceria SUV tradicional, medindo 4,4 metros de comprimento. Ele adota proporções mais verticais e compactas com o objetivo de maximizar o volume interno, priorizando a altura da cabine e o conforto para o uso diário de famílias.

Já o Fiat Grizzly Fastback estica suas linhas para 4,5 metros de comprimento e aposta no estilo crossover cupê, caracterizado pelo caimento suave e elegante do teto na porção traseira. Essa configuração foca em um design mais dinâmico e expressivo, ampliando a capacidade de carga longitudinal para viagens longas.

Fiat Grizzly Fastback estica suas linhas para 4,5 metros de comprimento e aposta no estilo crossover cupê. Foto: Reprodução/Youtube Fiat. O Fiat Grizzly assume a carroceria SUV tradicional, medindo 4,4 metros de comprimento. Foto: Reprodução/Youtube Fiat.

Como é o motor e as tecnologias confirmadas

A fabricante italiana confirmou que a linha Grizzly terá transmissões manuais ou automáticas e oferecerá liberdade de escolha no tipo de energia. O consumidor poderá optar por motores puramente a gasolina, sistemas híbridos leves (mild hybrid) — que auxiliam na redução de consumo usando um pequeno motor elétrico auxiliar — ou conjuntos totalmente elétricos recarregáveis.

A potência máxima divulgada para a gama é de 145 cv. Além disso, a montadora informou que os veículos contarão com interiores refinados, tecnologias focadas em simplificar a conectividade diária e uma paleta de cores composta por sete opções vibrantes para a carroceria.

Qual a capacidade do porta-malas e dimensões

O aproveitamento de espaço interno é o pilar central dos novos utilitários. No caso do Fiat Grizzly Fastback, a marca confirmou uma capacidade 600 litros no porta-malas, posicionando o modelo como um dos competidores mais fortes da categoria em volume de carga.

A aparição pública oficial dos dois modelos ocorrerá em outubro, durante o Salão Automóvel de Paris, antes do início das vendas globais previstas para o último trimestre de 2026. Ainda não há informações oficiais sobre venda dos modelos no Brasil.