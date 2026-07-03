Fiat Strada 900 mil unidades: o que está por trás do fenômeno do carro mais vendido do Brasil?

A nova Fiat Strada atingiu a marca de 900 mil unidades fabricadas no Brasil em sua geração mais recente, lançada há apenas seis anos. O modelo, que já está disponível nas concessionárias de todo o país em quatro versões diferentes e com preços que variam conforme a configuração, fechou o primeiro semestre de 2026 como o veículo mais vendido do mercado brasileiro, superando concorrentes de peso no acumulado do ano. Atualmente, os preços da Strada variam entre R$ 116.990,00 na versão de entrada até R$ 153.990,00 na versão Ranch cabine dupla. Mas o que faz desta picape compacta um sucesso de vendas no Brasil?

Fenômeno de vendas no primeiro semestre

Os dados mais recentes divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) confirmam o domínio da picape compacta. De janeiro a junho de 2026, o modelo da Fiat somou 83.032 emplacamentos em solo nacional. O volume de vendas coloca o utilitário bem à frente do segundo colocado geral do mercado, o hatch Volkswagen Polo, que registrou 54.091 unidades vendidas no mesmo período.

Por que a Strada é o carro mais vendido do Brasil?

A linha atual é dividida entre opções de cabine simples (chamada comercialmente de Cabine Plus) e cabine dupla com quatro portas, configuração que facilita o acesso ao banco traseiro e permite levar até cinco ocupantes. Para quem usa o veículo no dia a dia ou para o trabalho, a capacidade de carga varia de acordo com a carroceria: as versões de cabine simples aguentam até 720 kg e têm 1.354 litros de volume na caçamba, enquanto o modelo de cabine dupla transporta 650 kg ou 844 litros. Ambas possuem capacidade de reboque de 400 kg.

Evolução mecânica e motores disponíveis

Ao longo dos últimos anos, a picape incorporou tecnologias para se adaptar às exigências do consumidor comum. Entre os destaques mecânicos recentes da gama estão a opção de câmbio automático do tipo CVT (transmissão continuamente variável, que simula marchas e prioriza o conforto) e o motor T200 Flex, uma motorização turbo que desenvolve até 130 cavalos de potência e 200 Nm de torque (força de arrancada do motor), garantindo mais agilidade mesmo com o veículo carregado.

28 anos de Fiat Strada no Brasil

Lançada em 1998 em três versões, a Strada logo caiu no gosto do consumidor brasileiro. Foto: Reprodução/Stellantis.

Lançada em 24 de outubro de 1998 derivada do Palio, a Strada caiu no gosto do brasileiro, tornando-se uma concorrente direta à Volkswagen Saveiro. A picape da Fiat ganhou destaque pela sua versatilidade, mecânica confiável e o transporte de cargas. Em seu lançamento a Strada chegou em três versões: Working 1.5, Trekking 1.6 8V e LX 1.6 16V.