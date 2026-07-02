Fiat Argo atinge marca histórica e tem versões a partir de R$ 95 mil

O Fiat Argo alcançou a marca de 750 mil unidades produzidas no Brasil ao longo de seus nove anos de trajetória. Produzido no Polo Automotivo de Betim (MG), o hatch consolidou-se como o segundo veículo mais vendido da marca no ano passado, registrando 102.636 unidades comercializadas. Atualmente, o modelo figura com opções entre os cinco carros zero quilômetro mais baratos do país, segundo valores de julho de 2026.

Detalhes da motorização e consumo

O hatch conta com opções que buscam eficiência para o dia a dia do motorista. Nas versões mais completas, o modelo une o motor Firefly 1.3 de 107 cv de potência ao câmbio CVT (transmissão continuamente variável) de sete velocidades. Essa combinação levou o modelo a ser listado como um dos veículos automáticos mais econômicos de sua categoria.

Versões, tecnologia e preços atuais

A linha atual do Fiat Argo é comercializada em cinco versões diferentes. Desde os modelos de entrada, o veículo traz uma lista de itens de série que inclui central multimídia com espelhamento sem fio para celulares (compatível com Android Auto e Apple CarPlay), ar-condicionado automático digital, sensor de estacionamento traseiro e sistema de partida sem chave.

Confira os preços vigentes para cada versão:

Argo 1.0 Flex 4P 2026: R$ 95.990,00

R$ 95.990,00 Argo Drive 1.0 Flex 4P 2026: R$ 97.990,00

R$ 97.990,00 Argo Trekking 1.3 Flex 4P 2026: R$ 103.990,00

R$ 103.990,00 Argo Drive 1.3 AT Flex 4P 2026: R$ 108.990,00

R$ 108.990,00 Argo Trekking 1.3 AT Flex 4P 2026: R$ 111.990,00

Qual é o preço do Fiat Argo 2026 mais barato?

O Fiat Argo 1.0 Flex 4P 2026 é a versão mais barata do modelo, comercializada a partir de R$ 95.990,00 em julho de 2026.

Mercado e incentivos fiscais

Além do volume histórico de produção, o hatch mantém presença constante no mercado nacional, figurando na lista dos dez carros mais vendidos do Brasil há mais de quatro anos. O modelo também ampliou sua competitividade no cenário de vendas ao fazer parte do programa de incentivo do IPI do Carro Sustentável, promovido pelo Governo Federal.

Carros zero km mais baratos do Brasil em julho de 2026

Citroën C3 Live 1.0: A partir de R$ 76.990,00

Renault Kwid Zen 1.0: A partir de R$ 82.790,00

Fiat Mobi Like: A partir de R$ 85.490,00

Fiat Argo 1.0: A partir de R$ 95.990,00

Volkswagen Polo Track: A partir de R$ 96.690,00