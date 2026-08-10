Geely EX2 ganha versões esportivas criadas por especialistas para Interlagos

A Geely trará duas versões conceituais esportivas do hatch 100% elétrico Geely EX2 para marcar sua estreia no Festival Interlagos 2026, evento que ocorre entre os dias 27 e 30 de agosto no Autódromo José Carlos Pace, em São Paulo. Batizados de Geely EX2 Street e Geely EX2 Track, os modelos são frutos de uma parceria com os especialistas automotivos Ricardo Freitas, o Ricardinho ACF, e Eduardo Bernasconi.

O que muda nos conceitos do Geely EX2?

A proposta do projeto envolve a criação de duas personalidades bem distintas sobre a mesma base mecânica do hatch. O Geely EX2 conta de fábrica com tração traseira, suspensão independente nas quatro rodas, freios a disco, baixo centro de gravidade e distribuição igualitária de peso.

O Geely EX2 Street tem como foco uma customização funcional, pensada como uma releitura de como seria uma versão esportiva de rua do modelo. A proposta permite que os clientes possam replicar o conceito no modelo comercial.

Já o Geely EX2 Track adota uma preparação focada em pista e na modalidade de drift. Este conceito recebe itens de segurança e estrutura típicos de competição, incluindo gaiola de proteção e bancos esportivos. A pintura externa do modelo Track foi definida em votação popular realizada pelo público na rede social da marca.

Renault Geely do Brasil confirma a produção do hatch 100% elétrico Geely EX2 até o final do ano. Foto: Divulgação/ Site Oficial Geely Renault.

Como acompanhar o desenvolvimento do projeto?

Os bastidores da montagem dos dois protótipos podem ser acompanhados em uma websérie semanal exibida no canal do YouTube da ACF Performance. Com episódios lançados às segundas-feiras até a data da apresentação, o conteúdo exibe os trabalhos de desenvolvimento, testes dinâmicos e ideias aplicadas pelos construtores Ricardinho ACF e Eduardo Bernasconi. Os episódios também são compartilhados nas redes sociais oficiais da fabricante.

Resumo dos conceitos Geely EX2

Característica Geely EX2 Street Geely EX2 Track Proposta Releitura de rua comercial Veículo para pista e drift Público-alvo Replicável para clientes Inspirado em competição Diferenciais Acessórios esportivos urbanos Gaiola e bancos esportivos Motorização base 100% Elétrica 100% Elétrica Tração base Traseira Traseira Apresentação Festival Interlagos 2026 Festival Interlagos 2026