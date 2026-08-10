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Geely EX2 ganha versões esportivas criadas por especialistas para Interlagos

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 10/08/26 13h05
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geely ex2 track e street
O conceito Geely EX2 Track traz pintura externa escolhida pelo público e preparação focada na prática de drift e uso em pistas de corrida. Foto: Divulgação/ Geely.

A Geely trará duas versões conceituais esportivas do hatch 100% elétrico Geely EX2 para marcar sua estreia no Festival Interlagos 2026, evento que ocorre entre os dias 27 e 30 de agosto no Autódromo José Carlos Pace, em São Paulo. Batizados de Geely EX2 Street e Geely EX2 Track, os modelos são frutos de uma parceria com os especialistas automotivos Ricardo Freitas, o Ricardinho ACF, e Eduardo Bernasconi.

O que muda nos conceitos do Geely EX2?

A proposta do projeto envolve a criação de duas personalidades bem distintas sobre a mesma base mecânica do hatch. O Geely EX2 conta de fábrica com tração traseira, suspensão independente nas quatro rodas, freios a disco, baixo centro de gravidade e distribuição igualitária de peso.

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O Geely EX2 Street tem como foco uma customização funcional, pensada como uma releitura de como seria uma versão esportiva de rua do modelo. A proposta permite que os clientes possam replicar o conceito no modelo comercial.

Já o Geely EX2 Track adota uma preparação focada em pista e na modalidade de drift. Este conceito recebe itens de segurança e estrutura típicos de competição, incluindo gaiola de proteção e bancos esportivos. A pintura externa do modelo Track foi definida em votação popular realizada pelo público na rede social da marca.

Geely EX 2
Renault Geely do Brasil confirma a produção do hatch 100% elétrico Geely EX2 até o final do ano. Foto: Divulgação/ Site Oficial Geely Renault.

Como acompanhar o desenvolvimento do projeto?

Os bastidores da montagem dos dois protótipos podem ser acompanhados em uma websérie semanal exibida no canal do YouTube da ACF Performance. Com episódios lançados às segundas-feiras até a data da apresentação, o conteúdo exibe os trabalhos de desenvolvimento, testes dinâmicos e ideias aplicadas pelos construtores Ricardinho ACF e Eduardo Bernasconi. Os episódios também são compartilhados nas redes sociais oficiais da fabricante.

Resumo dos conceitos Geely EX2

CaracterísticaGeely EX2 StreetGeely EX2 Track
PropostaReleitura de rua comercialVeículo para pista e drift
Público-alvoReplicável para clientesInspirado em competição
DiferenciaisAcessórios esportivos urbanosGaiola e bancos esportivos
Motorização base100% Elétrica100% Elétrica
Tração baseTraseiraTraseira
ApresentaçãoFestival Interlagos 2026Festival Interlagos 2026
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