Geely EX2 ganha versões esportivas criadas por especialistas para Interlagos

A Geely trará duas versões conceituais esportivas do hatch 100% elétrico Geely EX2 para marcar sua estreia no Festival Interlagos 2026, evento que ocorre entre os dias 27 e 30 de agosto no Autódromo José Carlos Pace, em São Paulo. Batizados de Geely EX2 Street e Geely EX2 Track, os modelos são frutos de uma parceria com os especialistas automotivos Ricardo Freitas, o Ricardinho ACF, e Eduardo Bernasconi.
O que muda nos conceitos do Geely EX2?
A proposta do projeto envolve a criação de duas personalidades bem distintas sobre a mesma base mecânica do hatch. O Geely EX2 conta de fábrica com tração traseira, suspensão independente nas quatro rodas, freios a disco, baixo centro de gravidade e distribuição igualitária de peso.
O Geely EX2 Street tem como foco uma customização funcional, pensada como uma releitura de como seria uma versão esportiva de rua do modelo. A proposta permite que os clientes possam replicar o conceito no modelo comercial.
Já o Geely EX2 Track adota uma preparação focada em pista e na modalidade de drift. Este conceito recebe itens de segurança e estrutura típicos de competição, incluindo gaiola de proteção e bancos esportivos. A pintura externa do modelo Track foi definida em votação popular realizada pelo público na rede social da marca.
Como acompanhar o desenvolvimento do projeto?
Os bastidores da montagem dos dois protótipos podem ser acompanhados em uma websérie semanal exibida no canal do YouTube da ACF Performance. Com episódios lançados às segundas-feiras até a data da apresentação, o conteúdo exibe os trabalhos de desenvolvimento, testes dinâmicos e ideias aplicadas pelos construtores Ricardinho ACF e Eduardo Bernasconi. Os episódios também são compartilhados nas redes sociais oficiais da fabricante.
Resumo dos conceitos Geely EX2
|Característica
|Geely EX2 Street
|Geely EX2 Track
|Proposta
|Releitura de rua comercial
|Veículo para pista e drift
|Público-alvo
|Replicável para clientes
|Inspirado em competição
|Diferenciais
|Acessórios esportivos urbanos
|Gaiola e bancos esportivos
|Motorização base
|100% Elétrica
|100% Elétrica
|Tração base
|Traseira
|Traseira
|Apresentação
|Festival Interlagos 2026
|Festival Interlagos 2026