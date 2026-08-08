Nova picape da GWM tem preço de entrada agressivo e pacote de segurança robusto

Quem procura uma picape média robusta para o trabalho pesado agora tem uma nova alternativa por R$ 205.000: a GWM Poer P30 Pro. Equipada com motor 2.4 turbodiesel de 184 cv e 480 Nm de torque, transmissão automática de nove marchas e tração 4×4, ela chega como versão de entrada da linha 2027 trazendo amplo pacote de assistências eletrônicas e seis airbags de série. A picape chinesa mantém a força mecânica das versões mais caras e se posiciona como rival de Toyota Hilux, Ford Ranger e Chevrolet S10.

Qual é o preço e as versões da GWM Poer P30 2027?

A linha 2027 da picape média da GWM passa a contar com três opções de acabamento:

Poer P30 Pro: R$ 205.000

R$ 205.000 Poer P30 Trail: R$ 227.000

R$ 227.000 Poer P30 Exclusive: R$ 247.000

Na versão Exclusive, o leitor pode adicionar teto solar opcional por R$ 3.000, elevando o valor final a R$ 250.000.

Picape média da GWM traz tração 4×4 com reduzida e bloqueio do diferencial traseiro, garantindo capacidade para rodar no asfalto ou em trechos off-road severos. Foto: Divulgação / GWM Motors A nova versão Pro da GWM Poer P30 2027 traz acabamento com detalhes em preto fosco, rodas de aço de 18 polegadas e foca no trabalho com motor turbodiesel de 184 cv. Foto: Divulgação / GWM Motors

O que muda na linha 2027 da Poer P30?

A Poer P30 Pro mantém a força mecânica das opções mais caras, utilizando o propulsor 2.4 turbodiesel de 184 cv e 480 Nm, câmbio automático de nove velocidades, tração 4×4 (com modos 2H, 4H e 4L) e bloqueio eletrônico do diferencial traseiro. Termos como o torque elevado indicam maior capacidade para encarar trechos fora de estrada rigorosos e facilidade em ultrapassagens ou retomadas com caçamba cheia.

No interior, a Pro adota central multimídia de 12,3 polegadas compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, além de painel digital de 7 polegadas. Nas opções Trail e Exclusive, a multimídia passa a ter 14,6 polegadas e o painel digital sobe para 10,25 polegadas.

Para entregar um valor inicial de R$ 205.000, a Pro deixa de oferecer itens como rebatimento elétrico dos retrovisores, câmera 360º, sensores de estacionamento dianteiros, carregador de celular por indução de 50 W, tomada 12V, comandos remotos via aplicativo e bancos dianteiros elétricos com aquecimento e ventilação. Visualmente, a configuração traz rodas de aço de 18 polegadas em preto, frisos, retrovisores e maçanetas em preto fosco, além de grade frontal em cinza escuro. As cores disponíveis para a Pro são Branco Glacial, Preto Hematita e Cinza Diamante.

Quais são os equipamentos de segurança e garantia?

A linha 2027 adota seis airbags de série e reforços estruturais na carroceria para atender a exigentes padrões internacionais de proteção. A versão Pro já vem equipada com o pacote ADAS 2, conjunto de assistentes eletrônicos que ajudam a evitar acidentes. Entre os recursos estão:

Piloto automático adaptativo (ACC)

Frenagem Autônoma de Emergência (AEB) com detecção de pedestres, ciclistas e cruzamentos

Assistente de permanência em faixa (LKA) e alerta de saída (LDW)

Reconhecimento de sinais de trânsito (TSR)

Assistência de cruzeiro (ICA) e para congestionamentos (TJA)

Com revestimento em preto na versão Pro, o interior oferece amplo espaço e pacote de assistências condutor ADAS 2 com piloto automático adaptativo. Foto: Divulgação / GWM Motors A cabine da versão de entrada Pro traz painel digital de 7 polegadas e central multimídia de 12,3 polegadas com espelhamento sem fio para smartphones. Foto: Divulgação / GWM Motors

Na opção topo de linha Exclusive, a tecnologia evolui para o ADAS 2+, que adiciona monitoramento de ponto cego (BSD), alerta de tráfego cruzado frontal (FCTA/FCTB), alerta de colisão traseira (RCW) e aviso de abertura de portas (DOW).

Outro diferencial mantido pela montadora é a garantia de fábrica: são 10 anos de cobertura para motor, transmissão, eixos, caixa de transferência, diferenciais, ar-condicionado, caixa de direção e freios, somados a cinco anos para os demais componentes. O modelo disputa mercado no segmento de picapes médias ao lado de rivais consolidadas como Toyota Hilux, Ford Ranger, Chevrolet S10, Mitsubishi L200 Triton, Nissan Frontier e Volkswagen Amarok V6.

Especificações Técnicas e principais concorrentes da Poer P30

Item GWM Poer P30 Pro 2027 Preço R$ 205.000 Motor 2.4 Turbodiesel (184 cv e 480 Nm) Câmbio Automático de 9 marchas com tração 4×4 e redução Segurança 6 airbags, freio autônomo de emergência e piloto automático adaptativo Multimídia Tela de 12,3″ com Apple CarPlay e Android Auto sem fio Garantia 10 anos (conjunto mecânico principal) / 5 anos (geral) Rivais Toyota Hilux, Ford Ranger, Chevrolet S10