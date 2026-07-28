Picape mais bruta da história da S10 estreia no Brasil pronta para trilhas severas

A Chevrolet lançou no mercado brasileiro a S10 Trail Boss, a configuração mais voltada a trilhas severas da história da picape média. Desenvolvida em parceria com a divisão de performance da General Motors, a versão chega às concessionárias com preço de R$ 341.290. O modelo traz de série suspensão elevada e reforçada, pneus all-terrain, protetores de caçamba e acessórios exclusivos homologados de fábrica, mantendo a garantia e a calibração original dos sistemas eletrônicos de segurança.

Quanto custa e o que muda na mecânica da S10 Trail Boss?

A versão Trail Boss é comercializada por R$ 341.290. O grande diferencial técnico em relação ao restante da linha é o conjunto de suspensão exclusivo assinado pela fabricante Ironman. Mola e amortecedor foram calibrados em parceria com a engenharia da GM, elevando a dianteira em cerca de 30 mm.

Com o novo acerto, a caminhonete passa a oferecer um vão livre do solo de 324 mm, ângulo de ataque de 32,5° e ângulo de saída de 22,9°. As novas medidas ampliam a capacidade do veículo para transpor obstáculos em terrenos acidentados. Para garantir a aderência, as rodas de 18 polegadas vêm equipadas com pneus Pirelli Scorpion All-Terrain.

A recalibração mecânica foi acompanhada pela atualização dos módulos eletrônicos, câmera frontal e sensores da picape. Recursos de assistência à condução (ADAS), como o alerta de colisão com frenagem automática de emergência e o assistente de permanência em faixa, foram revalidados para operar adequadamente com a nova altura da carroceria.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ NOVA CHEVROLET S10 TRAIL BOSS │ ├──────────────────────────────┬──────────────────────────────┤ │ Vão livre do solo │ 324 mm │ ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ Ângulo de ataque │ 32,5° │ ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ Ângulo de saída │ 22,9° │ ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ Elevação dianteira │ +30 mm (Suspensão Ironman) │ └──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘

Qual é o motor, consumo e a autonomia da picape?

A picape utiliza o motor Duramax 2.8 turbodiesel, que entrega 207 cv de potência e 52 kgfm de torque. O propulsor trabalha associado a um câmbio automático de oito marchas e tração 4×4 com reduzida, acionada por seletor eletrônico no painel.

De acordo com dados homologados pelo Inmetro, o consumo da S10 Trail Boss é de:

8,3 km/l no ciclo urbano;

no ciclo urbano; 10,5 km/l no ciclo rodoviário.

A engenharia da montadora também adaptou o motor para o uso com o biodiesel comercializado no Brasil.

Quais são os equipamentos de série e conectividade?

Na parte externa, a Trail Boss traz grade frontal com a gravata Chevrolet em preto brilhante, molduras nos para-lamas, estribos tubulares, santantônio estendido, protetor de caçamba Multiflex e adesivos da versão.

A cabine conta com revestimento escurecido, bancos com tecido de toque aveludado e bordado do nome da versão nos encostos de cabeça. O painel é composto por uma tela digital de 8 polegadas para o quadro de instrumentos e central multimídia MyLink de 11 polegadas.

O pacote de tecnologia e segurança de série inclui:

Seis airbags (frontais, laterais e de cortina);

Sistema OnStar com Wi-Fi nativo e comandos via aplicativo;

Carregador de celular por indução e entradas USB tipos A e C;

Conectividade com Android Auto e assistente de IA Gemini;

Alerta de ponto cego e alerta de tráfego cruzado traseiro;

Faróis e iluminação diurna em LED;

Câmera de ré de alta definição.

Com a adição da Trail Boss, a linha da Chevrolet S10 passa a ser vendida em cinco configurações: WT, Z71, LTZ, Trail Boss e High Country. O modelo disputa mercado no segmento de picapes médias com concorrentes como Toyota Hilux, Ford Ranger, Mitsubishi L200 Triton, Nissan Frontier e Volkswagen Amarok.

Resumo técnico nova S10 Trail Boss

Item Especificação Preço R$ 341.290 Motor 2.8 Duramax Turbodiesel Potência / Torque 207 cv / 52 kgfm Câmbio / Tração Automático de 8 marchas / 4×4 com reduzida Consumo Urbano 8,3 km/l Consumo Rodoviário 10,5 km/l Principais Rivais Toyota Hilux, Ford Ranger, Nissan Frontier, VW Amarok