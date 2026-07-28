Picape mais bruta da história da S10 estreia no Brasil pronta para trilhas severas

A Chevrolet lançou no mercado brasileiro a S10 Trail Boss, a configuração mais voltada a trilhas severas da história da picape média. Desenvolvida em parceria com a divisão de performance da General Motors, a versão chega às concessionárias com preço de R$ 341.290. O modelo traz de série suspensão elevada e reforçada, pneus all-terrain, protetores de caçamba e acessórios exclusivos homologados de fábrica, mantendo a garantia e a calibração original dos sistemas eletrônicos de segurança.
Quanto custa e o que muda na mecânica da S10 Trail Boss?
A versão Trail Boss é comercializada por R$ 341.290. O grande diferencial técnico em relação ao restante da linha é o conjunto de suspensão exclusivo assinado pela fabricante Ironman. Mola e amortecedor foram calibrados em parceria com a engenharia da GM, elevando a dianteira em cerca de 30 mm.
Com o novo acerto, a caminhonete passa a oferecer um vão livre do solo de 324 mm, ângulo de ataque de 32,5° e ângulo de saída de 22,9°. As novas medidas ampliam a capacidade do veículo para transpor obstáculos em terrenos acidentados. Para garantir a aderência, as rodas de 18 polegadas vêm equipadas com pneus Pirelli Scorpion All-Terrain.
A recalibração mecânica foi acompanhada pela atualização dos módulos eletrônicos, câmera frontal e sensores da picape. Recursos de assistência à condução (ADAS), como o alerta de colisão com frenagem automática de emergência e o assistente de permanência em faixa, foram revalidados para operar adequadamente com a nova altura da carroceria.
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│ NOVA CHEVROLET S10 TRAIL BOSS │
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│ Vão livre do solo │ 324 mm │
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│ Ângulo de ataque │ 32,5° │
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│ Ângulo de saída │ 22,9° │
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│ Elevação dianteira │ +30 mm (Suspensão Ironman) │
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Qual é o motor, consumo e a autonomia da picape?
A picape utiliza o motor Duramax 2.8 turbodiesel, que entrega 207 cv de potência e 52 kgfm de torque. O propulsor trabalha associado a um câmbio automático de oito marchas e tração 4×4 com reduzida, acionada por seletor eletrônico no painel.
De acordo com dados homologados pelo Inmetro, o consumo da S10 Trail Boss é de:
- 8,3 km/l no ciclo urbano;
- 10,5 km/l no ciclo rodoviário.
A engenharia da montadora também adaptou o motor para o uso com o biodiesel comercializado no Brasil.
Quais são os equipamentos de série e conectividade?
Na parte externa, a Trail Boss traz grade frontal com a gravata Chevrolet em preto brilhante, molduras nos para-lamas, estribos tubulares, santantônio estendido, protetor de caçamba Multiflex e adesivos da versão.
A cabine conta com revestimento escurecido, bancos com tecido de toque aveludado e bordado do nome da versão nos encostos de cabeça. O painel é composto por uma tela digital de 8 polegadas para o quadro de instrumentos e central multimídia MyLink de 11 polegadas.
O pacote de tecnologia e segurança de série inclui:
- Seis airbags (frontais, laterais e de cortina);
- Sistema OnStar com Wi-Fi nativo e comandos via aplicativo;
- Carregador de celular por indução e entradas USB tipos A e C;
- Conectividade com Android Auto e assistente de IA Gemini;
- Alerta de ponto cego e alerta de tráfego cruzado traseiro;
- Faróis e iluminação diurna em LED;
- Câmera de ré de alta definição.
Com a adição da Trail Boss, a linha da Chevrolet S10 passa a ser vendida em cinco configurações: WT, Z71, LTZ, Trail Boss e High Country. O modelo disputa mercado no segmento de picapes médias com concorrentes como Toyota Hilux, Ford Ranger, Mitsubishi L200 Triton, Nissan Frontier e Volkswagen Amarok.
Resumo técnico nova S10 Trail Boss
|Item
|Especificação
|Preço
|R$ 341.290
|Motor
|2.8 Duramax Turbodiesel
|Potência / Torque
|207 cv / 52 kgfm
|Câmbio / Tração
|Automático de 8 marchas / 4×4 com reduzida
|Consumo Urbano
|8,3 km/l
|Consumo Rodoviário
|10,5 km/l
|Principais Rivais
|Toyota Hilux, Ford Ranger, Nissan Frontier, VW Amarok