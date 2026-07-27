BMW iX3 tem maior autonomia entre elétricos no Brasil e recarrega 372 km em 10 minutos

A BMW apresentou oficialmente no Brasil o novo iX3 50 xDrive. Primeiro modelo de produção em série da família Neue Klasse, o utilitário esportivo elétrico chega ao mercado nacional com preço de lançamento fixado em R$ 582.950 e entregas que iniciam o novo padrão visual e tecnológico da fabricante alemã.

Importado da nova fábrica do grupo em Debrecen, na Hungria, o SUV traz dois motores elétricos, tração integral e entrega potência combinada de 469 cv. O grande destaque do modelo está na eficiência energética: a bateria de 108,7 kWh garante até 570 quilômetros de autonomia pelo padrão do Inmetro (PBEV), o maior alcance registrado entre todos os carros elétricos comercializados no país.

Quanto custa e como funciona a recarga rápida

O BMW iX3 50 xDrive é oferecido em versão única com pacote M Sport por R$ 582.950. Em estações de carregamento ultrarrápido em corrente contínua de até 400 kW (arquitetura de 800 volts), o veículo recupera cerca de 372 quilômetros de autonomia em apenas dez minutos. Para elevar a carga de 10% a 80%, são necessários cerca de 21 minutos. Em tomadas de corrente alternada, o modelo aceita recargas de até 22 kW.

A portinhola de carregamento conta com abertura e fechamentos automáticos acionados por inteligência artificial. O gerenciamento da bateria e a pré-climatização podem ser acompanhados em tempo real por meio de aplicativo de celular.

Como é o motor e o desempenho no asfalto

O conjunto mecânico utiliza a sexta geração do sistema eDrive. Um motor síncrono fica instalado no eixo traseiro, enquanto um motor assíncrono mais leve atua no eixo dianteiro. Juntos, os propulsores geram 469 cv e 645 Nm de torque instantâneo.

A aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 4,9 segundos, com velocidade máxima limitada eletronicamente em 210 km/h. O gerenciamento da tração e dos freios é feito por uma nova central eletrônica chamada Heart of Joy, capaz de processar dados até dez vezes mais rápido do que os módulos anteriores. Nas frenagens do dia a dia, até 98% da desaceleração é realizada apenas pela regeneração de energia para a bateria.

Novo BMW iX3 50 xDrive estreia no Brasil com dianteira inspirada nos modelos clássicos e iluminação em LED no lugar dos elementos cromados. Foto: Divulgação/Site Oficial BMW.

Grade vertical inspirada nos clássicos da marca

O utilitário mede 4,78 metros de comprimento, 1,89 metro de largura, 1,63 metro de altura e apresenta coeficiente de arrasto aerodinâmico de 0,24. A dianteira resgata a grade vertical inspirada nos clássicos da marca da década de 1960, substituindo os elementos cromados por detalhes iluminados. As maçanetas ficam embutidas nas portas para melhorar o fluxo de ar.

A nova plataforma dedicada para veículos elétricos permitiu expandir a cabine. O porta-malas traseiro acomoda 520 litros de bagagem, podendo chegar a 1.750 litros com os bancos rebatidos. Na dianteira, sob o capô, há um compartimento adicional de 58 litros projetado para guardar cabos de carregamento e pequenos objetos.

Tecnologia embarcada no painel

O interior estreia o sistema Panoramic iDrive, gerenciado pelo sistema operacional Operating System X. As informações do painel de instrumentos e de navegação são projetadas na base inferior do para-brisa, cobrindo a área de coluna a coluna no campo de visão dos ocupantes.

Cabine do SUV traz o sistema Panoramic Vision, que projeta informações de condução e navegação por toda a extensão da base do para-brisa. Foto: Divulgação/Site Oficial BMW. Painel do iX3 conta com desenho minimalista, volante multifuncional com respostas táteis e central multimídia compatível com aplicativos de vídeo. Foto: Divulgação/Site Oficial BMW.

A central multimídia permite a instalação de mais de 60 aplicativos, incluindo plataformas de jogos, chamadas de vídeo e serviços de transmissão de filmes e vídeos como YouTube e Disney+, voltados para uso durante as paradas de recarga. O pacote de equipamentos traz ar-condicionado de três zonas, teto solar panorâmico com proteção UV, som Harman Kardon com 13 alto-falantes e rodas de 21 polegadas.

Quem são os rivais

No mercado brasileiro de utilitários esportivos elétricos de luxo acima de R$ 500 mil, o novo BMW iX3 concorre diretamente com modelos como Porsche Macan EV, Audi Q8 e-tron, Volvo EX90 e Jaguar I-Pace.