Carnival hibrida: R$ 684 mil, 8 lugares e bancos que giram para virar sala de estar

Espaço para até oito ocupantes, motorização híbrida e foco no conforto estão entre os destaques da quarta geração da Kia Carnival. A minivan de luxo é comercializada no Brasil em versão única EX, por R$ 684.990, e trocou o antigo motor a combustão por um sistema híbrido (HEV). Segundo a fabricante, a eficiência energética no uso urbano melhorou 63% em comparação com a geração anterior.

Com 5,15 metros de comprimento e 3,09 metros de entre-eixos, o modelo é voltado para famílias grandes e transporte executivo. A atualização visual adota elementos inspirados em utilitários esportivos (SUVs), com destaque para a nova grade frontal, faróis em formato de cubo e assinatura luminosa em LED na dianteira e traseira.

Minivan traz grade frontal com detalhes lapidados, faróis em formato de cubo e luzes diurnas em LED com o estilo visual “Star Map” da marca sul-coreana. Foto: Reprodução/ Kia/ Site Oficial.

Quanto consome e qual é o motor da nova Carnival

A minivan substitui o antigo motor a combustão por um sistema híbrido convencional (HEV), que não necessita de tomada para recarga. O conjunto une um motor 1.6 turbo a gasolina de 180 cv a um motor elétrico de 54 kW, alimentado por uma bateria de 1,485 kWh. Combinados, os dois motores entregam 245 cv de potência e 37,4 kgfm de torque.

Segundo dados homologados no Inmetro, o consumo de combustível é de:

11,9 km/litro no ciclo urbano;

no ciclo urbano; 10,2 km/litro no ciclo rodoviário.

A marca registrou ganho expressivo na cidade em comparação ao modelo anterior, que cravava 7,3 km/litro na mesma medição. O modelo recebeu nota A em emissões do Inmetro.

Espaço interno permite criar uma “sala de estar”

Construída sobre uma plataforma com dimensões ampliadas — 40 mm mais longa e 10 mm mais larga —, a Carnival mantém a configuração interna flexível com três fileiras de bancos para até oito passageiros. Os assentos podem ser rotacionados, transformando a cabine em um espaço de convivência.

O acesso ao interior e ao porta-malas é facilitado pelo acionamento elétrico do compartimento de bagagens e das portas traseiras deslizantes. O volume do porta-malas varia de acordo com a distribuição dos assentos:

627 litros disponíveis com as três fileiras de bancos erguidas;

disponíveis com as três fileiras de bancos erguidas; 2.827 litros de capacidade máxima de carga aproveitando apenas a primeira fileira de assentos.

Cabine modular tem capacidade para oito passageiros, portas traseiras deslizantes elétricas e portas USB-C nos encostos dos bancos dianteiros. Foto: Reprodução/ Kia/ Site Oficial.

Cabine conta com duas telas integradas de 12,3 polegadas

No interior, o painel traz um conjunto curvo e panorâmico formado por duas telas digitais de 12,3 polegadas: uma para o quadro de instrumentos e outra para a central multimídia. O sistema suporta Apple CarPlay e Android Auto sem fio e permite a conexão simultânea de dois smartphones via Bluetooth.

O console central traz seletor de marcha giratório (shift-by-wire) e comandos de ar-condicionado e mídia comutáveis em tela sensível ao toque. A distribuição de energia para os passageiros conta com duas portas USB-C no console dianteiro, duas portas USB-C integradas aos encostos dos bancos dianteiros e tomadas auxiliares de 12V na frente e no porta-malas.

ainel panorâmico curvo integra o quadro de instrumentos digital e a central multimídia, ambos com telas de 12,3 polegadas e conectividade sem fio. Foto: Reprodução/ Kia/ Site Oficial.

Quais são os equipamentos de segurança e a garantia

A versão EX chega equipada com oito airbags e o pacote ADAS de assistentes eletrônicos para condução. Entre as tecnologias de série, estão:

Frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres, ciclistas e cruzamentos;

Monitoramento de ponto cego com exibição de imagem no painel digital;

Assistente ativo de prevenção de colisão em ponto cego;

Piloto automático adaptativo com função Pare e Siga (Smart Cruise Control);

Assistentes de centralização e permanência na faixa de rodagem;

Câmeras com visão de 360 graus;

Assistente de saída em segurança, que trava as portas traseiras deslizantes caso detecte veículos se aproximando por trás;

Assistente de prevenção de colisão traseira em tráfego cruzado com frenagem automática.

A Kia oferece garantia de 5 anos sem limite de quilometragem para o veículo e garantia de 8 anos ou 160 mil quilômetros para a bateria do sistema híbrido.

Quem são os concorrentes da Kia Carnival

Sem rivais diretas entre as minivans no mercado brasileiro de marcas tradicionais, a Kia Carnival atua em uma faixa de preço e proposta que disputa a preferência de famílias com SUVs grandes e de luxo de sete lugares, como Jeep Commander, CAOA Chery Tiggo 8, Toyota SW4 e modelos importados de marcas premium alemãs.