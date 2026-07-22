McLaren 788HS encerra era de supercarros com motor V8 de 788 cv e apenas 200 unidades

A McLaren apresentou o novo 788HS, supercarro que marca o encerramento definitivo da linhagem iniciada pelo 720S e continuada pelos modelos 765LT e 750S. Com produção global estritamente limitada a 200 unidades — incluindo lotes previstos para o Brasil —, a novidade será dividida em partes iguais entre as carrocerias cupê e conversível (Spider).

O grande atrativo do supercarro é a relação peso-potência. Equipado com o motor V8 biturbo de 4,0 litros de 788 cv e pesando apenas 1.265 kg a seco, o modelo atinge a marca de 1,6 kg/cv (ou 623 cv por tonelada), o maior índice já registrado em toda a história desta série da fabricante britânica.

A aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 2,8 segundos, enquanto a prova de 0 a 200 km/h é feita em 7,0 segundos. A velocidade máxima do veículo atinge 330 km/h. Foto: Reprodução/Site Oficial McLaren. Supercarro equipado com motor V8 de 788 cv terá produção limitada em 200 unidades no mundo, divididas entre cupê e Spider Foto: Reprodução/Site Oficial McLaren. McLaren 788HS apresenta pacote aerodinâmico em fibra de carbono com duto em S no capô e aerofólio traseiro ativo elevado. Fotos: Reprodução/Site Oficial McLaren.

Quanto custa e quando chega o McLaren 788HS

A marca ainda não revelou os preços oficiais do veículo para o mercado nacional. A disponibilidade das unidades será intermediada sob encomenda, com amplas possibilidades de customização por meio da divisão McLaren Special Operations (MSO).

Nova McLaren 788HS – visual e aerodinâmica

O modelo traz o pacote aerodinâmico mais avançado já aplicado a essa plataforma, elevando a força descendente (downforce) em 10% na comparação com o 765LT. O sistema conta com:

Novo capô com duto de ar em “S” (S-Duct);

Divisor (splitter) dianteiro multizona;

Aerofólio traseiro ativo elevado;

Difusor traseiro complexo inspirado na Fórmula 1.

Para redução de peso, os clientes podem optar pela carroceria inteiramente em fibra de carbono aparente. O modelo traz ainda entradas de ar no teto na versão cupê, além de detalhes externos em preto brilhante.

Painel do veículo traz comandos do modo de condução no volante e placa comemorativa da série High Sport. Foto: Reprodução/Site Oficial McLaren. Cabine do McLaren 788HS traz console central em fibra de carbono e padrão de perfuração exclusivo nos bancos. Foto: Reprodução/Site Oficial McLaren.

Como é o motor e qual a potência do 788HS

O McLaren 788HS utiliza o motor V8 biturbo M840T de 4,0 litros, ajustado para entregar 788 cv a 7.500 rpm e 800 Nm (81,5 kgfm) de torque a 5.500 rpm. A transmissão é calibrada com suportes exclusivos para aumentar a conexão entre o conjunto mecânico e o motorista.

A aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 2,8 segundos, enquanto a prova de 0 a 200 km/h é feita em 7,0 segundos. A velocidade máxima do veículo atinge 330 km/h.

Tecnologia embarcada e freios

O supercarro introduz pela primeira vez nesta série o sistema de fixação de rodas por porca central, acompanhado de novas rodas de liga leve forjadas de baixo peso. A suspensão hidráulica interligada (Proactive Chassis Control III) conta com altura da dianteira reduzida em 5 mm em relação ao 750S.

O sistema de freios utiliza discos de carbono-cerâmica derivados do hipercarro McLaren Senna, com pinças dianteiras monobloco de alumínio forjado de seis pistões e dutos de refrigeração integrados para resistir ao uso severo em pistas de corrida.

No interior, o veículo traz um console central em fibra de carbono, padrão de perfuração exclusivo no revestimento dos bancos, placa comemorativa da série HS e sistema de escapamento de titânio com quatro saídas revisado para sonoridade mais intensa.