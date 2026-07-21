Novo Argo X é confirmado pela Fiat e deve ter “Grande Panda” como inspiração

A Fiat oficializou o nome de seu próximo lançamento no Brasil: o Novo Argo X. O modelo será produzido no Polo Automotivo de Betim (MG) ainda em 2026 e passará a conviver lado a lado com o Argo tradicional nas concessionárias. A expectativa é que o novo carro da Fiat seja desenvolvido a partir da base do Grande Panda europeu, o veículo ocupará a faixa de entrada da marca.

O anúncio foi realizado por Herlander Zola, presidente da Stellantis para a América do Sul, durante as comemorações de 50 anos da fábrica mineira. O Argo X é o primeiro projeto inédito de Betim a se beneficiar do plano de investimentos de R$ 32 bilhões anunciado pela Stellantis para a América do Sul até 2030, do qual R$ 14 bilhões estão destinados à planta de Minas Gerais.

O que mudou e como fica a linha Argo?

Embora utilize o nome de um dos veículos mais vendidos do país, o Argo X é um carro totalmente novo. O modelo deve trazes arquitetura moderna baseada no hatch compacto europeu Grande Panda. A estratégia da montadora é manter o Argo tradicional em produção e posicionar o Argo X para ampliar a presença em um segmento estratégico do mercado nacional.

A convivência entre duas gerações do mesmo modelo é uma tática comum no setor para atender diferentes perfis de orçamento, mantendo uma opção mais acessível enquanto introduz tecnologias atualizadas no produto inédito.

Como é a estrutura de produção em Minas Gerais

O anúncio do novo veículo ocorreu durante o jubileu de ouro do complexo industrial de Betim, inaugurado há cinco décadas com a fabricação do Fiat 147. Atualmente, a unidade conta com 2,2 milhões de m² de área total e capacidade para fabricar até 650 mil veículos por ano.

A fábrica reúne 19 mil colaboradores e abastece tanto o mercado interno quanto a exportação. Da mesma linha de montagem saem modelos como Mobi, Pulse, Fastback, Fiorino e a picape Strada — esta última líder de vendas do mercado brasileiro desde 2021.

Foto: Reprodução Fiat Itália. Foto: Reprodução Fiat Itália.

Quem são os rivais e qual o momento da marca

O Novo Argo X chega para disputar espaço no concorrido mercado de compactos de entrada, enfrentando modelos consolidados como Volkswagen Polo, Chevrolet Onix e Hyundai HB20.

A operação brasileira representa o principal mercado global para a Fiat, sendo responsável por 40% das vendas mundiais da marca. No primeiro semestre de 2026, a fabricante emplacou 270.955 unidades no país, mantendo a liderança de vendas no mercado nacional.